Atualize a caderneta de vacinação: saiba onde e quando vacinar em Cuiabá

Buscando melhorias na saúde, a Prefeitura de Cuiabá recebeu, na manhã deste sábado (18), 15 mil frascos de soro, recurso essencial para atender às demandas da rede primária de saúde e dos hospitais da capital. A doação é resultado de um pedido do prefeito Abilio Brunini ao Governo de Mato Grosso, que, em parceria com a gestão municipal, fortalece a saúde cuiabana neste momento crítico.

Brunini destacou que a Prefeitura tem enfrentado dificuldades na aquisição de materiais essenciais para o atendimento à população, com estoques praticamente zerados. O gestor agradeceu ao governo estadual pela prontidão em atender à solicitação. “Como não há contratos em aberto na Prefeitura de Cuiabá, não conseguimos adquirir os materiais a tempo. Por isso, notificamos o Estado e, de forma ágil, o secretário Gilberto Figueiredo coordenou as ações com o governador Mauro Mendes, que interrompeu sua agenda para acompanhar pessoalmente a situação”, ressaltou o prefeito.

A entrega dos insumos foi acompanhada pelo governador Mauro Mendes, pelo secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, e pelo secretário-adjunto de Atenção Hospitalar e Complexo Regulador de Cuiabá, Eduardo Andraus Filho, que representou a saúde municipal. A agenda aconteceu no Hospital Metropolitano em Várzea Grande.

O esforço conjunto das duas esferas de governo visa garantir a continuidade do atendimento de saúde em Cuiabá.

“Prefeito Abilio, vamos continuar trabalhando juntos. Estamos carregando um caminhão com insumos e soro e enviando para Cuiabá, vamos trabalhar bastante”, pontuou o governador Mauro Mendes.

A parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado tem sido fundamental para minimizar os impactos da escassez de medicamentos e insumos. Além da entrega de soro, já está em andamento o envio de um caminhão carregado com medicamentos para reforçar a rede de saúde da capital. O trabalho, que inclui ações emergenciais e foco na regularização da situação, também envolve a assistência ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), que enfrenta grandes desafios.

Graças ao esforço conjunto, as cirurgias ortopédicas realizadas na unidade foram zeradas.

“É um trabalho árduo, mas essencial. As cirurgias ortopédicas no HMC, agora com todos os materiais necessários e o trabalho conjunto, foram completamente regularizadas! Agora vamos avançar para as cirurgias eletivas”, afirmou o chefe do Executivo Municipal.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT