ATUALIZADA – Prefeito Emanuel Pinheiro lança obra do novo Mercado Municipal Miguel Sutil nesta quinta-feira (17)

O Museu da Imagem e do Som de Cuiabá recebeu palestrantes especialistas nas áreas de arte, cultura, história e tecnologia, onde foi ministrado o Curso de Árbitro (a) Mesário(a) da Capoeira nos dias 11 a 13 de agosto.

Um dos principais objetivos do curso foi estabelecer um padrão unificado de arbitragem dentro do estado. Além disso, a harmonização dos critérios de arbitragem contribui para a melhoria contínua da qualidade técnica e artística da capoeira como um todo.

Foram abordados temas como avaliação técnica, compreensão das nuances do jogo, postura e ética do árbitro, bem como atualizações nas regras e diretrizes. O curso foi aberto para todos os capoeiristas acima de 18 anos. “O Curso Estadual de Arbitragem de Capoeira não se trata apenas de um evento pontual, mas sim de um investimento futuro na capoeira. Isso garante a disseminação contínua de padrões adequados, promovendo a excelência em cada roda de capoeira”, disse o presidente da Federação Mato-grossense de Capoeira, Ewerton Salgado, organizador da formação no estado.

Essa atividade faz parte do Programa Capoeira Te Quero Olímpica, que está em seu 23º ano, e busca uma melhor adequação da capoeira como esporte de competição de alto nível.

“Estamos preparando equipes de profissionais nos estados que têm essa necessidade para atuar na capoeira desporto, seja como atletas, mesários(as), árbitros(as) e/ou técnicos(as) de capoeira. Nosso objetivo é fornecer mais informações sobre a capoeira, como desporto de criação nacional, seguindo as regras e orientações do Ministério do Esporte do Brasil e do Sistema Nacional do Desporto”, destacou o presidente da Confederação de Capoeira Desporto do Brasil (CCDB) e Federação Paulista de Capoeira, além de jornalista, Mestre Valdenor dos Santos.

A capoeira, uma manifestação cultural que combina arte marcial, dança, música e expressão criativa, tem uma longa história no Brasil e em todo o mundo. O curso estadual de arbitragem de capoeira foi de fundamental importância, pois proporcionou a rica oportunidade de aprimorar essa prática milenar, garantindo que as decisões tomadas durante as rodas de capoeira reflitam tanto a tradição quanto os padrões contemporâneos. “Um sistema de arbitragem bem estruturado é fundamental”, declarou o coordenador responsável pelo Misc, Cristovão Luiz Gonçalves da Silva.

A capacitação contou com o apoio da Federação Internacional de Capoeira – FIC, a Escola Internacional de Capoeira – EICA e o Museu da Imagem e do Som de Cuiabá – MISC. Os participantes receberam um certificado internacionalmente reconhecido.

MISC – Criado em 2006, o Museu da Imagem e do Som de Cuiabá (Misc) é o principal acervo de imagem e som da diversidade cultural de Cuiabá e está vinculado à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Além de apresentações musicais, o Misc também realiza exposições, mostras de fotografia e vídeos, oficinas e peças teatrais, valorizando a história cuiabana. O Misc está localizado na Rua Voluntários da Pátria, nº 79, Centro Norte.