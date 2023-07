Aula de robótica educacional é novidade na volta às aulas da Escola Ferreira Mendes

Estudantes da Escola Estadual Francisco Alexandre Ferreira Mendes, situada no Bairro Boa Esperança, em Cuiabá, retornaram às salas de aula após as férias escolares de julho com uma atividade, até então, inédita na unidade: a robótica educacional. Nesta semana, no início do programa, que é promovido pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT), as turmas do 6º e 7º anos de Ensino Fundamental participaram de uma aula inaugural.

Atualmente, o programa está inserido em 102 escolas, impactando mais de 30 mil estudantes com o conhecimento de tecnologias educacionais.

Para o diretor da escola, professor Marlos Menezes, o primeiro dia do semestre letivo foi bastante enriquecedor com as aulas do programa de robótica. “Vimos a empolgação e o brilho nos olhos dos estudantes ao montarem o protótipo. Mais empolgação ainda foi quando o robô fez os primeiros movimentos”.

Segundo ele, se trata de uma atividade que contribui com a aprendizagem de forma muito dinâmica. “Isso vai auxiliar tanto no desenvolvimento da coordenação motora quanto na criatividade. Também, nos conceitos básicos da programação e nos conteúdos da base curricular”, comentou.

As aulas do programa são alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), estimulam o pensamento computacional e o aprimoramento de habilidades e competências importantes para o desenvolvimento humano e tecnológico, por meio de uma metodologia ativa alinhada à abordagem STEAM, que utiliza os conjuntos educacionais da LEGO® Education.

A estudante Suzane Fernanda, do 6º ano, contou que adorou a aula. “Achei a aula muito legal, porque a gente trabalhou em grupo. Também aprendi a usar o tablet, mas gostei mais ainda de ver cada pecinha se encaixando e formando o robozinho”, comentou.

Também do 6º ano, o estudante Felipe Anzil, conseguiu enxergar o futuro com as aulas de robótica. “Gostei muito. É bom aprender desde cedo a montar e a estudar um robô. No futuro, se eu quiser seguir nessa profissão gostaria de ser programador”, comentou o estudante.

Os professores Valcir Borges e Patrícia Tiene Fujimura, acompanharam a aula, juntamente com a orientadora do programa SIMROBÓTICA® Jucineia Serenata. “Com o programa, os estudantes aprendem muito mais do que tecnologia. Eles têm a oportunidade de desenvolver competências e habilidades essenciais para o seu desenvolvimento pessoal e profissional”, comentou a orientadora.