Audiência Pública destaca necessidade urgente de políticas para a população Idosa

Onze projetos de empreendedorismo serão apresentados na Feira do Jovem Empreendedor, no Centro Juvenil de Poxoréu neste sábado (05.12). Os projetos são da Escola Técnica Estadual (ETE) e apresentam possibilidades de comércio e serviços que vão de pizza no palito à jardinagem.

A feira é o resultado do curso Despertar, a qualificação oferecida pela Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação (Seciteci), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) aos professores das ETEs. Todos os professores da ETE de Poxoréu se inscreveram no curso e todos o finalizaram. Com isso a unidade se tornou a única com 100% dos professores qualificados como multiplicadores empreendedores.

A parceria entre a Seciteci e o Sebrae oferece cursos de empreendedorismo para professores e para o público jovem por meio de um termo de cooperação do projeto Educação Empreendedora. A proposta é apresentar a opção de abrir o próprio negócio. O Sebrae disponibiliza profissionais para dar orientação empresarial em três modalidades de curso: Crescendo e Empreendendo, Jovem Empreendedor e Despertar.

Os dois últimos serão ofertados nas Escolas Técnicas Estaduais como complementação dos cursos já em andamento, enquanto o Crescendo e Empreendendo foi realizado nos Centro de Acesso Tecnológico para Inclusão Social (Catis). O objetivo da capacitação é não apenas tornar os professores em incentivadores do empreendedorismo, mas incorporá-lo na cultura escolar.

Na Feira do Jovem Empreendedor as 11 tendas estarão em operação a partir das 17h00 e terá música ao vivo com Kássia Reis e Wagner. Mais informações podem ser obtidas no fone 66 9979 0652, com o professor Adenilson de Oliveira, coordenador do evento.

Fonte: Governo MT – MT