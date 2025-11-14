Autores de furto em farmácia de Cuiabá são presos em flagrante pela Polícia Civil

Dois homens, envolvidos no furto de uma farmácia na região do Bosque da Saúde, em Cuiabá, foram presos em flagrante pela Polícia Civil, na noite de quinta-feira (13.11), em ação rápida realizada pelos policiais da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os autores do crime, de 20 e 32 anos, são recorrentes na prática de crimes patrimoniais, possuem passagens anteriores e foram novamente autuados em flagrante por furto qualificado.

Os policiais da DHPP realizavam diligências na região quando receberam informações de que havia acabado de ocorrer um furto em uma farmácia e que os autores estavam em fuga pelas ruas em posse dos itens subtraídos.

Diante das informações, os policiais foram até o local indicado, onde visualizaram os dois homens e realizaram a abordagem. Questionados, os suspeitos confessaram a autoria do furto e indicaram o local onde haviam escondido os produtos furtados.

Em continuidade aos trabalhos, os investigadores foram ao estabelecimento comercial e, por meio das imagens de câmeras de segurança, confirmaram a autoria do crime.

Em checagem no sistema, foi verificado que os dois conduzidos possuem passagens por crimes anteriores contra o patrimônio, sendo um deles envolvido em roubos e furtos contra farmácias e supermercados, além de receptação de motocicleta. O outro tem registro criminal de furto praticado em um supermercado no mês de julho deste ano.

Diante dos fatos, eles foram conduzidos à delegacia, autuados em flagrante pelo crime de furto mediante concurso de pessoas e, posteriormente, colocados à disposição da Justiça.

Fonte: Governo MT – MT