Autor de feminicídio e homicídio em São José dos Quatro Marcos é preso

Policiais militares do 6º Batalhão apreenderam três adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na madrugada deste sábado (28.6), em Cáceres. Com os menores, foi encontrada uma arma de fogo, além de 108 munições de calibre .9mm.

A ação contou com o apoio dos policiais da Companhia de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) e da Força Tática do 6º Comando Regional. As equipes receberam denúncias de que três homens, oriundos de outra cidade, estavam armados em uma residência no bairro Vila Real. Diante da informação, os policiais iniciaram as diligências em busca dos suspeitos.

Ao chegar ao local, os adolescentes tentaram fugir e quebrar os celulares, mas foram detidos. Durante a abordagem, foram encontradas uma pistola Glock .9mm, uma caixa com 50 munições .9mm, além de um carregador simples contendo 17 munições e um carregador alongado com 41 munições do mesmo calibre.

Questionados sobre o material, os adolescentes confirmaram que estavam na cidade para localizar e matar um membro de uma facção criminosa rival. Os policiais identificaram que os suspeitos possuem passagem criminal por duplo homicídio e porte ilegal de arma.

Diante do flagrante, os suspeitos foram encaminhados para a delegacia, com o material apreendido, para as providências que o caso requer.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT