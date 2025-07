Aula qualificará servidores do DAFs para cumprimento da legislação

A Prefeitura de Cuiabá, por intermédio da Secretaria adjunta de Formação do Servidor, realiza nesta quinta-feira (24), no período das 8h às 11h, no auditório do CuiabáPrev, localizado no bairro Lixeira, uma aula técnica de um curso de gestão administrativa e financeira com servidores públicos que atuam nas DAFs (Diretorias Administrativas e Financeiras).

Trata-se de uma formação continuada que iniciou no dia 10 deste mês com uma palestra do conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado) a respeito de boas práticas na administração pública.

“Essa qualificação dos servidores será até dezembro. Os servidores que atuam nas DAFs elaboram o planejamento financeiro junto com os secretários e necessitam de conhecimento técnico e atualizado para prestar as informações necessárias aos órgãos de controle externo”, explica a secretaria adjunta de Formação do Servidor, Solange Dias.

No processo de formação continuada dos servidores públicos, serão abordadas temas como prestação de contas, informações técnicas que deverão ser devidamente fornecidas aos órgãos fiscalizadores com seus respectivos prazos, e a legislação que envolve a administração pública (Lei de Licitações, Improbidade Administrativa e a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Outro tema a ser explorado é o Decreto nº 10.540, que regulamenta o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (Siafic).

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT