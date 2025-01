Avenida Fernando Corrêa é bloqueada sentido bairro/centro após queda de árvore

Serviço de limpeza no bairro São Mateus, em Cuiabá, mobiliza todas as equipes da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb). A ação teve início nesta quarta-feira (15) e deve prosseguir nos próximos dias, tendo em vista que só será encerrada após a realização de um pente fino, para que nada fique para trás. São quatro caminhões, cerca de 20 pessoas e mais a força de vontade de muitos moradores ajudando na tarefa.

Cerca de 6 toneladas devem ser recolhidas só no primeiro dia da ação, após o temporal que atingiu 11 ruas do bairro no domingo (12).

“Nós pegamos toda a equipe do cata-treco da Limpurb, composta por quatro caminhões, dois deles são tipo ¾ e dois são caçambas para agilizar a limpeza aqui no bairro São Mateus. O objetivo é finalizar até amanhã (quinta-feira, 16) a limpeza pesada”, frisou o coordenador de resíduos sólidos da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Henrique Ramos.

O material recolhido está sendo levado para o aterro sanitário localizado no bairro Pedra 90, que é gerenciado por uma empresa terceirizada, onde são separados pela equipe responsável.

A retirada dos móveis, colchões, geladeiras, eletrônicos e muito mais, no bairro São Mateus, é feita por meio de uma força-tarefa e os moradores estão contribuindo. Alguns jogam o lixo direto no caminhão e há os que oferecem luvas e água para a equipe. São cerca de 20 pessoas do cata-treco mobilizadas.

O bairro São Mateus foi o mais castigado com as fortes chuvas. Mas outras regiões da cidade também recebem a ação da Limpurb com o cata-treco. O Jardim Tropical contou com o cata-treco na terça-feira (13), em 10 ruas, sendo duas as mais críticas, a Rua Uruguai e a Rua Viena. Um caminhão ainda passará pelo local fazendo um pente fino.

Após a conclusão no São Mateus, a equipe atuará no bairro Cohab São Gonçalo e região.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT