Aulas presenciais da Unemat em Cuiabá começam nesta quarta-feira (30) para 220 alunos

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), foi premiado em três categorias do “Prêmio 19 de Março”, durante o 17º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, o maior evento de compras públicas no país.

Na edição deste ano, em Foz do Iguaçu, no Paraná, a Sesp venceu em três categorias: Pregoeiro com maior número de pregões/lotes realizados em 2021; Pregoeiro com maior número de pregões/lotes realizados sem interposição de recursos; e Negociação Maior vantagem econômica (ou economia) entre o menor lance e a adjudicação.

A equipe atual da Secretaria já acumula 11 prêmios ou “martelinhos de ouro” (como o troféu é chamado), foram cinco deles para a pregoeira Celiane Faria Borges Domingues, três da pregoeira Mariele Laura Quevedo Gomes Ferreira e três da Cássia Marques Souza da Matta, sendo esta última a vitoriosa na noite desta terça-feira (29.03).

Para a superintendente de Aquisições e Contratos da Sesp, Nadya, essa premiação encerra um ano desafiador, que foi 2021, em que a secretaria teve um volume de recursos jamais visto e, com isso, precisou licitar o dobro do que foi licitado em anos anteriores. “Isso mostra que estamos no caminho certo, fizemos um trabalho bem feito e isso gerou frutos, já que a Sesp é considerada referência na área de licitações e requisições no âmbito do Estado e do Brasil”.

Cássia Motta, que é servidora efetiva e atua como pregoeira oficial desde 2015, disse que não pode estar presencialmente no evento este ano, mas se sente realizada com o resultado. “É importante destacar que é o reconhecimento do trabalho realizado por toda a equipe de aquisições da Sesp, sempre em busca da maior eficiência nas aquisições públicas para melhor atender às necessidades da sociedade, com mais qualidade e economia na utilização dos recursos públicos”.

Sobre o evento

A premiação ocorreu no 17° Congresso Brasileiro de Pregoeiros, que está sendo realizado nesta semana, entre o dia 29 de março e 1º de abril, em Foz do Iguaçu, no Paraná, e reúne cerca de 4 mil participantes da área de licitações de todo o Brasil.

Ao todo, foram cinco categorias e 16 subcategorias para premiar tanto os pregoeiros quanto os órgãos públicos e os profissionais que buscam dinamizar o fenômeno das compras governamentais. A proposta é destacar a função do pregoeiro e sua responsabilidade diária em atender as necessidades do cidadão.