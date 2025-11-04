CIDADES
Audiência Pública discute manejo e modernização da gestão de resíduos sólidos em Sinop
Além dos resíduos domiciliares, a audiência também tratou da gestão dos materiais oriundos da construção civil, das obras públicas e dos resíduos gerados nas unidades de saúde sob administração municipal. O debate reuniu servidores públicos, técnicos e representantes da sociedade civil.
O secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Vilmar Scherer, destacou a importância da discussão para o desenvolvimento sustentável de Sinop e para a melhoria da qualidade de vida da população. “Esse projeto de resíduos sólidos é algo muito esperado por parte do Poder Público e também pela população. A cada dia o custo da coleta de lixo aumenta e é preciso buscar alternativas que tornem o processo mais sustentável. A implantação da coleta seletiva precisa ser feita com ampla discussão”, pontuou.
Scherer reforçou que o município busca soluções modernas e eficientes para o sistema de limpeza urbana, de forma que o serviço atenda tanto à necessidade operacional quanto à responsabilidade ambiental. “O foco hoje é fazer corretamente a coleta e a destinação para que possamos ter um serviço de qualidade, que é a visão do prefeito Roberto Dorner, do vice-prefeito Paulinho e de toda a administração pública. Estamos com todos os técnicos e profissionais empenhados em discutir um futuro melhor na questão dos resíduos sólidos para Sinop”, completou.
A gestora de projetos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Fernanda Oliveira, explicou que o estudo apresentado contempla uma série de ações integradas. “Entre as propostas estão o atendimento à Política Nacional do Saneamento Básico, a criação de ecopontos para recebimento de materiais recicláveis, implantação de unidade de triagem, unidade de compostagem para resíduos de áreas verdes e programas de educação ambiental”, afirmou.
Fernanda ressaltou que a audiência representa um marco para o município. “É uma data muito importante para Sinop, pois apresentamos à população os estudos da MIP e abrimos espaço para contribuições. Essa etapa é essencial para adequar o município à legislação nacional e ao Novo Marco do Saneamento Básico. O projeto prevê a modernização dos serviços, investimentos em infraestrutura e a implantação definitiva da coleta seletiva, há muito tempo esperada pelos moradores”, destacou.
A bióloga e arquiteta urbanista Aline Gonçalves, integrante do comitê gestor técnico da proposta, reforçou o papel educativo do projeto e a importância da participação popular. “Atualmente, Sinop ainda não possui coleta seletiva, embora o destino final dos resíduos já siga critérios ambientais corretos. O objetivo agora é avançar para a separação do material reciclável e ampliar o trabalho de educação ambiental”, explicou.
Aline lembrou que o município fechou provisoriamente o antigo lixão em maio deste ano e que a concessão proposta trará melhorias significativas. “A proposta prevê coleta seletiva porta a porta, criação de locais de triagem e compostagem e ampliação dos containers nas vias públicas. Queremos estimular as pessoas a praticarem a separação do lixo em casa. Estima-se que mais de 60% do nosso resíduo poderia ser reciclado e isso será fortalecido com um programa permanente de educação ambiental”, afirmou.
O material técnico que sustenta o projeto permanece disponível para consulta pública até o dia 29 de novembro pelo link: https://www.sinop.mt.gov.br/consulta-publica—residuos-solidos-2025. A população pode acessar as informações e encaminhar sugestões para aprimorar o plano. A transmissão completa da Audiência Pública pode ser conferida no link: https://www.youtube.com/live/2_LfZUKnOa4?si=525JKpLJSmWzxdLW.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Previ Sinop realiza palestra sobre hanseníase e tuberculose à servidores aposentados
Na ocasião o médico ressaltou a importância da prevenção, além de trazer o tema, ainda discriminado, à tona. “É uma doença invisível e que precisamos falar sobre. Não aparece em todos os veículos de comunicação, e por isso muitas pessoas podem estar contaminadas com o vírus e não saber”, destacou Francisco Júnior.
Ainda de acordo com o especialista é preciso um envolvimento multidisciplinar para falar sobre a doença e trata-la. “Tenho pacientes que chegam ao consultório dizendo que estão com hanseníase, mas não estão. Precisamos ouvir o histórico familiar. Saber todo histórico de saúde da pessoa, depois entramos com exame e – se positivo – com tratamento. Ela não mata, mas deixa sequelas”. O doutor ainda frisou que trabalha há mais de 20 anos tratando da doença e falando sobre e nunca foi contaminado, enquanto pessoas que já trabalharam com ele foram infectadas mais de uma vez. “A transmissão se dá por via aérea, entre pessoas, mas o tratamento adequado evita o contágio”.
Enquanto ministrava a palestra o doutor aproveitou para sanar a dúvida dos participantes que – muitas vezes – com perguntas simples, conseguiam ter a resposta que desejava. “Devido a linguagem simples e popular sem termos técnicos que ele utiliza fica fácil para todos entenderem, afinal são aposentados e precisam de um diálogo diferente”, contou Sonia de Fátima, assistente social do PREVI.
Antes de finalizar, o palestrante também falou sobre Tuberculose. “Essa sim mata. Os sintomas começam com tosse frequente, febre ao final da tarde, falta de apetite, emagrecimento de uma hora para outra. É preciso procurar um especialista. Nunca deixar para depois”. Ele reforçou ainda que “muitos querem se tratar em casa, sem procurar um médico”.
Segundo dados do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação), através de informações divulgadas pelo Governo do Mato Grosso, foram registrados 4.359 casos de hanseníase em Mato Grosso, em 2024. Em Janeiro de 2025 havia 5.336 pessoas em tratamento da doença no Estado. Com as iniciativas promovidas pela Secretaria de Estado da Saúde, o índice de cura é de 68%.
Sintomas
A superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Alessandra Moraes, chamou a atenção para os sinais da hanseníase. Segundo ela, os sintomas mais comuns incluem manchas claras, avermelhadas ou amarronzadas em diferentes partes do corpo, acompanhadas de perda ou alteração da sensibilidade ao calor, ao toque e à dor — especialmente nas mãos, pés, rosto, orelhas, tronco, nádegas e pernas. Ela reforçou que, ao perceber esses sintomas, a pessoa deve procurar imediatamente a Unidade Básica de Saúde.
Além desses sinais, também é importante observar outras manifestações, como regiões com redução de pelos e suor; dor, choques, formigamento, fisgadas ou agulhadas nos nervos dos braços e pernas; inchaço nas mãos e nos pés; feridas ou úlceras nessas áreas; aparecimento de nódulos doloridos e avermelhados; além de febre, inchaço nas articulações, obstrução e ressecamento nasal, feridas no nariz e irritação nos olhos.
Vacinação
Após a palestra, com o especialista Francisco Specian Júnior, médico renomado da Prefeitura de Sinop, os segurados puderam atualizar a carteira de vacinação em uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. “Aproveitamos a ocasião e, sem se tratando de saúde, tudo se torna importante, principalmente porque estamos voltados para causa”, finalizou a Assistente Social, Sonia Fátima.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
Prefeitura de Sinop articula recursos com deputado estadual para melhorias no esporte municipal
Durante a reunião, o diretor de Esportes de Sinop, Rudy Roger, destacou a importância do apoio político para fortalecer as ações esportivas desenvolvidas na cidade. Segundo ele, o município vive um momento de expansão das modalidades esportivas e precisa de estrutura adequada para atender as demandas da comunidade. “Estamos aqui representando a Secretaria de Esportes com o deputado, porque nós temos demandas importantes do esporte. Sinop respira esporte e assumimos o departamento com o compromisso de avançar. O prefeito cobrou que viéssemos aqui fazer algumas solicitações que são importantes para a comunidade esportiva. Estamos fazendo um trabalho muito forte, mas precisamos do apoio dos nossos representantes”, afirmou.
O diretor reforçou ainda que os investimentos pleiteados são fundamentais para melhorar as condições de treino e competição dos atletas locais. “Temos algumas demandas importantes quanto ao ônibus, algumas coberturas de quadras esportivas e a piscina olímpica que ainda não temos em Sinop. São estruturas que vão transformar ainda mais a qualidade do esporte no município”, acrescentou Rudy Roger.
O deputado estadual Dilmar Dal Bosco elogiou a iniciativa da administração municipal e garantiu empenho para atender as demandas apresentadas. Ele ressaltou o trabalho conjunto entre o Executivo e o Legislativo de Sinop e destacou a importância de destinar recursos também ao esporte. “Quero dar os parabéns a todos os vereadores que integram, junto com o Roberto Dorner e o Paulinho, a administração municipal da nossa cidade. É uma honra receber as lideranças políticas de Sinop e saber que muitos recursos já foram destinados à infraestrutura e à saúde pública. Dessa vez, o pedido é de recurso para o esporte e com toda certeza nós vamos atender”, disse o parlamentar.
Dilmar Dal Bosco também ressaltou a relevância do Complexo Olímpico José Carlos Pasa para o município e se comprometeu a apoiar o projeto de revitalização. “Tem aqui um pedido para arrumar o ginásio Pasinha, que é um ginásio fenomenal e muito importante para nós. Eu joguei muito futsal lá dentro e sei o valor que ele tem para a cidade. Além disso, o pedido de um ônibus para o esporte é legítimo e já entrei em contato com o senador Jayme Campos, o Fábio Garcia, o governador Mauro Mendes e o deputado Juarez Costa. Todos juntos, com certeza, vamos atender essa demanda do município de Sinop”, completou.
A vereadora Sandra Donato, que acompanhou a comitiva, enfatizou o papel do deputado no fortalecimento do município e expressou gratidão pelo apoio contínuo às causas de Sinop. “Em nome da Câmara de Vereadores, quero parabenizar e agradecer mais uma vez, porque o deputado Dilmar tem ajudado muito o nosso município. Ele tem feito um compromisso com Sinop e tem honrado esse compromisso. Fica aqui a nossa gratidão, enquanto Câmara de Vereadores e enquanto representantes da nossa cidade”, afirmou.
O prefeito Roberto Dorner agradeceu o empenho do deputado e lembrou dos recursos que já tem enviado para o município. “O deputado Dilmar Dal Bosco é parceiro do município e jpa tem investido recursos em várias áreas do município: na saúde, para as estradas vicinais, educação, enfim, sempre tem ajudado. Agora estamos reforçando o apoio para o esporte que é uma questão que a gente tem investido na cidade. Foi uma reunião bem importante e produtiva”, avaliou.
Além do setor esportivo, o deputado Dilmar Dal Bosco anunciou novos investimentos voltados à agricultura familiar. O parlamentar destacou que o governo estadual também trabalha para atender pedidos apresentados pela Prefeitura e pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. “Além do esporte, nós vamos atender o pedido do senhor Roberto Dorner, do Pedro Serafini e do Luiz Paulo, com novos recursos para a agricultura familiar. Já entregamos equipamentos e vamos entregar mais”, disse.
Os representantes do município devem seguir na capital com foco na articulação de novos recursos voltados ao desenvolvimento de Sinop. O objetivo é que mais investimentos sejam oficializados e anunciados nos próximos dias.
Fonte: Prefeitura de Sinop – MT
