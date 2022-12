Bairro Osmar Cabral é contemplado com pavimentação asfáltica e mais de nove mil famílias serão beneficiadas

A área central da Capital será atendida, durante o mês de dezembro, com uma programação especial de limpeza. Visando atender a demanda de uma das regiões mais movimentadas da cidade, a Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb) executará, todos fins de semana, o Mutirão da Limpeza nas vias e espaços públicos da localidade.

Conforme o planejamento, todas as sextas-feiras, sábados e domingos, as equipes da Limpurb estarão distribuídas por diversos pontos do Centro Histórico, realizando uma série de serviços. Estão entre as atividades, por exemplo, varrição, poda de árvore, pintura de meio-fio, e também manutenção no sistema de iluminação pública.

De acordo com o diretor-geral da Limpurb, Júnior Leite, em todas essas operações os caminhões do Cata-treco também estarão presentes, recolhendo materiais inservíveis que são descartados irregularmente. Além disso, o mutirão alcança as grandes avenidas que são acesso ao centro da cidade.

“A região central é uma das que mais produz lixo, por conta da grande circulação de pessoas. Diariamente, são cerca de 5 toneladas de resíduos recolhidos por nossa equipe. Com a proximidade do período de chuvas acentuadas, estamos reforçando as ações de limpeza, visando evitar entupimento de bueiros”, explica Júnior Leite.

BAIRROS

O adjunto de Serviços Urbanos, Anderson Matos, enfatiza que a programação montada para a área central não irá prejudicar o atendimento das demandas dos bairros. Segundo ele, nos demais dias da semana, a empresa pública continuará atuando com todos seus serviços nas comunidades cuiabanas.

“Trabalhamos seguindo um planejamento e dentro dele já está o desenvolvimento dos Mutirões da Limpeza. Então, o cidadão pode ficar tranquilo, que o seu bairro não ficará prejudicado. Na verdade, esse reforço nas regiões mais movimentadas irá permitir que, posteriormente, possamos ampliar a atuação também nos bairros”, pontua Matos.