Autor de furto em Rondolândia é preso pela Polícia Civil após análise das câmeras do Vigia Mais MT

A Polícia Militar de Mato Grosso promoveu, na manhã deste domingo (28.9), um treino de aquecimento para a 25ª Corrida Homens do Mato, que reuniu policiais militares e a população civil, no Parque Tia Nair, em Cuiabá.

Momentos antes da corrida, os atletas se alongaram com exercícios para preparar o corpo para o esforço, aumentando a flexibilidade, a mobilidade articular e o fluxo sanguíneo, o que reduz o risco de lesões e melhora a performance.

Em um trajeto de quatro quilômetros, com largada e chegada no Tia Nair, os atletas foram divididos em pelotões com as unidades especializadas da Polícia Militar, que concluíam o percurso com canções militares, aproximando a população e proporcionando conhecimento da cultura militar.

A auxiliar metodológica e corredora, Camila Ferreira, parabenizou a Polícia Militar por mais essa iniciativa em estimular a corrida de rua. “Participei de várias corridas da Polícia Militar e todas foram muito bem organizadas. Essa foi uma ótima iniciativa para promover, ainda mais, a corrida de rua e aproximar a população da instituição”, contou.

O professor Rogério Alcântara também comemorou a primeira edição do treino de aquecimento para a 25ª Corrida Homens do Mato. “Foi tudo muito bem organizado e dinâmico, já demonstrando como vai ser a corrida Homens do Mato”, disse, após a chegada.

Participaram do evento policiais militares do 1º Comando Regional de Cuiabá, 2º Comando Regional de Várzea Grande, além do Batalhão de Operações Especiais (Bope), Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam), Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio) e alunos soldados da Escola Superior de Aperfeiçoamento de Praças e cadetes da Academia de Polícia Militar Costa Verde.

Corrida Homens do Mato

A 25ª Corrida Homens do Mato será realizada no dia 23 de novembro. A largada e chegada serão no Quartel do Comando Geral, na Avenida do CPA, em Cuiabá. As inscrições estão abertas no site da Morro MT.

No dia 22 de novembro (sábado), será realizada a corrida kids com 300 vagas e largada às 16 horas. Já no dia 23 de novembro (domingo), a largada será para a categoria geral (masculino e feminino), às 6 horas.

A inscrição já está no segundo lote, no valor de R$ 110, e se encerra no dia 10 de outubro ou até que se encerre o número de vagas. Somente serão validadas as inscrições depois do preenchimento completo de todos os campos e confirmação do pagamento.

As inscrições para PCD não terão custo algum, conforme determina a Lei Estadual nº 10.941 de 17 de setembro de 2019 e a Lei Municipal 6.254 de 16 de janeiro de 2018, mas elas deverão ser realizadas presencialmente pelo atleta somente nos dias da entrega de kits – a ser informada pela organização.

Os atletas vencedores da corrida nas três primeiras colocações serão premiados com troféus, e todos os participantes que completarem a prova receberão medalhas.

