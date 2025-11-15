Cuiabá
Bairro Boa Esperança é contemplado com revitalização de quadras esportivas
Fonte: Câmara de Cuiabá – MT
Cuiabá
Simininas finalizam ciclo de visitas ao Aquário Municipal com aprendizado e encantamento
As meninas do Programa Siminina concluíram, nesta semana, o ciclo de visitas ao Aquário Municipal Justino Malheiros, iniciado em abril. Participaram as turmas das unidades Novo Paraíso II, CPA-CRAS, Altos da Boa Vista, Chácara dos Pinheiros, Tijucal, Jardim Leblon e Jardim Renascer, que ainda não haviam visitado o local.
Na manhã de quarta-feira (12), um grupo de 35 participantes esteve no espaço, que abriga mais de 600 peixes de aproximadamente 22 espécies, distribuídos em três biomas: Amazônia, Pantanal e Cerrado. Na quinta-feira (13), foi a vez das simininas da Chácara dos Pinheiros e do Tijucal, nos períodos matutino e vespertino. Já na sexta-feira (14), participaram as unidades Jardim Leblon e Jardim Renascer, também nos dois períodos.
Durante o passeio, as meninas se encantaram com a experiência. “É a primeira vez que venho e gostei muito. Só conhecia peixinhos pelos desenhos”, contou Sophia, de 13 anos. A pequena Paola Fernanda, de 6 anos, também se surpreendeu: “Gostei muito de ver os peixinhos pela primeira vez”.
O Programa Siminina, uma iniciativa da Prefeitura de Cuiabá, que tem como madrinha a primeira-dama e vereadora Samantha Iris, mantém 16 unidades distribuídas por diversos bairros da capital, como Novo Paraíso II, Três Barras, CPA, Primeiro de Março, Tijucal e Carumbé, atendendo 1.149 meninas de 6 a 14 anos em situação de vulnerabilidade social.
Sob coordenação de Ivete Carneiro de Souza, o Programa Siminina oferece atividades como balé, fanfarra, reforço escolar e ações socioeducativas. A expectativa é que a 17ª unidade seja inaugurada em breve, no bairro Pedra 90. Segundo Ivete, as visitas, acompanhadas pela gerente regional Gracineia Fernandes da Silva e pelas monitoras de cada unidade, representam mais um passo no caminho das oportunidades, do aprendizado e do crescimento das meninas.
“Hoje nós encerramos esse ciclo de atividades de passeio, que foi muito especial e realizado no aquário. Levar essas meninas para conhecer um espaço novo, cheio de descobertas, é uma forma de ampliar horizontes e fortalecer o vínculo que vivemos ao longo deste ano dentro do programa. Cada sorriso, cada olhar encantado, cada conversa que tivemos ali no aquário reforça o quanto essas ações sociais fazem diferença na vida delas. Hoje foi o último dia dessa etapa, mas certamente não é o fim. É mais um passo no caminho das oportunidades, do aprendizado e do crescimento”, afirmou Ivete.
Todas as visitas contaram com apoio logístico da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), que disponibilizou o transporte para as meninas, garantindo a participação das 32 turmas. A Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico também foi parceira desde o início da programação, assim como a Secretaria de Educação, que realizou a recepção das alunas no aquário.
Horário de funcionamento
O Aquário Municipal Justino Malheiros funciona de terça a domingo, das 9h às 18h, permanecendo fechado às segundas-feiras para manutenção e limpeza interna.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
Cuiabá
Atletas de Cuiabá disputam os Jogos Abertos Estaduais neste fim de semana
A delegação cuiabana está no município de Lucas do Rio Verde, a 333 km da capital, onde disputarão, neste sábado (15 e 16) e amanhã, os Jogos Abertos Estaduais. As equipes de basquetebol e voleibol, nos naipes masculino e feminino, partiram ontem pela manhã para mais um grande desafio esportivo. A participação de Cuiabá na competição é resultado direto do esforço contínuo da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, liderada pelo secretário Jefferson Neves, e do trabalho integrado de sua equipe. A atual gestão tem fortalecido o esporte em todas as suas etapas, ampliando o acesso às práticas esportivas e promovendo políticas públicas que valorizam atletas, treinadores e comunidades.
Um ciclo esportivo fortalecido pela gestão municipal
Nos últimos meses, a Prefeitura realizou iniciativas importantes, como os Jogos Estudantis Cuiabanos, os Jogos Abertos Cuiabanos, que reuniram mais de 400 atletas, e segue preparando a próxima edição dos Jogos Pixote, voltados à formação de base. Esse encadeamento de ações compõe um projeto consistente de incentivo ao esporte na capital.
