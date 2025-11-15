Bairro Boa Esperança é contemplado com revitalização de quadras esportivas

As meninas do Programa Siminina concluíram, nesta semana, o ciclo de visitas ao Aquário Municipal Justino Malheiros, iniciado em abril. Participaram as turmas das unidades Novo Paraíso II, CPA-CRAS, Altos da Boa Vista, Chácara dos Pinheiros, Tijucal, Jardim Leblon e Jardim Renascer, que ainda não haviam visitado o local.

Na manhã de quarta-feira (12), um grupo de 35 participantes esteve no espaço, que abriga mais de 600 peixes de aproximadamente 22 espécies, distribuídos em três biomas: Amazônia, Pantanal e Cerrado. Na quinta-feira (13), foi a vez das simininas da Chácara dos Pinheiros e do Tijucal, nos períodos matutino e vespertino. Já na sexta-feira (14), participaram as unidades Jardim Leblon e Jardim Renascer, também nos dois períodos.

Durante o passeio, as meninas se encantaram com a experiência. “É a primeira vez que venho e gostei muito. Só conhecia peixinhos pelos desenhos”, contou Sophia, de 13 anos. A pequena Paola Fernanda, de 6 anos, também se surpreendeu: “Gostei muito de ver os peixinhos pela primeira vez”.

O Programa Siminina, uma iniciativa da Prefeitura de Cuiabá, que tem como madrinha a primeira-dama e vereadora Samantha Iris, mantém 16 unidades distribuídas por diversos bairros da capital, como Novo Paraíso II, Três Barras, CPA, Primeiro de Março, Tijucal e Carumbé, atendendo 1.149 meninas de 6 a 14 anos em situação de vulnerabilidade social.

Sob coordenação de Ivete Carneiro de Souza, o Programa Siminina oferece atividades como balé, fanfarra, reforço escolar e ações socioeducativas. A expectativa é que a 17ª unidade seja inaugurada em breve, no bairro Pedra 90. Segundo Ivete, as visitas, acompanhadas pela gerente regional Gracineia Fernandes da Silva e pelas monitoras de cada unidade, representam mais um passo no caminho das oportunidades, do aprendizado e do crescimento das meninas.

“Hoje nós encerramos esse ciclo de atividades de passeio, que foi muito especial e realizado no aquário. Levar essas meninas para conhecer um espaço novo, cheio de descobertas, é uma forma de ampliar horizontes e fortalecer o vínculo que vivemos ao longo deste ano dentro do programa. Cada sorriso, cada olhar encantado, cada conversa que tivemos ali no aquário reforça o quanto essas ações sociais fazem diferença na vida delas. Hoje foi o último dia dessa etapa, mas certamente não é o fim. É mais um passo no caminho das oportunidades, do aprendizado e do crescimento”, afirmou Ivete.

Todas as visitas contaram com apoio logístico da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), que disponibilizou o transporte para as meninas, garantindo a participação das 32 turmas. A Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico também foi parceira desde o início da programação, assim como a Secretaria de Educação, que realizou a recepção das alunas no aquário.

Horário de funcionamento

O Aquário Municipal Justino Malheiros funciona de terça a domingo, das 9h às 18h, permanecendo fechado às segundas-feiras para manutenção e limpeza interna.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT