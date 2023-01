Audiência pública sobre reajuste dos serviços de água e esgoto será presencial

A obra de construção da ponte de concreto sobre o Rio Aricazinho, situada na Estrada do Rio dos Couros, chegou a fase de aterramento de cabeceiras. A iniciativa vai beneficiar cerca de cinco mil moradores da região.

Idealizado pela gestão Emanuel Pinheiro, o projeto terá como próximo passo a implantação das vigas e, por último, a sinalização viária.

A Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP) é a responsável pela coordenação dos trabalhos que representa R$2 milhões em investimento. A expectativa é que a nova estrutura seja entregue ainda no primeiro semestre deste ano.

O vice-prefeito e titular da SMOP, José Roberto Stopa, destacou o cuidado da gestão em promover melhoria de vida à população que está mais distante do centro da cidade. “Vamos facilitar o acesso até a área urbana da cidade, por meio da entrega de uma infraestrutura de qualidade, padrão adotado pela administração desde o primeiro ano da gestão, em 2017. “A estrutura antiga acabou perdendo a sua eficiência com o passar do tempo. Estivemos aqui, eu e o prefeito Emanuel Pinheiro, ouvimos os moradores e uma das principais reivindicações foi a ponte. O projeto saiu do papel e, em breve, será realidade, com a missão de servir a população”, comentou.

A obra já superou os estágios iniciais de fundação do canteiro, fixação das bases, pilares, entre outros, ao longo de seus 10,8 metros de largura e 40,5 metros de extensão. Além disso, o modelo atual contará com uma passarela, evitando a exposição de pedestres aos veículos.