Audiência pública discute agrominerais e política de fertilizantes
O potencial de produção de fertilizantes a partir da mineração no estado foi tema de audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) na tarde desta segunda-feira (1). O debate requerido pela deputada estadual em exercício Sheila Klener (PSDB) reuniu representantes do Ministério da Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente (Sema/MT), Serviço Geológico do Brasil, Agência Nacional de Mineração, conselhos federal e regional de Engenharia e Agronomia, entre outros. A Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) sediou a discussão.
“Nós precisamos entender a necessidade de buscar uma alternativa aos fertilizantes importados, porque sabemos que Mato Grosso e o Brasil são dependentes internacionalmente. Os agrominerais vêm sendo estudados por vários pesquisadores, aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, em Goiás, na UnB [Universidade de Brasília, Embrapa [Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária]. Daí surge uma alternativa, principalmente para a agricultura sustentável e familiar”, argumenta Sheila Klener.
Segundo a parlamentar, esse produto é mais sustentável que os fertilizantes químicos usados atualmente. “Você tem já extraiu a rocha, o bem mineral já está aqui. Então, você faz um reprocessamento dessa rocha, um reprocessamento de algum rejeito dessa rocha e ele pode ser utilizado aqui”, explica.
“Nós temos a possibilidade, a partir do estudo de rochas alcalinas, de gerar aqui no estado fertilizantes de fósforo e fertilizantes de potássio. Esses produtos poderiam não substituir completamente [o importado], mas nós poderíamos gerar uma alternativa ao produtor de Mato Grosso de fertilizantes gerados aqui no estado”, corrobora o pesquisador Francisco Pinho. Na avaliação do estudioso, para esse objetivo avançar é necessário investimento público e também disposição do setor privado.
“O conhecimento geológico é uma coisa cara. Para mapear o estado de Mato Grosso inteiro em busca de rochas alcalinas, é fundamental investimento do Estado, mas falta também um pouco de conhecimento do setor privado. As empresas de mineração no Brasil hoje estão muito focadas em ouro, que é algo que dá lucro imediato em projetos rápidos. Eles ainda não viram um canal dentro dessa parte de fertilização, e é exatamente isso que esse tipo de encontro pode mostrar. Pode mostrar para o investidor privado que é possível mapear, encontrar a rocha alcalina e descobrir um depósito de fertilizante dentro de Mato Grosso”, afirmou.
Na ocasião, a deputada Sheila Klener pediu a criação de um Centro de Tecnologia Mineral em Mato Grosso. A produção de fertilizantes e a pesquisa mineral no estado já estão previstos em lei aprovada no fim do ano passado. O representante do Ministério da Agricultura, José Carlos Polidoro, também defendeu a importância de um programa estadual para o desenvolvimento dessa área e aumentar o conhecimento geológico.
A audiência pública fez parte da programação de dois eventos integrados da Federação Brasileira de Geólogos (Febrageo): Workshop Agrominerais e a Política de Fertilizantes do Brasil e XVIII GEO Políticas: O Setor Mineral e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. As discussões seguem até quarta-feira (3).
A dependência de fertilizantes estrangeiros coloca o Brasil em posição de sensibilidade a eventos externos, ressalta o presidente da Febrageo, Caiubi Kuhn . “O cenário se torna crítico em situações de conflito, como o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, ou por causa de crises de câmbio. Nesse evento como um todo, estamos discutindo uma alternativa à importação. O pó da rocha ou a rocha moída, quando aplicada na lavoura, pode fornecer nutrientes, como potássio e fosfato, além de micronutrientes essenciais para o desenvolvimento das plantas. Essa técnica, conforme indicam os estudos, tem excelentes resultados agronômicos e ambientais, como o aumento da retenção de CO2 no solo”, sustenta o professor da Universidade Federal de Mato Grosso.
Wilson Santos atende 20 comunidades rurais da Baixada Cuiabana com itens agrícolas cedidos pela Seaf
O deputado Wilson Santos (PSD) foi recebido pela secretária de Estado de Agricultura Familiar (Seaf), Andreia Fujioka, nesta manhã de segunda-feira (1°), para tratar sobre as principais reivindicações feitas por 20 comunidades rurais pertencentes a nove municípios da Baixada Cuiabana. Prontamente, foi confirmado o atendimento de grande parte dos materiais agrícolas solicitados e que, ainda no decorrer deste ano, serão entregues aos pequenos produtores rurais.
Wilson Santos entregou os ofícios para a Fujioka que, apontou os itens disponíveis e os que estão em processo licitatório ou de fornecimento para atender as comunidades rurais. “Gratidão. Eu vim aqui, conversar com a secretária Andreia e nos recebeu muito bem. Trouxe algumas solicitações de vinte comunidades rurais da Baixada Cuiabana que tenho atuação parlamentar, para que ela, com todo carinho, possa atendê-los. Também, agradeço o governador e vice-governador, Mauro Mendes e Otaviano Pivetta, pelo apoio e trabalho realizado em prol da agricultura familiar de Mato Grosso”, disse o parlamentar.
Dentre os benefícios a serem distribuídos, Andreia confirmou a possibilidade de destinação de calcário, colhedora de forragem, plantadeira, adubadeira de duas linhas, tendas e refrigeradores de 500 litros. Ela também orientou para que os interessados façam o pedido via prefeituras municipais, pois elas serão responsáveis em fazer a cessão de uso para as comunidades rurais. “O pedido do deputado Wilson Santos, com toda certeza será atendido. A Assembleia Legislativa é parceira total. Sempre que precisamos de apoio, nunca deixaram de nos ajudar”, comentou.
Com o cadastramento do pedido feito pelo site da Seaf, a secretária garantiu o atendimento para as comunidades rurais solicitantes que são pertencentes aos municípios de Santo Antônio de Leverger, Campo Verde, Cuiabá, Várzea Grande, Acorizal, Rosário Oeste, Barão de Melgaço, Sapezal e Chapada dos Guimarães.
Bazar Solidário da ALMT promove solidariedade e consumo consciente
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), por meio da Secretaria de Integração Social e Cidadania (Seisc), realiza no dia 5 de setembro, das 8h às 17h, no foyer do Teatro Cerrado Zulmira Canavarros, a 24ª edição do Bazar Solidário. O evento é uma oportunidade única de unir consumo consciente e solidariedade: quem participa garante produtos de qualidade a preços acessíveis e, ao mesmo tempo, contribui para instituições filantrópicas que atendem crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.
Serão mais de três mil itens disponíveis, entre roupas, calçados, brinquedos, bolsas, perfumes, móveis e eletrodomésticos. Os preços variam de R$ 5 a R$ 200, com a possibilidade de parcelamento em até quatro vezes para compras acima de R$ 100. Todas as peças passam por triagem, higienização e, quando necessário, pequenos reparos, garantindo que cheguem ao público em ótimo estado. “Nossa ideia é oferecer produtos de excelente qualidade por valores acessíveis e, ao mesmo tempo, arrecadar recursos que farão a diferença para quem mais precisa”, destacou o secretário, Edevandro Guandalin.
Os recursos desta edição serão destinados a três instituições indicadas pelas patronesses: a Pestalozzi de Jaciara, escolhida pela prefeita Andréia Wagner; o Lar dos Idosos de Tangará da Serra, indicado por Keila Costa, esposa do deputado Dr. João; e a Cia de Sorriso, apontada pela empresária Ruth Semiramys. Em 2024, o bazar arrecadou R$ 152 mil e a expectativa é superar esse valor. “Mais do que números, o que importa é o impacto social. Cada real arrecadado representa esperança e apoio para muitas famílias”, reforçou o secretário.
Além das compras, ainda é possível colaborar com doações até o dia 4 de setembro. São aceitos roupas, calçados, brinquedos e acessórios em bom estado. A Seisc também disponibiliza veículo e motorista para coleta de móveis ou itens maiores, mediante agendamento.
O convite é para que servidores, familiares e a sociedade participem e ajudem a divulgar o bazar. Trata-se de um evento com duplo benefício: quem compra sai satisfeito com boas aquisições e quem recebe é apoiado em suas necessidades. A corrente de solidariedade só se fortalece com a participação de todos.
Polícia Militar prende homem após esfaquear o próprio irmão durante uma discussão
Um homem, de 24 anos, foi preso neste domingo (31.8), por policiais militares do 5º Batalhão, suspeito de esfaquear o...
Polícia Militar entrega medalha de 190 Anos para autoridades nesta terça-feira (2)
A Polícia Militar de Mato Grosso realiza, na tarde desta terça-feira (2.9), a solenidade de entrega da “Medalha de 190...
Casal é preso em flagrante pela Polícia Militar suspeito por tentativa de homicídio
Policiais militares do 24º Batalhão prenderam um casal, na manhã desta segunda-feira (1.9), suspeitos por tentativa de homicídio contra um...
Governo projeta crescimento de 2,44% em 2026 e salário mínimo de R$ 1.631
O valor do salário mínimo previsto para o próximo ano é de R$ 1.631,00. O reajuste foi calculado com base...
Congresso analisa esta semana projetos para proteger infância na rede
Denúncias de adultização de crianças tornaram tema prioridade O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), marcou para quarta-feira...
INSS: como consultar notificação sobre descontos ilegais
Mensagem será enviada pelo aplicativo Meu INSS O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a enviar nesta terça-feira (13)...
