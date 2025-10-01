Cuiabá
Audiência pública prestigia 22 anos do Estatuto da Pessoa Idosa
Vinicius Ferreira | SECOM Câmara Municipal de Cuiabá 
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Comissões aprovam atas e deliberam ações nesta quarta-feira (1°)
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Abílio Bruninisanciona lei que obriga inclusão de mensagens educativas contra abuso infantil
Débora Inácio – Assessoria vereadora Michelly Alencar
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Governo de MT se reúne com três empresas aéreas na Argentina e articula rota internacional
Saúde digital fortalece a rede pública e amplia o acesso de milhões de brasileiros
Polícia Militar prende dono de bar por tráfico de drogas no bairro Pedra 90
Novos servidores e servidoras aprovados em concurso tomam posse no TRE-MT
Tribunal de Justiça promove a primeira etapa da 7ª Expedição Araguaia-Xingu
Segurança
Polícia Militar prende dono de bar por tráfico de drogas no bairro Pedra 90
Policiais militares do 24º Batalhão apreenderam, na noite desta terça-feira (30.9), 32 porções de substância análoga à cocaína, um frasco...
PRF apreende 176 kg de cocaína em compartimento oculto de caminhão na BR-364 em Rondonópolis (MT)
Na madrugada desta quarta-feira (1º), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma grande apreensão de drogas durante fiscalização no km...
PRF apreende droga em ônibus interestadual com apoio de cão farejador
Na tarde desta terça-feira (30), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu entorpecentes durante fiscalização em frente à Unidade Operacional de...
MT
Brasil
Senador expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Na abertura da reunião da CPMI do INSS nesta segunda-feira (29), o presidente do colegiado, senador Carlos Viana (Podemos-MG), citou...
Presidente da Conafer é preso em flagrante pela CPMI do INSS
O presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira (30), enquanto prestava depoimento...
Federação União Progressista anuncia saída da base do governo e entrega de cargos
Os dois partidos da federação têm, juntos, 109 deputados Reprodução TV Câmara Antonio Rueda lê nota em que a federação...
Economia & Finanças
