Connect with us

Cuiabá

Audiência debate valorização dos servidores da saúde

Publicado em

21/10/2025
Ana Cláudia Fortes | Assessoria da vereadora Maysa Leão 
A Câmara Municipal de Cuiabá sediou nesta segunda-feira (20) uma audiência pública proposta e presidida pela vereadora Maysa Leão (Republicanos) para discutir o Prêmio Saúde, o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) e o valor da insalubridade dos servidores da rede municipal de saúde. O encontro reuniu representantes do Executivo, sindicatos, conselhos profissionais e vereadores, com o objetivo de abrir diálogo sobre a valorização e reestruturação das carreiras da saúde pública da Capital.
Maysa Leão destacou a importância da audiência. “Realizamos essa audiência pública para trabalharmos uma readequação da saúde de Cuiabá. Passamos por uma intervenção inédita no Brasil e hoje vivemos uma herança de planos de carreira desatualizados e insalubridade paga de forma inadequada. Precisamos de uma revisão profunda para tornar as carreiras da saúde seguras e atrativas”.
A vereadora apontou defasagens de até 11 anos em diferentes categorias, como médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, odontólogos e técnicos de enfermagem. “Muitos profissionais não querem mais trabalhar em Cuiabá pela falta de valorização, infraestrutura e insumos. Precisamos atualizar a legislação e garantir segurança jurídica ao Executivo e aos servidores”.
Entre os encaminhamentos discutidos durante a audiência, estão a criação de um comitê intersetorial com representantes das carreiras, do Legislativo e do Executivo, para acompanhar e propor soluções conjuntas relacionadas ao PCCS e à política de valorização dos servidores. Também foi deliberada a realização de uma visita técnica ao antigo Pronto-Socorro de Cuiabá, com uma comitiva da Câmara Municipal, a fim de verificar de perto as condições de trabalho e reunir subsídios para futuras ações legislativas e administrativas.
O presidente do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso (Sindimed-MT), Adeildo Lucena, reforçou a necessidade de atualização do PCCS. “Temos um TAC de nove anos e até hoje não houve reajuste para médicos e dentistas. Nossa carreira está estagnada. Outras categorias já tiveram exigências revistas, menos a médica. É preciso vontade política para resolver”.
A presidente do Conselho Regional de Odontologia (CRO-MT), Wânia Dantas, destacou. “A pauta da valorização deve ser tratada de forma conjunta e responsável. O importante é chegar a um meio termo que não cause prejuízo aos servidores”.
A procuradora do Município, Lilian Alves, garantiu o compromisso do Executivo. “Estamos acompanhando desde o início para dar suporte jurídico a um possível novo projeto de lei que reformule o Prêmio Saúde e outras demandas. O prefeito está comprometido em manter diálogo com os sindicatos”.
O conselheiro do Coren-MT, João Pedro Neto, acrescentou: “A enfermagem representa mais de 80% da força de trabalho do SUS, então é a mais impactada. Esperamos que essa discussão resulte em garantias reais, principalmente no reconhecimento da insalubridade e na valorização da categoria”.
A vice-prefeita Vânia Garcia Rosa reforçou a necessidade de equilíbrio. “Não podemos ser apenas legalistas. É preciso resiliência e sabedoria nessas tratativas. O importante é que todos os setores estejam dialogando abertamente sobre o que precisa ser ajustado.”
Renauld Tedesco, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá (Sispumc), avaliou positivamente a audiência. “Esse espaço é fundamental. As mudanças têm ocorrido de forma muito rápida, sem debate adequado. Essa audiência traz luz ao diálogo e às ideias, essenciais para avançarmos de forma racional.”
A mesa da audiência foi composta pela vereadora Maysa Leão; pela vice-prefeita Vânia Garcia Rosa; pela procuradora Lilian Alves; pela presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 9ª Região (Crefito-9), Juliana Caobianco; pelo conselheiro João Pedro Neto (Coren-MT); e pelos vereadores Paula Calil, Maria Avalone, Michelly Alencar, Demilson Nogueira, e o prefeito Abílio Brunini, que compareceu nos minutos finais.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Related Topics:

Cuiabá

Primeiro piloto profissional do Brasil diagnosticado com TEA faz relato emocionante na Câmara de Cuiabá

Published

4 minutos atrás

on

21/10/2025

By

Ana Cláudia Fortes | Assessoria da vereadora Maysa Leão 
Nesta terça-feira (21), a vereadora Maysa Leão (Republicanos) recebeu na Câmara Municipal de Cuiabá o jovem Dimy Kalinowski, o primeiro piloto autista da categoria profissional  de kart , federado do Brasil e vice-campeão do Mato-Grossense de Kart F4 2023. Ele tem Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2 de suporte e, ao lado da mãe, Branca Fernandes, fez um relato que emocionou todos os presentes no plenário.
Durante a fala, Dimy compartilhou sua trajetória e as barreiras que enfrentou até chegar às pistas, destacando a importância da inclusão e do reconhecimento das habilidades das pessoas com autismo. “Ser humano é viver em sociedade. Ninguém faz tudo sozinho e o autista é humano como qualquer outro, apenas com um pouco mais de dificuldade de se socializar. Eu mesmo preciso que me chamem atenção quando não sigo alguma norma, e isso é normal para nós, autistas. Apesar disso, muitos têm habilidades especiais que acabam não sendo vistas, justamente pela dificuldade de interação. Eu aparentava ser alguém que não conseguiria nada, ouvi muito que eu não iria vencer, mas eu tentei e consegui. O mais importante é que o autista tenha a oportunidade de tentar e mostrar suas habilidades”, disse Dimy.
Emocionada, sua mãe, Branca Fernandes, fez um relato que causou grande comoção no plenário. “Na cabeça de toda mãe de autista, a grande preocupação é: e quando eu morrer, quem vai cuidar do meu filho? Essa dúvida é diária, é 24 horas. O isolamento é muito grande porque muitas vezes somos só nós e nossos filhos. Eu vim hoje a esta Casa de Leis pedir para que não desamparem nossos filhos, que enxerguem o potencial deles e que nos deem a chance de ver suas realizações enquanto ainda estamos aqui”, desabafou Branca, recebendo aplausos e lágrimas dos presentes.
A vereadora Maysa Leão destacou a importância simbólica da presença de Dimy e Branca na Câmara e reforçou o papel do poder público na construção de políticas inclusivas. “Nós estamos recebendo o Dimy e a Branca, mãe dele. Dimy é o primeiro piloto autista federado nas corridas de kart do Brasil. E, como ele mesmo diz, quando entra no carro, não é um autista correndo, é o piloto Dimy. Mas é essencial que o símbolo do autismo esteja no capacete e na roupa, para que a sociedade entenda que o problema não é o autista não estar nos espaços, é a falta de inclusão. Eles têm habilidades, só precisam de oportunidades. Dimy é um testemunho vivo de superação e inspiração”, afirmou.
Maysa, que também é mãe atípica, se emocionou com o depoimento e lembrou a realidade de milhares de mães que enfrentam sozinhas os desafios da inclusão. “Eu me emocionei porque sinto o que a Branca sente, mas tenho uma rede de apoio. Porém, 70% são mães-solo, cuidam de autistas de suporte 1,2,3; de pessoas com deficiências múltiplas e vivem a solidão como maior companhia. Pensam todos os dias: se eu morrer, o que será do meu filho? Precisamos construir políticas públicas para essa realidade”, destacou.
A vereadora também apontou a urgência de aprimorar as ações voltadas à jornada do autista, desde o diagnóstico precoce até o acesso ao mercado de trabalho. “Muitos autistas ainda têm diagnóstico tardio, e isso causa sofrimento e atraso no desenvolvimento. Cuiabá precisa garantir ambulatórios especializados para adolescentes e adultos, terapias adequadas à idade e espaços que estimulem o aprendizado e a empregabilidade. Hoje, infelizmente, Cuiabá está de costas para o autismo e as pessoas com deficiências múltiplas. Se o poder público não investir agora, no futuro enfrentaremos uma grande demanda por residências assistidas, que custam caro e exigem diversos profissionais. É questão de humanidade, mas também de responsabilidade com o futuro”, concluiu.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Cuiabá

Projeto institui campanha “Homem de Verdade Protege Mulheres”

