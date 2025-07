Atualização – Manutenção na ETA Pari (Sistema IV)

Com isso, todas as unidades básicas de saúde do Município voltaram a contar com seus equipamentos em pleno funcionamento, garantindo o armazenamento seguro e adequado dos imunizantes

A saúde de Várzea Grande dá mais um passo importante na reestruturação da rede municipal com a conclusão do conserto de 20 conservadoras de vacinas. A atual gestão recebeu 13 delas danificadas e outras precisavam de manutenção corretiva. Com isso, todas as unidades básicas de saúde do Município voltaram a contar com seus equipamentos em pleno funcionamento, garantindo o armazenamento seguro e adequado dos imunizantes.

Durante o período de manutenção, foi adotado um sistema de vacinação volante, com transporte dos imunizantes em caixas térmicas apropriadas, para garantir o atendimento seguro nas unidades afetadas. Agora, com todos os equipamentos restabelecidos, as vacinas voltam a ser aplicadas normalmente nas unidades, dentro dos horários regulares de atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

A secretária municipal de Saúde, Deisi Bocalon, explica que ao assumir a gestão encontrou mais de 13 unidades com conservadores inoperantes. Para solucionar o problema, foi necessário realizar um processo licitatório para contratar empresa especializada na assistência técnica desses equipamentos. “As conservadoras são fundamentais para o armazenamento adequado das vacinas. Com todas funcionando novamente, ganhamos em segurança, eficiência e qualidade na logística de imunização. É um avanço importante e necessário para garantir o pleno funcionamento da rotina vacinal da população”.

No início do mês, a empresa deu início à manutenção em três conservadoras, a do bairro Água Limpa, Jardim Imperial e Ouro Verde. Essa semana foram concluídas as do Capão Grande, Marajoara, 24 de Dezembro, Jardim Eldorado, Cristo Rei, Cohab Cristo Rei, Auri Curvo, Maringá, Nossa Senhora da Guia e Limpo Grande.

Com a normalização, os moradores voltam a contar com os imunizantes em suas unidades de referência, ou seja, mais próximos de suas casas.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT