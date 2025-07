Audiência pública em Sinop debate o futuro da agricultura familiar e o bem viver no campo

Fundada em 3 de julho de 1835, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) vai comemorar seus 190 anos em grande estilo. Diversas atrações estão sendo preparadas para marcar a data em 2025.

A programação inclui sessão solene; lançamento do Portal 190 Anos da ALMT, no site al.mt.gov.br, que destacará marcos históricos da trajetória institucional; apresentação do selo comemorativo 190 Anos; nova identidade visual; ações de comunicação interna com registros dos principais fatos históricos, que serão estampados nos corredores da Casa de Leis; além de vídeo mapping, com projeções de imagens históricas na fachada do prédio da ALMT.

Também será realizada a exposição 190 Anos ALMT, que reúne fotos e documentos sobre os principais acontecimentos da história legislativa. A mostra abordará três grandes períodos históricos: o Legislativo Colonial (1500–1822), o Imperial (1822–1889) — época em que a Assembleia foi criada — e o Republicano (1889 até os dias atuais). A exposição será levada a escolas e órgãos públicos, com apoio da Secretaria de Estado de Educação, por meio do projeto Educação em Movimento, conforme explicou a superintendente do Instituto Memória Legislativa, Gabriela Torres Klabacher.

“As comemorações contam com um vasto acervo documental, exposição histórica e ações culturais voltadas à valorização das raízes e da identidade mato-grossense. Teremos conteúdo digital e exposição com curiosidades e documentos importantes da trajetória da ALMT. É um material riquíssimo, dividido por fases políticas e históricas, com curiosidades como o primeiro presidente da Assembleia, além de registros da primeira deputada mulher, fotos e documentos históricos”, detalhou Gabriela.

Exposição 190 Anos ALMT reunirá fotos e documentos sobre os principais acontecimentos da história legislativa. Foto: EQUIPE CRIAÇÃO/ALMT

Paralelamente, o Instituto Memória organizará duas semanas de feiras culturais. A feira de gastronomia e artesanato ocorrerá de 7 a 11 de julho; já a feira de artes e fotografia será realizada de 14 a 18 de julho. A expectativa é contar com a presença da artista plástica Dalva de Barros, que, aos 90 anos, deve participar da abertura da semana cultural.

Comunicação a todo vapor – O secretário de Comunicação da Assembleia Legislativa, coronel Henrique Santos, destacou que as celebrações pelos 190 anos da ALMT se estenderão por todo o segundo semestre de 2025, com uma programação diversificada e participativa.

“O deputado Max Russi, presidente da Assembleia Legislativa, está empenhado em transformar o aniversário da instituição em um verdadeiro presente para a população. A proposta é retribuir esses 190 anos à sociedade, com uma série de ações abertas ao público”, afirmou Henrique, ao destacar que vários setores estão alinhados à organização dos eventos pelos 190 anos da ALMT.

Na Secretaria de Comunicação, foi montada uma força-tarefa para produção de conteúdos e materiais institucionais. Além do vídeo mapping e da comunicação interna, consta a criação do selo 190 Anos, identidade visual comemorativa – com logomarca oficial de aniversário, a ser aplicada nas redes sociais, nos programas institucionais e nas sessões legislativas -, e o projeto TBT’s Tudo Vira Memória, com publicações nas redes sociais contendo fotos e breves relatos alusivos à trajetória de quase dois séculos da ALMT, com foco nos primeiros documentos de criação da Casa e a primeira composição do Parlamento.

Também está sendo organizada uma festa aberta ao público, em agosto, com atrações musicais regionais. “Estamos organizando uma festa bonita para celebrar os 190 anos. O presidente está dedicado a isso, e temos certeza de que será um momento muito especial para todos. Serão várias ações ao longo do semestre, contemplando os servidores e fortalecendo os laços da Assembleia com a sociedade”, concluiu Henrique Santos.

Fonte: ALMT – MT