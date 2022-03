Avenidas principais e linhas de ônibus serão prioridades em mutirão para tapa-buracos

As inscrições para o Programa Bom de Bola Bom de Escola, da Prefeitura de Cuiabá, estarão abertas no período de 16 a 18 de março, em oito polos na cidade. O programa, coordenado pela Secretaria Municipal de Educação, é executado pelo Instituto para o Desenvolvimento Econômico, Ambiental, Esportivo e Social de Mato Grosso (IDEAES) vai atender este ano 2.400 estudantes da rede pública municipal de ensino, dos 6 aos 14 anos, com a prática das modalidades futebol e futsal, sempre no contraturno escolar, em 16 locais.

O Bom de Bola Bom de Escola foi retomado na primeira gestão do prefeito Emanuel Pinheiro e se transformou numa ferramenta de cidadania, inclusão social, formação e resgate da cultura esportiva cuiabana. Durante a pandemia, as atividades presenciais do Programa foram suspensas e passaram a ser transmitidas pelo canal da Escola Cuiabana, no youtube e nas mídias sociais do instituto. Em outubro do ano passado as atividades presenciais foram retomadas com 400 estudantes.

Este ano o Programa volta seguindo todas as medidas de biossegurança, com foco no ensino dos fundamentos das modalidades esportivas e muitas novidades. Além da ampliação do número de polos de quatro para oito, com 16 locais de atividades, o Bom de Bola Bom de Escola ganhou uma plataforma onde o estudante terá acesso a conteúdo de reforço e complemento das atividades presenciais, e pedagógico especifico para cada faixa etária atendida pelo Programa.

No ambiente virtual de aprendizagem os estudantes terão vídeo aulas com temas transversais abordando diferentes aspectos ligados ao cotidiano como cuidados básicos de higiene, finanças, empreendedorismo e outros temas.

As atividades práticas das modalidades futebol e futsal serão realizadas nos períodos matutino e vespertino, no contraturno escolar, nos Miniestádios e quadras esportivas, nos seguintes polos: bairro Pedra 90 (Polo 1); Osmar Cabral e Nova Esperança (Polo 2); Jardim Imperial e Pedregal (Polo 3); Planalto e CPA I (Polo 4); CPA IV e João Bosco Pinheiro (Polo V); Jardim Vitória e Coophamil (Polo VI); Dom Aquino e Praeirinho (Polo 7); Parque Cuiabá e Residencial Coxipó (Polo 8).

Inscrições

As inscrições serão presenciais nos oito polos na cidade.

Os pais ou responsáveis interessados devem comparecer nos locais levando cópias dos seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência (do pai ou responsável) além da certidão de nascimento ou RG da criança e atestado de matrícula na unidade escolar.

Bom de Bola Bom de Escola

Desenvolvido pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME) e Instituto IDEAES o programa foi retomado em 2018, com 350 estudantes e no ano seguinte atendeu 800 estudantes nos quatro polos.

O Programa é voltado para a formação integral dos estudantes, a partir da prática esportiva, com atenção especial ao fortalecimento emocional, físico e social, uma prioridade da gestão Emanuel Pinheiro que investe cada vez mais numa Educação de qualidade, que promova impactos positivos na vida dos nossos estudantes.

Serviço

Inscrições para o Programa Bom de Bola Bom de Escola

Data: 14 a 16 de março

Público alvo: Estudantes matriculados na rede pública municipal de educação

Idade: 6 a 14 anos

Modalidades: Futebol e Futsal

Informações: 65 99649-4419 / 99249 – 1577 / 99217-0646

Confira anexo os locais de inscrição.