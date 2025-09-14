Avanço do biodiesel transforma óleo de soja em protagonista na indústria de esmagamento

O mercado de soja registrou nesta semana uma mudança histórica na composição de lucros da indústria de esmagamento no Brasil. Pela primeira vez, a participação do óleo praticamente se igualou à do farelo, reflexo direto da demanda crescente do setor de biocombustíveis.

Segundo levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), a fatia do óleo na margem das indústrias atingiu 49% no dia 11 de setembro, contra 51% do farelo. Em 2024, o cenário era bem diferente: o farelo respondia por 62,2% da margem e o óleo por apenas 37,8%.

O avanço se explica pelo aumento da mistura obrigatória de biodiesel no diesel fóssil, que passou a 15% em agosto. No Brasil, cerca de 80% do biodiesel é produzido a partir de óleo de soja, o que impulsionou a procura das usinas e elevou a competição com as indústrias alimentícias.

Essa disputa favoreceu a valorização do óleo, que subiu 3,4% entre 4 e 11 de setembro e alcançou R$ 7.531,65 por tonelada, o maior preço nominal desde novembro de 2024. Já o farelo também se manteve firme, com alta semanal de 0,6% nas principais regiões acompanhadas.

O movimento se refletiu na chamada crush margin — indicador que mede o retorno financeiro em relação ao custo da soja em grão. Entre 4 e 11 de setembro, a margem aumentou 8,3%, atingindo R$ 495,70 por tonelada. A taxa de retorno subiu de 22,1% para 23,9% no mesmo período.

A tendência é sustentada não apenas pelo biodiesel, mas também por um consumo interno robusto e exportações crescentes tanto de óleo quanto de farelo. Projeções oficiais indicam que a demanda seguirá firme, consolidando a soja como um dos pilares do agronegócio brasileiro e reforçando o papel do país como grande fornecedor mundial de derivados.

Fonte: Pensar Agro