Published

4 minutos atrás

on

21/10/2025

By

Nathany Gomes | Assessoria da vereadora Paula Calil 
Com o objetivo de ampliar a rede de proteção e enfrentar as causas da violência de gênero, a presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), apresentou o Projeto de Lei nº 22.565/2025, que institui a campanha permanente “Homem de Verdade Protege Mulheres”.
A proposta busca educar, sensibilizar e engajar homens de todas as idades na prevenção à violência contra as mulheres, promovendo uma cultura de respeito, empatia e equidade de gênero.
O projeto teve parecer aprovado com 25 votos durante a sessão ordinária desta terça-feira (21) e complementa o Protocolo “Cuiabá Protege Mulheres”, também de autoria da vereadora e já sancionado pelo Executivo municipal.
De acordo com dados da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC-MT), o estado registrou 27 casos de feminicídio entre janeiro e junho de 2025. Em todos os casos, os autores foram identificados. O levantamento aponta ainda que 85% dos crimes foram motivados por violência doméstica e 15% por menosprezo à condição de mulher (sexismo), conforme relatório da Coordenadoria de Enfrentamento à Violência contra a Mulher.
Para Paula, a proposta reforça a importância de políticas públicas que envolvam o público masculino no enfrentamento ao machismo e à violência.
“Essa campanha é um passo muito importante para a construção de uma sociedade mais justa e segura para todas as mulheres. A violência contra a mulher não é um problema apenas delas, é de toda a sociedade. E é fundamental que os homens entendam o papel que têm na transformação dessa realidade. Quando um homem escolhe respeitar, proteger e não se calar diante da violência, ele se torna parte ativa da mudança que queremos ver. A campanha ‘Homem de Verdade Protege Mulheres’ vem justamente com esse propósito: educar, sensibilizar e engajar. Queremos ver pais, filhos, amigos, líderes religiosos, esportistas e trabalhadores juntos nessa corrente de respeito e empatia. É com diálogo, exemplo e conscientização que conseguimos desconstruir o machismo e fortalecer uma cultura de paz e igualdade”, destacou a vereadora.
O texto do projeto também prevê a criação da Semana Municipal “Homem de Verdade Protege Mulheres”, a ser realizada preferencialmente em agosto, durante o Agosto Lilás, mês de enfrentamento à violência contra a mulher. Durante o período, a Prefeitura de Cuiabá poderá promover palestras, campanhas de rua e ações comunitárias, com foco na conscientização e no envolvimento popular.
A adesão à campanha será voluntária, aberta a qualquer cidadão ou entidade mediante cadastro junto à administração pública. As atividades poderão ser realizadas em parceria com a sociedade civil, entidades religiosas, escolas, universidades e empresas, além de contar com apoio técnico e institucional de organismos nacionais e internacionais, sem gerar despesas obrigatórias ao Município.
O PL segue em tramitação na Casa de Leis, até que seja definitivamente aprovado em plenário e encaminhado à sanção do Executivo Municipal.
Engajamento popular
Recentemente, a vereadora realizou uma ação de mobilização em uma das vias mais movimentadas da capital, a Avenida Fernando Corrêa da Costa, onde conversou com motoristas, distribuiu panfletos informativos e promoveu um “adesivaço” gratuito com o slogan da campanha.
A iniciativa teve grande adesão popular, com mais de 100 veículos participando da ação.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Comentários Facebook
Continue Reading

Segurança

SEGURANÇA21/10/2025

Polícia Militar prende homem por tentativa de feminicídio contra a ex-esposa

Policiais militares do 1º Pelotão prenderam um homem, de 38 anos, por tentativa de feminicídio, na madrugada desta terça-feira (21.10),...
SEGURANÇA21/10/2025

Jovem é preso e dois menores apreendidos pela Polícia Civil por envolvimento com o tráfico de drogas

Uma investigação realizada pela Polícia Civil resultou na prisão de um jovem, de 18 anos, e na apreensão de dois...
SEGURANÇA21/10/2025

Polícia Civil prende em GO condenado por estupro de vulnerável em MT

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Alto Araguaia, cumpriu, nessa segunda-feira (20.10), um mandado de prisão contra um...

MT

Brasil

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

Economia & Finanças

Mais Lidas da Semana

Copyright © 2018 - Agência InfocoWeb - 66 9.99774262