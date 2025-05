Autor de duplo homicídio em Aripuanã é preso na zona rural de Juruena

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Alta Floresta (1.035 km de Cuiabá), prendeu, na manhã desta quinta-feira (22.5), um casal investigado por “emprestar” suas contas bancárias para uma quadrilha que, mediante grave ameaça e tortura, obrigou vítimas a realizar transferências via pix durante um roubo em Tabaporã (630 km da Capital). A ação é mais uma fase da Operação Abigeato.

O crime ocorreu no dia 28 de dezembro de 2024, em uma propriedade rural de Tabaporã. As vítimas foram amarradas, trancadas em um cômodo da casa e mantidas reféns por aproximadamente 36 horas pelos criminosos.

Os suspeitos roubaram dois veículos, sendo uma caminhonete Toyota Hilux e uma VW Saveiro, armas de fogo e outros objetos da residência. As vítimas também foram obrigadas a realizar transferências via pix, que totalizaram cerca de R$ 30 mil, para contas indicadas pelos criminosos.

As investigações apontaram ainda que os suspeitos invadiram a propriedade com a intenção de subtrair cerca de 300 cabeças de gado, mas não conseguiram concluir a ação criminosa.

Operação Abigeato

Assim que acionada, a Delegacia de Tabaporã deu início às investigações do caso. No dia 3 de março deste ano, foi deflagrada a Operação Abigeato, em que foram cumpridos três mandados de prisão contra autores do roubo e cárcere privado, todos em Sinop (500 km de Cuiabá).

No dia 12 de março, foi deflagrada a segunda fase da operação e mais um suspeito de participação no crime foi preso. O mandado de prisão também foi cumprido em Sinop.

Já na terceira fase da Operação Abigeato, no dia 1º de abril, mais duas pessoas suspeitas de envolvimento no crime foram presas, em Porto dos Gaúchos (630 km da Capital).

Nova fase

Nesta quinta-feira (22), a Polícia Civil cumpriu dois mandados de prisão preventiva contra os dois últimos alvos relacionados ao roubo em Tabaporã, no final de 2024.

Após troca de informações entre as delegacias de Tabaporã e Alta Floresta, os suspeitos foram identificados e localizados no Setor B, em Alta Floresta. O casal admitiu ter fornecido seus dados bancários à quadrilha, para receber os pix que as vítimas foram obrigadas a realizar.

Com a prisão do casal, todos os envolvidos do crime estão à disposição da Justiça.

