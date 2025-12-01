Connect with us

Cuiabá

Audiência pública vai discutir regularização fundiária do Jardim Eldorado

01/12/2025

01/12/2025

Nathany Gomes – Assessoria vereadora Paula Calil 

A presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), realiza nesta segunda-feira (1º), às 19h, uma audiência pública para debater o processo de regularização fundiária do bairro Jardim Eldorado e das comunidades vizinhas, como Sol Nascente e Guaicurus.
O encontro será realizado na Paróquia Anglicana da Virgem Maria, situada na Rua 6, quadra 4, casa 129, bairro Jardim Eldorado, e é aberto ao público.
A iniciativa tem como propósito ouvir os moradores, esclarecer dúvidas e construir encaminhamentos que garantam segurança jurídica às famílias que aguardam a regularização de seus imóveis.
Paula Calil destaca que o objetivo central é promover um diálogo direto com a população, acolher demandas e reforçar o compromisso do Legislativo com políticas públicas de habitação e dignidade, em parceria com a Prefeitura de Cuiabá e autoridades competentes.
A ação integra as prioridades da parlamentar dentro do programa Câmara Itinerante, que busca aproximar o Poder Legislativo da comunidade por meio de atividades realizadas diretamente nos bairros.
Serviço
Assunto: Audiência pública sobre regularização fundiária no bairro Jardim Eldorado
Data: Segunda-feira (1º)
Horário: 19h
Local: Paróquia Anglicana da Virgem Maria – Rua 6, quadra 4, casa 129, Jardim Eldorado.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Cuiabá

Baixinha acompanha tratativas de desapropriações no Contorno Leste

01/12/2025

33 segundos atrás

on

01/12/2025

By

Rogério Santos – Assessoria vereadora Baixinha Giraldelli 
A vereadora Baixinha Giraldelli (Solidariedade) participou, nesse domingo (30), das tratativas envolvendo o processo de desapropriação de famílias residentes na região conhecida como Contorno Leste, em Cuiabá. 
A ação mobilizou moradores, lideranças locais e representantes públicos, como; o deputado estadual Wilson Santos (PSD), o prefeito Abílio Brunini (PL), além de outros vereadores em busca de a soluções para a situação das famílias nas áreas da desapropriação.
Reconhecida pela atuação em defesa da moradia digna e do fortalecimento da agricultura familiar, a vereadora destacou a importância de garantir transparência e diálogo durante todo o processo. Segundo ela, o acompanhamento próximo é fundamental para assegurar que os direitos das famílias sejam preservados.
“Quero deixar um recado para todos. Vocês têm direito de moradia, está na Constituição Federal. O poder público tem que fazer o dever de casa. Então, vocês não estão pedindo favor para ninguém. É constitucional, é lei! Podem contar comigo”.
Baixinha Giraldelli afirmou que continuará monitorando o caso e mantendo contato com os órgãos responsáveis para reforçar o compromisso com as comunidades mais vulneráveis da capital.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

Cuiabá

Contorno Leste poderá receber iluminação pública ainda em dezembro

01/12/2025

31 minutos atrás

on

01/12/2025

By

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, anunciou que pretende implantar ainda este ano a iluminação pública na região do Contorno Leste. A execução será feita pela Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), beneficiando diretamente os 1.170 lotes onde já vivem famílias.

A informação foi repassada durante reunião realizada neste domingo (30) com mais de mil moradores, motivada pelo início do processo de desapropriação da área, que prevê a indenização dos proprietários e a posterior regularização fundiária da região.

“Estou tentando. Vou conversar com a Limpurb e ver quais são as nossas condições. Já temos alguns bairros que queremos iluminar, como Silvanópolis e Paraisópolis, e agora vamos trabalhar para fazer isso aqui nessa região também. Há lugares carentes que precisam da iluminação pública como sinal de dignidade”, afirmou Abilio.

O chefe do Poder Executivo está em diálogo com o diretor-geral da Limpurb, Felipe Wellaton, para viabilizar as ações ainda em dezembro. “Vamos colocar iluminação pública no bairro, dentro mesmo. Na avenida, precisamos que a Eletronorte autorize; ainda falta essa autorização, mas internamente vamos fazer”, explicou.

De acordo com o prefeito, com o início do processo de regularização da área, a Prefeitura poderá implantar serviços essenciais, como iluminação pública, abastecimento de água e demais atendimentos necessários.

Ele esclareceu que, por ser considerada área de invasão, a comunidade ainda não tem direito a serviços públicos como coleta regular de lixo e fornecimento de água tratada, mas isso mudará com a regularização. “Como será um bairro que vai passar agora por um processo de regularização, ele terá direito a esses serviços. Vamos organizar e planejar para que o caminhão de lixo possa passar, para que a Águas Cuiabá possa fornecer água e para que a iluminação pública chegue ao local”, afirmou.

Também foi informado que as equipes da Secretaria de Assistência Social e da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária iniciarão um trabalho minucioso de visitas às famílias.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT

Segurança

SEGURANÇA01/12/2025

Polícia Civil esclarece homicídio em Comodoro com prisão de autores poucas horas após o crime

Um homicídio ocorrido em plena luz do dia em Comodoro foi esclarecido pela Polícia Civil, na sexta-feira (28.11), em rápida...
SEGURANÇA01/12/2025

Polícia Civil prende estudante de direito e namorado pela prática de golpes em Tangará da Serra

Uma estudante de direito e o seu namorado, suspeitos de aplicar golpes se passando por agentes bancários, foram presos em...
SEGURANÇA01/12/2025

PM prende homem por sequestro e liberta dupla que seria julgada pelo “tribunal do crime” de uma facção

A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu um homem, de 23 anos, por sequestro e lesão corporal, na noite deste...

Brasil17/10/2025

As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola

Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Brasil17/10/2025

Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO

  Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Brasil07/10/2025

Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos

Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...

