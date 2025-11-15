Connect with us

Bairro Boa Esperança é contemplado com revitalização de quadras esportivas

15/11/2025
Nathany Gomes – Assessoria vereadora Paula Calil
O bairro Boa Esperança, na região sul de Cuiabá, recebeu a revitalização de duas quadras esportivas durante uma ação social promovida pela presidente da Câmara Municipal, vereadora Paula Calil (PL). Os espaços passaram por pintura e reparos, garantindo mais lazer e entretenimento aos moradores.
Aline Mariano, moradora do bairro e praticante de esportes no local, destacou a importância da iniciativa.
“Eu sempre venho jogar bola com minhas amigas e agora, com a revitalização, tudo ficou mais bonito. As meninas vão adorar”, afirmou.
Paula explicou que a ação integra o projeto de sua autoria, “Paula e Faissal em Ação”, que leva serviços essenciais às comunidades cuiabanas.
“Estamos muito felizes em realizar mais uma edição do nosso projeto aqui no Boa Esperança. Agradeço à Prefeitura de Cuiabá pelo apoio e suporte. A população ficou muito satisfeita”, declarou a parlamentar.
O secretário municipal de Esporte e Lazer, Jefferson Neves, também acompanhou a atividade e parabenizou a vereadora pela mobilização.
“Tivemos uma grande equipe envolvida, o que possibilitou revitalizar as duas quadras. A Prefeitura de Cuiabá está à disposição para continuarmos realizando ações como essa”, afirmou.
Atendimento à comunidade
A vereadora Paula Calil mantém canais de atendimento abertos para receber demandas da população. Solicitações de serviços como limpeza, infraestrutura ou pedidos de visita ao bairro podem ser feitas pelo WhatsApp: (65) 99962-2444.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

