Audiência pública vai discutir regularização fundiária do Jardim Eldorado

Nathany Gomes – Assessoria vereadora Paula Calil

A presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereadora Paula Calil (PL), realiza nesta segunda-feira (1º), às 19h, uma audiência pública para debater o processo de regularização fundiária do bairro Jardim Eldorado e das comunidades vizinhas, como Sol Nascente e Guaicurus.

O encontro será realizado na Paróquia Anglicana da Virgem Maria, situada na Rua 6, quadra 4, casa 129, bairro Jardim Eldorado, e é aberto ao público.

A iniciativa tem como propósito ouvir os moradores, esclarecer dúvidas e construir encaminhamentos que garantam segurança jurídica às famílias que aguardam a regularização de seus imóveis.

Paula Calil destaca que o objetivo central é promover um diálogo direto com a população, acolher demandas e reforçar o compromisso do Legislativo com políticas públicas de habitação e dignidade, em parceria com a Prefeitura de Cuiabá e autoridades competentes.

A ação integra as prioridades da parlamentar dentro do programa Câmara Itinerante, que busca aproximar o Poder Legislativo da comunidade por meio de atividades realizadas diretamente nos bairros.

Serviço

Assunto: Audiência pública sobre regularização fundiária no bairro Jardim Eldorado

Data: Segunda-feira (1º)

Horário: 19h

Local: Paróquia Anglicana da Virgem Maria – Rua 6, quadra 4, casa 129, Jardim Eldorado.