Autores de furto em farmácia de Cuiabá são presos em flagrante pela Polícia Civil
Dois homens, envolvidos no furto de uma farmácia na região do Bosque da Saúde, em Cuiabá, foram presos em flagrante pela Polícia Civil, na noite de quinta-feira (13.11), em ação rápida realizada pelos policiais da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Os autores do crime, de 20 e 32 anos, são recorrentes na prática de crimes patrimoniais, possuem passagens anteriores e foram novamente autuados em flagrante por furto qualificado.
Os policiais da DHPP realizavam diligências na região quando receberam informações de que havia acabado de ocorrer um furto em uma farmácia e que os autores estavam em fuga pelas ruas em posse dos itens subtraídos.
Diante das informações, os policiais foram até o local indicado, onde visualizaram os dois homens e realizaram a abordagem. Questionados, os suspeitos confessaram a autoria do furto e indicaram o local onde haviam escondido os produtos furtados.
Em continuidade aos trabalhos, os investigadores foram ao estabelecimento comercial e, por meio das imagens de câmeras de segurança, confirmaram a autoria do crime.
Em checagem no sistema, foi verificado que os dois conduzidos possuem passagens por crimes anteriores contra o patrimônio, sendo um deles envolvido em roubos e furtos contra farmácias e supermercados, além de receptação de motocicleta. O outro tem registro criminal de furto praticado em um supermercado no mês de julho deste ano.
Diante dos fatos, eles foram conduzidos à delegacia, autuados em flagrante pelo crime de furto mediante concurso de pessoas e, posteriormente, colocados à disposição da Justiça.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil deflagra operação para apurar crime de extorsão em Sinop
A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (14.11), em Sinop, a Operação Mira Letal, para cumprir três mandados de busca e apreensão e apurar o crime de extorsão, associado à subtração de bem móvel.
O caso teve início em outubro, quando a vítima financiou uma caminhonete GM/ Chevrolet Silverado, avaliada em valor superior a R$ 400 mil, que entregou a um amigo para realizar a venda e lhe repassar os recursos para quitar o financiamento.
No entanto, esse amigo acabou com problemas financeiros, cometeu golpes e ficou com vários credores. Em meio a isso, o suspeito, acompanhado de dois comparsas, foi até o amigo da vítima, que estava com a Silverado e, mediante violência, grave ameaça e com uso e armas de fogo, fez homem entregar o veículo, configurando o crime de extorsão.
Investigação
Assim que acionada, a equipe da 1ª Delegacia de Sinop deu início às investigações do caso e localizou o veículo escondido em uma chácara em Sinop, evidenciando a conduta voltada a dificultar a ação policial e comprometer o regular andamento das apurações.
Diante disso, o delegado Sérgio Ribeiro representou pelos mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao suspeito e para o local em que estava escondida a caminhonete, que foram cumpridos nesta sexta-feira (14).
Durante o cumprimento dos mandados, foram localizados e apreendidas duas armas de fogo, que estavam em posse do suspeito, que foi preso em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito. O investigado foi conduzido à unidade policial para adoção das providências cabíveis.
Fonte: Policia Civil MT – MT
Polícia Civil deflagra “Operação Carta Contemplada” em Sinop
A Polícia Civil deflagrou a Operação “Carta Contemplada”, nesta sexta-feira (14.11), com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado em aplicar golpes envolvendo falsas contemplações de cotas de consórcio. A ação resultou na prisão de cinco pessoas, todas vinculadas a uma empresa que atuava de forma irregular no ramo de atividade.
As investigações identificaram que os suspeitos operavam inicialmente sob uma determinada razão social que, posteriormente, foi alterada para outra. A mudança teria sido usada como estratégia para dificultar o rastreamento e a responsabilização pelas atividades ilícitas.
O grupo abordava as vítimas oferecendo supostas cartas de crédito contempladas ou promessas de contemplação facilitada mediante pagamento antecipado, porém as vantagens anunciadas jamais eram entregues.
Durante o cumprimento dos mandados judiciais, foram apreendidos diversos documentos e materiais que comprovam o esquema fraudulento.
Os conduzidos deverão responder pelos crimes de estelionato, associação criminosa e outras infrações que surgirem ao longo do procedimento investigativo.
Polícia Civil reforça seu compromisso no combate às fraudes financeiras e orienta a população a verificar a idoneidade de empresas que oferecem serviços de consórcio, sempre consultando registros oficiais e desconfiando de promessas de contemplação imediata ou facilidades incompatíveis com as regras do sistema.
Fonte: Policia Civil MT – MT
