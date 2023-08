Audiência pública debate assistência hospitalar da região norte

O governador Mauro Mendes estará na região norte de Mato Grosso, nesta sexta-feira e sábado (18 e 19.08). Ele participará da abertura dos 30 leitos pediátricos do Hospital Regional de Sinop e vai vistoriar obras nos municípios de Alta Floresta, Carlinda, Novo Mundo, Guarantã do Norte e Matupá.

O deputado estadual Dilmar Dal Bosco, representante da região, acompanhará as agendas do governador no Norte do Estado. Também está previsto integrarem a comitiva o senador Jayme Campos, a deputada federal Flavinha Rodrigues, os deputados estaduais Nininho e Valter Miotto, os secretários de Estado Marcelo de Oliveira (Infraestrutura), Gilberto Figueiredo (Saúde), César Roveri (Segurança), Laice Souza (Comunicação), Alan Kardec (Ciência e Tecnologia) e o comandante-geral da Polícia Militar, Alexandre Mendes.

A agenda do governador inicia às 7h, em Sinop, para a abertura dos 30 leitos pediátricos no Hospital Regional, sendo 10 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 15 em Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) e cinco de retaguarda infantil.

Ele e a comitiva seguem para Alta Floresta, onde entregarão armamento para os policiais militares, às 9h. Na sequência, Mauro Mendes vistoria as obras de construção do novo Hospital Regional de Alta Floresta, que já está 18% executada. Ele atenderá a imprensa logo após a vistoria, no canteiro de obras do hospital.

Ainda no município, o governador entrega o asfalto novo dos bairros Jardim Renascer e Boa Nova e vistoria as obras de asfaltamento dos bairros Jardim Oliveiras e Jardim Universitário, executados em parceria com a prefeitura.

Após o almoço, ele segue para Carlinda para vistoriar as obras de asfaltamento das Ruas Ipês, Palmeiras e Figueiras, das Avenidas Arapongas e Antônio Castilho e de Rotatória, e as construções da nova Escola Municipal e do Laboratório e Farmácia Popular.

Às 15h30, o governador vistoria a construção da Ponte Rio Teles Pires, com 693 metros, entre Carlinda e Novo Mundo. Essa será uma das maiores pontes do Estado, com investimento de R$ 48,3 milhões.

Em Novo Mundo, Mauro Mendes se reúne com lideranças locais na Prefeitura, às 17h30, e em seguida, vai para Guarantã do Norte, onde irá pernoitar.

No sábado (19), ainda em Guarantã, o governador e comitiva iniciam a agenda às 7h, com vistoria às obras de ampliação e reforma do Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário, construção do Centro de Tratamento Renal e de drenagem de águas fluviais nas Ruas Amoras e Tamburis, além das reformas as Escolas Estaduais Guarantã e Albert Einstein.

Às 9h30, já em Matupá, Mauro Mendes fará a vistoria das obras de asfaltamento em 31 km da MT-322, entre Matupá e Carlinda, que recebe investimento na ordem de R$ 41 milhões, e das construções da Escola Técnica Estadual, de 50 casas populares e da Delegacia da Polícia Civil.

Confira a programação completa:

Sexta-feira, 18/08

SINOP

7h – Implantação de 30 leitos pediátricos no Hospital Regional

7h30 – Entrevista no local

ALTA FLORESTA

9h – Entrega de armamento para Polícia Militar

9h30 – Vistoria às obras do novo Hospital Regional

10h30 – Entrega do asfalto novo nos bairros Jardim Renascer e Boa Nova

11h – Vistoria às obras de asfaltamento nos bairros Jardim Oliveiras e Jardim Universitário;

12h – Entrevista na TV Nativa

13h – Almoço

CARLINDA

14h30 – Vistoria em obras:

– Asfaltamento das Ruas Ipês, Palmeiras e Figueiras; Avenidas Arapongas e Antônio Castilho; e de Rotatória

– Construção da nova Escola Municipal

– Construção do Laboratório e Farmácia Popular

15h30 – Vistoria da construção da Ponte Rio Teles Pires, com 693m (entre Carlinda e Novo Mundo)

NOVO MUNDO

17h30 – Reunião com lideranças na Prefeitura

GUARANTÃ DO NORTE

Pernoite

Sábado, 19/08

7h – Vistoria às obras:

– Ampliação e reforma do Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário

– Construção do Centro de Tratamento Renal

– Construção de drenagem de águas fluviais nas Ruas Amoras e Tamburis

– Reforma e ampliação da Escola Estadual Guarantã

– Reforma geral da Escola Estadual Albert Einstein

MATUPÁ

9h30 – Vistoria às obras:

– Asfaltamento em 31 km da MT-322, entre Matupá eCarlinda

– Retomada da construção da Escola Técnica Estadual

– Construção de 50 casas populares

– Construção de Delegacia da Polícia Civil