As equipes que agora representam o município garantiram vaga após se destacarem na etapa municipal dos Jogos Abertos Cuiabanos, competição voltada aos atletas maiores de 18 anos e que teve como objetivo promover integração, espírito esportivo e intercâmbio entre comunidades.
O secretário-adjunto de Esporte e Lazer, Otávio Rodrigo Palácio, enfatiza que a participação nos Jogos Abertos Estaduais consolida um novo momento do esporte em Cuiabá. “Estamos criando uma cadeia esportiva sólida”, destaca.
Palácio ressalta que nesta nova gestão, a Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, está trabalhando para criar uma cadeia esportiva que visa atender atletas desde sua formação, aperfeiçoamento, especialização e alto rendimento. “Nosso objetivo é proporcionar a prática esportiva, promover saúde e valorizar os talentos locais”, disse.
Otávio lembra ainda que esse processo é construído com responsabilidade, planejamento e presença ativa nos eventos esportivos.
Apoio, estrutura e presença: o esporte cuiabano em movimento
A delegação cuiabana é composta por aproximadamente 50 pessoas, entre atletas, técnicos e equipe de apoio. O grupo está sendo acompanhado pelo chefe de delegação, professor Elvis, servidor da Secretaria de Esporte e Lazer.
O Município também fornece suporte direto às equipes, incluindo uniformes de competição, roupas de passeio e transporte. Os demais custos ficam sob responsabilidade da organização estadual.
O secretário Jefferson Neves tem reforçado que a meta é ampliar o acesso ao esporte de qualidade, fortalecendo diferentes modalidades e incentivando a participação de atletas de todas as idades, política que tem dado resultados visíveis nas competições recentes.
Intercâmbio, aprendizado e orgulho cuiabano
Para os atletas, participar da etapa estadual é mais do que disputar medalhas: é a chance de trocar experiências com esportistas de outras cidades e elevar o nível técnico de suas equipes.
“Nossos atletas terão a oportunidade de vivenciar um intercâmbio esportivo entre os municípios, com a troca de experiências, saberes e práticas. É um momento de crescimento para todos.”, destacou Otávio Palácio.
Após a etapa municipal e agora na disputa estadual, a trajetória das equipes de Cuiabá segue fortalecida, mostrando que o investimento da Prefeitura está construindo um ciclo esportivo robusto e promissor.
Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT
“Mato Grosso entrou para a Série A dos Estados”, afirma governador
Polícia Civil prende jovem envolvida com facção criminosa e tráfico de drogas em Juara
Corpo de Bombeiros faz resfriamento e rescaldo após incêndio em carreta prancha
Ministério da Saúde firma parceria para construção do primeiro hospital inteligente do SUS no HC da USP
Polícia Civil prende jovem envolvida com facção criminosa e tráfico de drogas em Juara
Segurança
Polícia Civil prende jovem envolvida com facção criminosa e tráfico de drogas em Juara
Uma jovem, envolvida com uma facção criminosa e responsável por um ponto de venda de entorpecentes no município de Juara,...
Polícia Civil deflagra operação e cumpre mandado contra faccionados na zona rural de Juscimeira
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, nesta sexta-feira (14.11), a Operação Apóstata, para cumprimento de mandado de busca e...
Batalhão Ambiental da PM prende faccionado e intercepta balsa de garimpo ilegal
O Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) prendeu um homem de 24 anos, suspeito de extração de recursos...
MT
Brasil
As regras para ser instrutor de CNH sem vínculo com autoescola
Profissional terá de fazer curso para oferecer aulas de direção O Ministério dos Transportes divulgou os requisitos para instrutor autônomo...
Cancelada a sessão do Congresso que analisaria vetos e LDO
Andressa Anholete/Agência Senado O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, cancelou a sessão desta quinta-feira (16), na qual seriam...
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
CIDADES5 dias atrás
Prefeitura prepara dia exclusivo para a saúde do homem com nove especialidades médicas
-
CIDADES5 dias atrás
XV Mostra Pedagógica valoriza práticas exitosas e fortalece a rede municipal de ensino em Sinop
-
Saúde5 dias atrás
Dez iniciativas são reconhecidas por boas práticas na prevenção da tuberculose
-
Várzea Grande5 dias atrás
João Eduardo Sá é nomeado subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo
-
ELEIÇÕES5 dias atrás
Cláudia: Justiça Eleitoral foca no público idoso
-
MATO GROSSO5 dias atrás
Corpo de Bombeiros socorre jovem após salto em área rasa de cachoeira
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
Trigo brasileiro polui menos que o produzido no resto do mundo
-
AGRONEGÓCIO5 dias atrás
COP30 começa na Amazônia e coloca agronegócio no centro do debate climático