Avenida Gonçalo Antunes de Barros recebe operação tapa-buraco

Dando continuidade ao cronograma de recuperação viária, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, executou nesta quarta-feira (5), serviços de tapa-buraco na Avenida Gonçalo Antunes de Barros, no bairro Carumbé, região leste da capital. A ação contemplou toda a extensão da via, garantindo maior segurança para motoristas e pedestres, além de melhorar a durabilidade do pavimento.

Os trabalhos incluíram a aplicação de manta asfáltica, um processo que reforça a aderência do pavimento e reduz o desgaste precoce da via. Ao todo, aproximadamente 1,1 km de asfalto foi recuperado. Além do bairro Carumbé, o Jardim Aroeira também foi beneficiado dentro do mutirão de manutenção viária.

A programação das intervenções é definida com base nas demandas mais urgentes registradas pela população através do canal de atendimento ZapObras, via WhatsApp, no número (65) 9 9216-0484.

O secretário de Obras Públicas, Reginaldo Teixeira, destacou a importância da operação para a mobilidade urbana da capital. “Nosso compromisso é garantir vias mais seguras e trafegáveis para a população. A operação tapa-buraco segue um planejamento técnico que prioriza os pontos mais críticos, atendendo às demandas dos cidadãos e melhorando a infraestrutura da cidade. Seguimos com um cronograma intenso para recuperar as ruas e avenidas de Cuiabá”, frisou.

O processo de recomposição da pista segue um padrão técnico para garantir a durabilidade do reparo. Inicialmente, um caminhão-pipa é utilizado para remover a umidade acumulada nos buracos e fissuras. Dependendo da necessidade, retroescavadeiras auxiliam na limpeza e remoção de resíduos.

Em seguida, é aplicada uma camada de brita fina antes do preenchimento com asfalto quente, que é compactado e nivelado para garantir a qualidade do acabamento.

Para a execução dos serviços, são adotadas medidas de segurança, como o isolamento da área com fitas zebradas e sinalização adequada, garantindo a fluidez do trânsito nos trechos parcialmente interditados. Em casos de bloqueio total da via, desvios são coordenados pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob).

#PraCegoVer

Quatro trabalhadores da Secretaria Municipal de Obras Públicas realizam um serviço de tapa-buracos na Avenida Gonçalo Antunes de Barros, no bairro Carumbé. Eles usam uniformes laranja e amarelo. Dois operários utilizam pás para espalhar o asfalto. Ao lado deles, há um carrinho de mão com material asfáltico.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT