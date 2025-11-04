Audiência Pública discute manejo e modernização da gestão de resíduos sólidos em Sinop

A Prefeitura de Sinop realizou na tarde desta terça-feira (04) uma audiência pública voltada à discussão sobre o manejo e a destinação dos resíduos sólidos urbanos e domésticos do município. O encontro, promovido pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, teve como objetivo apresentar os estudos da Manifestação de Interesse Privado (MIP), que propõe melhorias na coleta, transporte e destinação ambientalmente adequada dos resíduos domiciliares, comerciais e dos serviços de saúde.

Além dos resíduos domiciliares, a audiência também tratou da gestão dos materiais oriundos da construção civil, das obras públicas e dos resíduos gerados nas unidades de saúde sob administração municipal. O debate reuniu servidores públicos, técnicos e representantes da sociedade civil.

O secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Vilmar Scherer, destacou a importância da discussão para o desenvolvimento sustentável de Sinop e para a melhoria da qualidade de vida da população. “Esse projeto de resíduos sólidos é algo muito esperado por parte do Poder Público e também pela população. A cada dia o custo da coleta de lixo aumenta e é preciso buscar alternativas que tornem o processo mais sustentável. A implantação da coleta seletiva precisa ser feita com ampla discussão”, pontuou.

Scherer reforçou que o município busca soluções modernas e eficientes para o sistema de limpeza urbana, de forma que o serviço atenda tanto à necessidade operacional quanto à responsabilidade ambiental. “O foco hoje é fazer corretamente a coleta e a destinação para que possamos ter um serviço de qualidade, que é a visão do prefeito Roberto Dorner, do vice-prefeito Paulinho e de toda a administração pública. Estamos com todos os técnicos e profissionais empenhados em discutir um futuro melhor na questão dos resíduos sólidos para Sinop”, completou.

A gestora de projetos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, Fernanda Oliveira, explicou que o estudo apresentado contempla uma série de ações integradas. “Entre as propostas estão o atendimento à Política Nacional do Saneamento Básico, a criação de ecopontos para recebimento de materiais recicláveis, implantação de unidade de triagem, unidade de compostagem para resíduos de áreas verdes e programas de educação ambiental”, afirmou.

Fernanda ressaltou que a audiência representa um marco para o município. “É uma data muito importante para Sinop, pois apresentamos à população os estudos da MIP e abrimos espaço para contribuições. Essa etapa é essencial para adequar o município à legislação nacional e ao Novo Marco do Saneamento Básico. O projeto prevê a modernização dos serviços, investimentos em infraestrutura e a implantação definitiva da coleta seletiva, há muito tempo esperada pelos moradores”, destacou.

A bióloga e arquiteta urbanista Aline Gonçalves, integrante do comitê gestor técnico da proposta, reforçou o papel educativo do projeto e a importância da participação popular. “Atualmente, Sinop ainda não possui coleta seletiva, embora o destino final dos resíduos já siga critérios ambientais corretos. O objetivo agora é avançar para a separação do material reciclável e ampliar o trabalho de educação ambiental”, explicou.

Aline lembrou que o município fechou provisoriamente o antigo lixão em maio deste ano e que a concessão proposta trará melhorias significativas. “A proposta prevê coleta seletiva porta a porta, criação de locais de triagem e compostagem e ampliação dos containers nas vias públicas. Queremos estimular as pessoas a praticarem a separação do lixo em casa. Estima-se que mais de 60% do nosso resíduo poderia ser reciclado e isso será fortalecido com um programa permanente de educação ambiental”, afirmou.

O material técnico que sustenta o projeto permanece disponível para consulta pública até o dia 29 de novembro pelo link: https://www.sinop.mt.gov.br/consulta-publica—residuos-solidos-2025. A população pode acessar as informações e encaminhar sugestões para aprimorar o plano. A transmissão completa da Audiência Pública pode ser conferida no link: https://www.youtube.com/live/2_LfZUKnOa4?si=525JKpLJSmWzxdLW.