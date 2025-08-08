SEGURANÇA
Autor de estupro e assassinatos de mãe e filhas em Sorriso é condenado a 225 anos de prisão
O autor do bárbaro crime de estupro e assassinato que vitimou mãe e três filhas, ocorrido em novembro de 2023, em Sorriso foi condenado a 225 anos de prisão em regime fechado, em sessão do tribunal do júri realizada, nesta quinta-feira (7.8), em Sorriso.
O autor confesso dos crimes, Gilberto Rodrigues dos Anjos, foi indiciado pela Polícia Civil, em dezembro de 2023, quatro vezes pelo homicídio das vítimas, com as seguintes qualificadoras: meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, garantir a execução de outro crime e menosprezo à condição de mulher (feminicídio).
As vítimas, Cleci Calvi Cardoso, 46; Miliane Calvi Cardoso, 19 anos; Manuela Calvi Cardoso, 12 anos e Melissa Gabriela Cardoso, de 10 anos foram encontradas mortas, com diversos ferimentos no corpo, dentro da casa da família na manhã de 27 de novembro, no bairro Florais da Mata, em Sorriso.
Gilberto Rodrigues foi preso em flagrante na mesma manhã em que foram encontrados os corpos das vítimas. Ele trabalhava em uma obra próxima à residência da família Cardoso e observou as vítimas antes de cometer os crimes.
As investigações conduzidas pelo delegado de Sorriso, Bruno França, apontaram que ele invadiu a casa na sexta-feira à noite, 24 de novembro, e quando foi confrontado pela mãe, que tentou defender a família, matou Cleci e depois as três filhas dela, cometendo em seguida o estupro contra três, das quatro vítimas. Com o criminoso, a Polícia Civil encontrou uma peça íntima de uma das vítimas.
Mortes brutais
Conduzido à delegacia e ouvido em interrogatório, ele admitiu a autoria do crime e alegou que após usar entorpecentes invadiu a residência das vítimas, pela janela do banheiro, com a intenção de roubar. Porém, ao ser surpreendido por uma das vítimas, Cleci Cardoso, ambos entraram em confronto ele pegou uma faca e atacou a mãe. Neste momento, uma das filhas, Miliane, saiu do quarto para socorrer a mãe e também foi atacada. Na sequência, ele confessou que assassinou as outras duas vítimas.
Depois de matar a família, ele contou que saiu da casa pela mesma janela por onde entrou e voltou para a obra, onde retirou as roupas sujas de sangue e guardou em um contêiner. A Polícia Civil localizou as roupas e encaminhou para a perícia. Na sacola também havia uma peça de roupa íntima de uma das vítimas.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil prende dupla que estava furtando módulos eletrônicos de caminhões em Sinop
A Polícia Civil prendeu em Sinop (500 km de Cuiabá), nesta quinta-feira (7.8), dois homens, de 23 anos e 25 anos, apontados como autores de uma série de furtos qualificados de módulos eletrônicos e componentes automotivos, especialmente de caminhões, que vinham ocorrendo no município desde maio deste ano.
De acordo com a investigação, os crimes chamaram atenção pela semelhança no modus operandi: ações sempre durante a madrugada, em dupla e com o uso de vestimentas para esconder o rosto.
A apuração realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop, por meio de imagens de segurança, cruzamento de dados de inteligência e outras provas, associou os suspeitos aos crimes.
O primeiro furto registrado ocorreu no dia 9 de maio, quando dois homens furtaram um módulo secador de ar, avaliado em R$ 6.999, de um caminhão estacionado em frente à residência da vítima.
Posteriormente, em 27 de maio, outro furto com características semelhantes foi praticado contra uma empresa que presta serviço de mecânica de caminhões e venda de peças, gerando prejuízo estimado em R$ 45 mil.
Em nova ação contra a mesma empresa, no dia 22 de julho, dois criminosos novamente invadiram o local e furtaram uma bateria veicular. As imagens mais uma vez indicaram o mesmo padrão de atuação.
Diante da investigação, o delegado Thiago Berger, da Derf Sinop, representou pela prisão preventiva dos investigados, além da busca e apreensão domiciliar e do afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos, todos deferidos pelo Poder Judiciário.
Os presos confessaram os crimes e disseram que furtavam, em média, 10 módulos por semana. No momento da prisão, o suspeito de 23 anos estava com um revólver calibre .32, que o levou a ser autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.
“A prisão dos suspeitos representa um passo importante para a elucidação dos crimes e para a contenção de novos furtos de alto prejuízo no município, que vinham afetando empresas e caminhoneiros em Sinop”, afirmou o delegado Thiago Berger.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Militar resgata duas vítimas e prende faccionado por sequestro e tortura em Cuiabá
Policiais militares da Patrulha Rural do 10º Batalhão salvaram dois homens, ambos de 23 anos, vítimas de sequestro e tortura de uma facção criminosa, na noite desta quinta-feira (7.8), em Cuiabá. Na ação, um homem faccionado, de 21 anos, foi preso em flagrante.
Conforme o boletim de ocorrência, a equipe policial estava em patrulhamento pela região do bairro Parque Amperco e flagrou a ação criminosa de um grupo, que estava agredindo e torturando dois homens.
Imediatamente, os militares interromperam a ação e seguiram na busca dos criminosos, que fugiram por uma região de mata, abandonando motocicletas. Nas diligências pela região foi possível localizar um suspeito, que faz uso de tornozeleira eletrônica.
As duas vítimas estavam com muitos ferimentos pelos corpos e relataram que haviam sido sequestradas em decorrência de um suposto furto de um celular, que pertenceria a um integrante da facção criminosa.
Os homens também disseram que foram agredidos a pauladas, afogados e forçados a ingerir água contaminada, sob constantes ameaças de morte. Eles foram resgatados e encaminhados para o Hospital Municipal de Cuiabá para receberem os atendimentos médicos necessários.
O faccionado detido recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Central de Flagrantes para registro da ocorrência. As motocicletas apreendidas foram levadas para o pátio da Semob em Cuiabá.
As forças policiais seguem nas diligências de busca e identificação aos demais faccionados envolvidos no crime.
Disque-denúncia
A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.
Fonte: PM MT – MT
