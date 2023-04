Audiência Pública “Prevenção e reação à violência contra mulher” será sexta-feira

A Agência de Fomento do Estado Mato Grosso – Desenvolve MT, instituição financeira do Governo do Estado, participa da Feira Internacional do Turismo do Pantanal 2023 (FIT Pantanal), que acontece entre os dias 4 e 7 de maio, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.

O empreendedor do turismo que tiver interesse em fomentar o seu negócio terá um atendimento exclusivo, das 14h às 22h. A equipe da Desenvolve MT estará no espaço de comercialização de produtos e serviços turísticos com um stand de atendimento.

No espaço será apresentado e divulgado as linhas de crédito de turismo, voltada para o fomento e desenvolvimento do setor, uma grande oportunidade aos municípios para conhecerem a agência, seus produtos e linhas de crédito, fomentando o empreendedorismo local.

Dessa vez em formato de feira, celebrando 30 anos o evento terá uma programação diversificada, com o objetivo de promover, divulgar e fomentar os produtos turísticos do estado em nível nacional e internacional.

Com diversas atividades ligadas à aldeia do conhecimento, durante todo o dia será ofertado mais de 50 oportunidades de treinamentos, painéis e palestras totalmente gratuitas.

O evento é realizado pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac/IPF-MT, por meio do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur), e o Governo do Estado, que retoma o formato de feira, após cinco anos. A expectativa dos organizadores é atrair durante os quatro dias de evento, aproximadamente 100 mil pessoas.

Linha de Crédito

Micro e pequenos empresários, que atuam no trade turístico e estão registrados no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), do Ministério do Turismo, podem solicitar o crédito por meio da Desenvolve MT.

A linha de crédito Desenvolve Turismo possui quatro modalidades para investimentos ofertadas aos empreendedores, e podem ser aplicadas em projetos de obra civil, capital de giro, aquisição de máquinas, equipamentos e veículos utilitários. Os valores a serem financiados variam de R$ 300 mil a R$ 1 milhão de acordo com análise do crédito. Para o Microempreendedor Individual (MEI) o valor é de até R$20 mil.

Durante a pandemia da Covid-19, o Governo de Mato Grosso por meio da Desenvolve MT foi um forte instrumento de apoio para sobrevivência do trade de turismo em Mato Grosso.

Com supervisão de Livia Rabani.