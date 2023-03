Bairro Altos da Serra II é contemplado com implantação de meio-fio

O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Chico 2000 (PL), recebeu a notícia que nesta sexta-feira (03), os repasses do Hospital Filantrópico de Oftalmologia, ligado ao Instituto Lions da Visão, começam a ser atualizados e o orçamento foi pago em dia. O resultado positivo é fruto de um acordo firmado entre o executivo municipal e o instituto presidido por Whady Lacerda.

“Recebemos uma visita do doutor Whady, acompanhado da diretoria do Instituto Lions da Visão, requerendo um acordo entre o Instituto e o Município. Assumimos essa intermediação, que foi cumprida e agora a parcela do acordo e parcela corrente do convênio, estão em dias. Vamos continuar vigilantes, pois o Lions da Visão vem prestando um atendimento de excelência às pessoas que mais necessitam”, enfatizou o presidente da Câmara de Cuiabá, Chico 2000.

A reunião foi realizada no gabinete do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), no dia 15 de fevereiro e o parlamentar mediou a negociação dos repasses atrasados do município ao hospital filantrópico.

O Presidente Chico 2000, na ocasião deixou claro, durante a reunião, que a mediação é uma obrigação diante do trabalho realizado por uma instituição séria que presta serviço a população cuiabana.

O Hospital Oftalmológico Lions da Visão está localizado no Bairro CPA1, e dispõe de uma estrutura de 3 mil m² de área construída e 16 mil m² de área total. A local conta com 10 leitos de enfermaria, quatro centros cirúrgicos com a capacidade de realizar 100 procedimentos por dia. Entre as cirurgias a serem realizadas estão Catarata, Glaucoma, Estrabismo, Pterígio e de Blefaroplastia.

Secom/ Câmara Municipal Cuiabá

Fonte: Câmara de Cuiabá