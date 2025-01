Autor de homicídios em Colniza é localizado e preso pela Polícia Civil em Cuiabá

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste deflagrou a Operação Desmonte, nesta sexta-feira (24.1), contra investigados por um esquema criminoso de peculato envolvendo o furto de peças e de veículos inteiros que estavam custodiados em um pátio municipal, anexo ao aterro sanitário da cidade.

Foram cumpridos um mandado de prisão e três de buscas e apreensões contra o principal investigado, um servidor público do município que era responsável pelo pátio de guarda de veículos apreendidos.

Durante o cumprimento das buscas, as equipes da Polícia Civil localizaram parte dos veículos furtados. Duas pessoas foram detidas em flagrante pelo crime de receptação qualificada.

Esquema

As investigações, iniciadas no ano passado, revelaram que o servidor facilitou o furto reiterado de bens que estavam sob sua guarda.

Inicialmente, o esquema envolvia a subtração de peças automotivas, como rodas, lanternas e motores. Depois, foi constatado que veículos inteiros, como uma Toyota Hilux, também foram furtados no local.

De acordo com as informações reunidas durante as diligências, os veículos eram retirados do pátio com o auxílio de caminhões guincho, que entravam vazios no local e saíam carregados, sendo escoltados por outro veículo conduzido pelo servidor público.

Além dos veículos inteiros, foram confirmados os furtos de peças de outros bens apreendidos, incluindo rodas de uma Toyota Hilux SW4 e partes de um Hyundai I30, gerando prejuízos tanto às vítimas quanto à administração pública.

As diligências da Derf reuniram informações, entre elas imagens aéreas, que comprovaram a dinâmica dos furtos ocorridos. Com base nas provas coletadas, a Polícia Civil representou pela decretação da prisão preventiva do servidor investigado e pela expedição de mandados de busca e apreensão em locais vinculados ao esquema, incluindo empresas de guincho que teriam realizado o transporte dos bens subtraídos.

Furto e peculato

A investigação apontou que os crimes ocorridos comprometem a integridade dos bens apreendidos que estão vinculados a inquéritos policiais e ações penais em andamento.

“Os bens custodiados representam evidências ou patrimônios protegidos judicialmente. A violação desses itens compromete a credibilidade do sistema de justiça e da administração pública”, afirmou o delegado Honório Neto, responsável pela investigação.

O inquérito reuniu evidências sobre a ocorrência do crime de furto qualificado e de peculato, uma vez que foi comprovada a participação de um funcionário público na conduta. O crime de peculato, previsto no artigo 312 do Código Penal, tem pena de 2 a 12 anos de prisão.

O nome da operação faz referência direta à prática de desmontagem de veículos, que caracteriza os furtos investigados. Além disso, o termo simboliza o desmantelamento do esquema criminoso que vinha sendo operado por pessoas que se aproveitavam de sua posição para burlar o sistema e desviar bens públicos. A operação contou com apoio da Delegacia Municipal de Primavera do Leste.

