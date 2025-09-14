AGRONEGÓCIO
Avanço do biodiesel transforma óleo de soja em protagonista na indústria de esmagamento
O mercado de soja registrou nesta semana uma mudança histórica na composição de lucros da indústria de esmagamento no Brasil. Pela primeira vez, a participação do óleo praticamente se igualou à do farelo, reflexo direto da demanda crescente do setor de biocombustíveis.
Segundo levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), a fatia do óleo na margem das indústrias atingiu 49% no dia 11 de setembro, contra 51% do farelo. Em 2024, o cenário era bem diferente: o farelo respondia por 62,2% da margem e o óleo por apenas 37,8%.
O avanço se explica pelo aumento da mistura obrigatória de biodiesel no diesel fóssil, que passou a 15% em agosto. No Brasil, cerca de 80% do biodiesel é produzido a partir de óleo de soja, o que impulsionou a procura das usinas e elevou a competição com as indústrias alimentícias.
Essa disputa favoreceu a valorização do óleo, que subiu 3,4% entre 4 e 11 de setembro e alcançou R$ 7.531,65 por tonelada, o maior preço nominal desde novembro de 2024. Já o farelo também se manteve firme, com alta semanal de 0,6% nas principais regiões acompanhadas.
O movimento se refletiu na chamada crush margin — indicador que mede o retorno financeiro em relação ao custo da soja em grão. Entre 4 e 11 de setembro, a margem aumentou 8,3%, atingindo R$ 495,70 por tonelada. A taxa de retorno subiu de 22,1% para 23,9% no mesmo período.
A tendência é sustentada não apenas pelo biodiesel, mas também por um consumo interno robusto e exportações crescentes tanto de óleo quanto de farelo. Projeções oficiais indicam que a demanda seguirá firme, consolidando a soja como um dos pilares do agronegócio brasileiro e reforçando o papel do país como grande fornecedor mundial de derivados.
Fonte: Pensar Agro
Milho em consórcio com braquiária fortalece produção sustentável
O Tocantins consolida seu espaço no mapa do agro brasileiro com números históricos. De acordo com levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a colheita de milho segunda safra em 2024/25 atingiu 2,25 milhões de toneladas, o maior volume já registrado no estado.
O resultado reflete tanto a expansão da área plantada, que passou de 373 mil para 415 mil hectares, quanto o avanço tecnológico adotado pelos produtores, como sementes mais produtivas, fertilização adequada e manejo ajustado às condições de clima. Em algumas regiões, as lavouras alcançaram produtividades de até 130 sacas por hectare.
Esse desempenho reforça o protagonismo do Tocantins, que já soma 9,67 milhões de toneladas de grãos no ciclo atual, confirmando-se como maior produtor da Região Norte e segundo do Nordeste. A força da produção não só abastece o mercado interno como também prepara o terreno para novos investimentos, como as usinas de etanol de milho, previstas para iniciar operação em 2025.
O recorde de produção veio acompanhado de outra novidade: a aprovação, pelo Ministério da Agricultura, do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) para o consórcio de milho com braquiária. A prática, já difundida entre agricultores, passa a ter reconhecimento oficial, garantindo mais segurança para acesso a crédito e seguros agrícolas.
O sistema consiste no cultivo simultâneo das duas culturas, de forma que, após a colheita do milho, a braquiária se desenvolve plenamente, formando pastagens de alta qualidade. Além de oferecer forragem para o gado, a braquiária cumpre funções ambientais importantes: protege o solo da erosão, controla plantas invasoras, melhora a fertilidade e aumenta a matéria orgânica com a palhada remanescente.
Essa integração, base da chamada ILPF (Integração Lavoura-Pecuária-Floresta), amplia a eficiência do uso da terra e eleva a rentabilidade da propriedade. Ao mesmo tempo, representa um passo firme na agenda de Agricultura de Baixo Carbono (ABC), reforçando a imagem do Tocantins como polo de inovação sustentável no campo.
Com o aval do Zarc, os produtores passam a contar com parâmetros técnicos que reduzem o risco de perdas em anos de clima adverso. Na prática, isso significa maior previsibilidade, acesso facilitado a financiamentos e seguros mais adequados ao perfil da região. Para o agro tocantinense, é a combinação entre números recordes e adoção de práticas modernas que fortalece a competitividade e prepara o setor para crescer de forma sustentável.
A colheita histórica e a validação do consórcio milho-braquiária colocam o Tocantins na vanguarda do agro brasileiro: produtividade em alta, sustentabilidade reconhecida e um futuro de novas oportunidades no campo.
Fonte: Pensar Agro
Expo Rio Preto abre calendário com foco em genética, negócios e tradição
São José do Rio Preto (140 km da capital, São Paulo) iniciou neste sábado (13.09) a 62ª edição da Expo Rio Preto, considerada a maior feira agropecuária do noroeste paulista e a terceira do Estado em número de animais.
O evento é dividido em duas etapas: a primeira dedicada ao leite, entre 13 e 21 de setembro, e a segunda ao gado de corte, de 28 de setembro a 5 de outubro. A expectativa é atrair 50 mil visitantes e movimentar cerca de R$ 30 milhões em negócios: 30% acima do registrado no ano passado.
A programação reúne aproximadamente três mil animais, entre bovinos de 12 raças, equinos de quatro raças e ovinos de três. O torneio leiteiro, com destaque para Girolando, Gir Leiteiro e Sindi, promete ser uma das atrações mais disputadas, com produtores de diversas regiões do país em busca de reconhecimento em genética e qualidade animal.
A feira terá sete leilões de destaque, além de julgamentos técnicos que consolidam o evento como uma das principais vitrines nacionais para a seleção genética. Também estão programadas provas equestres, como a Prova dos Três Tambores, o Julgamento de Marcha do Mangalarga e o Ranch Sorting, que acontecerão na arena multiuso recém-inaugurada.
Além da genética animal, a exposição abre espaço para inovação no campo. Cerca de 15 estandes apresentarão máquinas, implementos e soluções tecnológicas voltadas à mecanização e à modernização da produção, aproximando produtores de novas ferramentas para aumentar eficiência e competitividade.
Mais do que negócios, a Expo Rio Preto reforça sua importância como polo de difusão de conhecimento técnico, geração de empregos temporários e fortalecimento da cadeia agropecuária. O evento consolida a retomada das grandes exposições no Estado de São Paulo, unindo tradição, tecnologia e oportunidade de mercado.
62ª EXPO Rio Preto
De 13 a 21/9 (etapa Leite)
De 28/9 a 5/10 (etapa Corte)
Local: Recinto de Exposição Alberto Bertelli Lucatto
Fonte: Pensar Agro
