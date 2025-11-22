Connect with us

Autor de homicídio em Cocalinho é preso pela Polícia Civil em São José do Xingu

22/11/2025

Um homem apontado como autor de um homicídio ocorrido em 2020 no município de Cocalinho teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na manhã deste sábado (22.11), após ser localizado no município de São José do Xingu.

O suspeito estava com mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado e era considerado foragido da Justiça.

A prisão do foragido da Justiça foi efetivada após trabalho integrado de inteligência policial desenvolvido pelas Delegacias de Polícia de Cocalinho e de São José do Xingu, sendo o investigado localizado na zona rural do município.

O crime, que vitimou Miguel Lucas, ocorreu no dia 06 de setembro de 2020, quando a vítima foi assassinada com golpes com instrumento contundente na cabeça, no município de Cocalinho. Após o homicídio, o autor empreendeu fuga do local.

As investigações foram realizadas pela equipe da Delegacia de Cocalinho, que identificou o autor do crime, representando pelo mandado de prisão preventiva, que foi deferido pela Justiça.

A localização e prisão do foragido ocorreu após troca de informações e mediante trabalho de inteligência policial com atuação integrada entre as Delegacias de Cocalinho e São José do Xingu, a Polícia Civil, sendo o autor do homicídio, localizado na zona rural, onde vivia escondido.

O preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça para responder pela prática do crime de homicídio qualificado.

Fonte: Policia Civil MT – MT

Homem é preso pela PM com espingarda municiada e mais de 70 munições em Juscimeira

22/11/2025

A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu um homem, de 56 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta sexta-feira (21.11), em Juscimeira. O suspeito foi flagrado com uma espingarda calibre .22 municiada com 10 cartuchos e outras 71 munições em seu veículo durante barreira policial.

A prisão ocorreu durante continuidade da Operação Tolerância Zero. A equipe do Grupo de Apoio (GAP) do 28º Batalhão realizava fiscalização e deu ordem de parada a uma caminhonete com um condutor.

Durante a abordagem, os policiais encontraram no interior do veículo uma espingarda de calibre .22 carregada e municiada com 10 munições intactas. Além disso, outras 71 munições foram apreendidas.

Diante da situação em flagrante, o suspeito foi detido por porte ilegal de arma de fogo.

O homem e todo o material foram apreendidos e encaminhado a Delegacia da Polícia Judiciária Civil de Juscimenta para as demais providências.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939

Fonte: PM MT – MT

Força Tática prende faccionado com drogas em Tangará da Serra

22/11/2025

Policiais militares da Força Tática do 7º Comando Regional de Tangará da Serra (à 373 km de Cuiabá) prenderam, nesta sexta-feira (21.11), um homem, de 21 anos por tráfico ilícito de drogas. Vinte e cinco porções análogas à maconha e cocaína foram apreendidas com o suspeito.

A ação ocorreu após policiais militares da 22ª CIPM da Força Tática receberem informações sobre o suspeito, que é integrante de facção criminosa, estar armazenando e distribuindo entorpecentes no município.

De acordo com as informações obtidas, dois suspeitos estariam desenterrando drogas em uma área de mata, no bairro Jardim Esmeralda. As denúncias detalharam as características dos suspeitos, além de indicar que um deles utilizava tornozeleira eletrônica.

A equipe policial se deslocou até o local informado e flagrou os suspeitos com as drogas. Ao dar voz de prisão um dos suspeitos fugiu e outro foi detido. No momento da busca pessoal, foram encontradas 18 porções de cocaína com o homem.

Durante buscas pelo terreno, foram encontrados seis pedaços grandes de substância análoga a maconha, escondidos em uma lata, além de uma porção de ácido bórico, uma balança de precisão e R$ 54,00 em dinheiro.

Diante dos fatos, todo o material foi apreendido e o suspeito encaminhado para a delegacia da Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190 ou 0800.065.3939.

Fonte: PM MT – MT

