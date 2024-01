23/01/2024

Bairro 1º de Março recebe operação tapa-buraco após indicação do vereador Jeferson Siqueira

Após indicação do vereador Jeferson Siqueira (PSD), o bairro 1º de Março recebeu nesta segunda-feira (22) uma operação tapa-buraco da Secretaria de Obras Públicas de Cuiabá, atendendo prioritariamente as Avenidas Soares Andrade e Dra. Maria A. G. Mendes e a Rua D, devido à precariedade das vias.

“Consegui ajudar a sanear o problema asfáltico no bairro 1º de Março é um motivo de felicidade, porque o problema está atingindo diretamente os moradores da região, pois, sabemos que atualmente a mobilidade urbana, acessibilidade e a qualidade do asfalto afeta diretamente a vida da população, mas graças a Deus através da parceria com a Secretaria de Obras, estamos realizando uma operação tapa-buraco na comunidade para que ao menos seja amenizado a situação no bairro. Quero também reafirmar o meu compromisso em trabalhar para tentar sanar todos os problemas que venha violar o direito de qualidade de vida dos cidadãos cuiabanos”, disse

Vale lembrar que em julho de 2023, Jeferson articulo com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro (PSD), a destinação de uma emenda no valor de R$ 34 milhões para a pavimentação asfáltica no bairro Serra Dourada e para recapeamento da via principal que interliga os bairros Novo Paraíso e 1º de Março.

“O ministro encaminhou o montante de R$ 24 milhões para que o bairro Serra Dourada seja totalmente asfaltado, e R$ 10 milhões para recapeamento no bairro 1º de março”, lembrou

Em novembro de 2023, a Prefeitura de Cuiabá confirmou via o portal oficial, a emenda de R$ 24 milhões do ministro da Agricultura que deverá ser disponibilizada do orçamento do Governo Federal este ano.

Da Assessoria

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT