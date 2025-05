Audiência Pública na Câmara vai receber Arcebispo nesta quarta-feira (14) para debater Ecologia

Da Assessoria – Vereador Mário Nadaf

A Câmara Municipal de Cuiabá realiza, nesta quarta-feira (14), às 9h da manhã, no Plenário das Deliberações, uma Audiência Pública com o tema “Ecologia Integral: Por uma cidade sustentável e aprazível”. A iniciativa é da Comissão de Meio Ambiente da Casa e conta com a liderança do vereador Mário Nadaf (PV) e das vereadoras Dra. Mara (PODE), presidente da Comissão, e Maria Avalone (PSDB).

A audiência terá a presença especial do Arcebispo Metropolitano de Cuiabá, Dom Mário Antônio, com o propósito promover uma reflexão coletiva sobre os desafios e caminhos possíveis para enfrentar a crise socioambiental na capital mato-grossense. O debate será guiado pelos princípios da Ecologia Integral — conceito que orienta a Campanha da Fraternidade 2025 e propõe uma abordagem integrada entre preservação ambiental, dignidade humana e justiça social.

A proposta do encontro surgiu a partir do diálogo entre o Legislativo, por meio do vereador Mário Nadaf, e a Pastoral da Ecologia Integral da Arquidiocese de Cuiabá. O evento conta ainda com o apoio de entidades comunitárias, movimentos sociais, universidades e organizações religiosas engajadas na defesa da sustentabilidade e do cuidado com a Casa Comum.

“Será uma oportunidade importante para fortalecer o compromisso coletivo com a sustentabilidade em Cuiabá, reunindo diferentes setores da sociedade e o poder público em torno de ações concretas para serem apresentadas ao Executivo. E é uma honra, para nós da Comissão, receber o Arcebispo Dom Mário nesta Casa de Leis, para contribuir com esse debate tão necessário liderado pela Igreja”, afirma o vereador Mário Nadaf.

A expectativa é que a audiência aprofunde a discussão sobre políticas públicas voltadas à justiça socioambiental, à educação ecológica e à preservação do meio ambiente, especialmente nos contextos urbano e periférico. O evento é aberto ao público e será transmitido pelos canais oficiais da Câmara de Cuiabá.

SERVIÇO

Audiência Pública: Ecologia Integral – Por uma cidade sustentável e aprazível

Data: 14 de maio de 2025 (quarta-feira)

Horário: 9h

Local: Plenário das Deliberações, Câmara Municipal de Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT