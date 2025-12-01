Cuiabá
Audiência pública vai discutir regularização fundiária do Jardim Eldorado
Nathany Gomes – Assessoria vereadora Paula Calil
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Baixinha acompanha tratativas de desapropriações no Contorno Leste
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Contorno Leste poderá receber iluminação pública ainda em dezembro
O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, anunciou que pretende implantar ainda este ano a iluminação pública na região do Contorno Leste. A execução será feita pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), beneficiando diretamente os 1.170 lotes onde já vivem famílias.
A informação foi repassada durante reunião realizada neste domingo (30) com mais de mil moradores, motivada pelo início do processo de desapropriação da área, que prevê a indenização dos proprietários e a posterior regularização fundiária da região.
“Estou tentando. Vou conversar com a Limpurb e ver quais são as nossas condições. Já temos alguns bairros que queremos iluminar, como Silvanópolis e Paraisópolis, e agora vamos trabalhar para fazer isso aqui nessa região também. Há lugares carentes que precisam da iluminação pública como sinal de dignidade”, afirmou Abilio.
O chefe do Poder Executivo está em diálogo com o diretor-geral da Limpurb, Felipe Wellaton, para viabilizar as ações ainda em dezembro. “Vamos colocar iluminação pública no bairro, dentro mesmo. Na avenida, precisamos que a Eletronorte autorize; ainda falta essa autorização, mas internamente vamos fazer”, explicou.
De acordo com o prefeito, com o início do processo de regularização da área, a Prefeitura poderá implantar serviços essenciais, como iluminação pública, abastecimento de água e demais atendimentos necessários.
Ele esclareceu que, por ser considerada área de invasão, a comunidade ainda não tem direito a serviços públicos como coleta regular de lixo e fornecimento de água tratada, mas isso mudará com a regularização. “Como será um bairro que vai passar agora por um processo de regularização, ele terá direito a esses serviços. Vamos organizar e planejar para que o caminhão de lixo possa passar, para que a Águas Cuiabá possa fornecer água e para que a iluminação pública chegue ao local”, afirmou.
Também foi informado que as equipes da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária iniciarão um trabalho minucioso de visitas às famílias.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
