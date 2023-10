Audiência Pública sobre projeto da Ferrovia Senador Emílio Vicente Vuolo acontece nesta segunda-feira (09), na Assembleia Legislativa

Nesta segunda-feira, 09 de outubro, às 14h, acontece uma Audiência Pública na Assembleia Legislativa para abordar o projeto da Ferrovia Senador Emílio Vicente Vuolo. O requerimento, que recebeu aprovação unânime, foi apresentado por oito deputados e o evento será realizado em conjunto com o Fórum Pró-Ferrovia e a Prefeitura de Cuiabá, no plenário das deliberações da Assembleia.

De acordo com Francisco Vuolo, secretário municipal de Agricultura, Trabalho e Desenvolvimento Econômico e também presidente do Fórum Pró-Ferrovia, a finalidade da audiência é convocar a Rumo Logística, a concessionária responsável pela ferrovia, para apresentar o cronograma e discutir o cumprimento do contrato estabelecido com o governo do Estado de Mato Grosso. “O contrato estipula que, em um período de cinco anos, a ferrovia chegue a Cuiabá. Entretanto, até o momento, passaram-se dois anos desde a assinatura do contrato, mas oficialmente, nenhum progresso foi comunicado ao município”, ele informou.

A Ferrovia Senador Vuolo é considerada um projeto de grande relevância para a Baixada Cuiabana, com o potencial de transformar a economia local. O secretário explicou que a sua chegada à capital proporcionará fretes mais econômicos e aumentará a competitividade do mercado local. “Isso atrairá investimentos industriais, novas empresas e resultará na criação de empregos, impulsionando o desenvolvimento econômico da região”.

A audiência pública é esperada para dar início a uma discussão abrangente sobre o projeto da ferrovia Senador Vuolo e os seus impactos positivos para Cuiabá e a Baixada Cuiabana. Com o envolvimento dos deputados, do Fórum Pró-Ferrovia e da Prefeitura, a população aguarda com interesse a apresentação do cronograma e o progresso dessa obra importante para todo o estado.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT