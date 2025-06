Audiência pública na Câmara debate atualização da Lei do Silêncio em Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá publicou nesta terça-feira (17) novos editais de convocação referentes ao Processo Seletivo Simplificado nº 12/2024/GS/SME, destinado à contratação temporária e formação de cadastro de reserva para atuação em unidades educacionais da rede pública municipal. Nesta 34ª convocação, estão sendo chamados 52 candidatos aprovados para assumir cargos em diversas funções e regionais da capital, com previsão de atuação no ano letivo de 2025.

Os convocados irão ocupar funções como Pedagogo, Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), Técnico em Manutenção e Infraestrutura – na função de Auxiliar de Serviços Gerais (TMIE – ASG), Técnico em Nutrição Escolar (TNE), além de Professores de Arte, Educação Física e Pedagogia. As vagas abrangem unidades educacionais localizadas em todas as regionais da cidade, incluindo áreas do campo.

Conforme previsto em edital, os candidatos devem comparecer nesta quarta-feira (18), à sede da Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Diogo Domingos Ferreira, nº 292, bairro Bandeirantes, em horário estabelecido nos respectivos editais, para entrega de documentação e atribuição de unidades.

A Secretaria reforça a importância de os candidatos consultarem atentamente os editais, uma vez que o não comparecimento na data e horário determinados, ou a ausência de qualquer documentação exigida, resultará na eliminação do processo seletivo, sem direito à segunda chamada. Nesses casos, serão convocados os próximos classificados na ordem de classificação.

Entre os documentos obrigatórios estão RG, CPF, Título de Eleitor, PIS/PASEP, Certificado de Reservista (para homens), comprovante de residência, diploma ou certificado de conclusão de curso com respectivo histórico escolar (Ensino Médio ou Superior, conforme o cargo), conta corrente no Banco do Brasil (se houver), exame admissional e certidões negativas. O exame admissional deve indicar claramente o cargo pleiteado e a aptidão do candidato.

Outro ponto de atenção é o horário de chegada: candidatos que se apresentarem após o nome ter sido chamado serão realocados para o final da lista de atendimento. A apresentação em horário diferente do estipulado no edital também acarretará eliminação do certame, conforme item 13.3 do documento.

O Processo Seletivo nº 12/2024, lançado em agosto de 2024 por meio da Gazeta Municipal nº 937, ofertou 2.015 vagas para contratação imediata de profissionais com níveis médio e superior, além da formação de cadastro de reserva. O objetivo é garantir a substituição temporária de servidores efetivos e assegurar o funcionamento pleno das unidades escolares.

Desde o início das convocações, a Prefeitura já chamou 5.818 candidatos aprovados nas 33 primeiras listas divulgadas. Com esta 34ª convocação, o município reforça o compromisso com a valorização da educação e a continuidade dos serviços prestados nas unidades escolares da capital.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT