Bairro Paiaguás receberá investimentos estruturantes em infraestrutura

A tradicional solenidade religiosa abençoou os várzea-grandenses, e como faz parte, integrou as comemorações pelo aniversário da cidade

A cidade de Várzea Grande, segunda maior de Mato Grosso, celebrou, neste domingo (11), mais um marco em sua história: os 158 anos de fundação. Como parte das comemorações oficiais, foi realizada a tradicional Missa em Ação de Graças na igreja matriz Nossa Senhora do Carmo, localizada na Avenida Filinto Müller, no centro da cidade. A celebração integrou o calendário festivo do Município, marcando um momento de fé, união e gratidão.

A cerimônia contou com a presença da prefeita Flávia Moretti (PL), acompanhada de sua mãe, dona Marilena, do filho, Rafael e do esposo, Carlos e secretários municipais. Em um ato simbólico, a prefeita conduziu a bandeira do Município até o altar, ao lado dos deputados estaduais Júlio Campos (União) e Fábio Tardin (PSB), reforçando o compromisso institucional com a cidade.

Ao final da missa, Flávia Moretti e seu filho participaram também da tradicional coroação de Nossa Senhora da Guia, padroeira de Várzea Grande. Emocionada, a prefeita destacou a importância da celebração, que também coincidiu, em 2025, com o Dia das Mães. “Foi um momento muito especial. Estar aqui com minha mãe e meu filho, pedindo a Deus sabedoria para conduzir nosso Município, agradecendo a todos que trabalham por Várzea Grande e orando para que o desenvolvimento continue chegando para nossa cidade”, afirmou.

A Missa em Ação de Graças foi um dos destaques do calendário oficial de aniversário, que segue com uma programação diversificada ao longo do mês de maio.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 158 ANOS DE VÁRZEA GRANDE:

– Entrega do Plano Plurianual (PPA) de Várzea Grande, na Câmara Municipal, às 9h

– Na terça-feira, 13, será feito o lançamento do Projeto Baobá, na Área de Preservação Permanente Bernardo Berneck.

– No dia 14, quarta-feira, a partir das 8h, acontece a formatura da 4ª Turma da Guarda Municipal. Às 19h do mesmo dia, a Câmara Municipal realiza uma sessão solene no auditório Papa Francisco, da UNIFAC, em homenagem à data.

– No dia 15 de maio, data oficial do aniversário, está marcado o tradicional desfile cívico-militar às 16h, na Avenida Couto Magalhães. Às 19h, será realizado um culto comemorativo na Igreja Batista Nacional, no bairro Cristo Rei.

– A programação cultural continua no sábado, 17 de maio, com uma apresentação de dança no Várzea Grande Shopping, às 17h.

– No domingo, 18 de maio, acontece a 1ª Volta do Aeroporto, com largada às 7h.

– No dia 19, das 10h às 18h, será lançado o Feirão de Emprego, também no Várzea Grande Shopping.

– Já no dia 21, quarta-feira, será inaugurada, às 15h, a Creche Proinfância no bairro Jardim Novo Mundo.

– Na quinta-feira, 22 de maio, às 10h, acontece uma formação em Inteligência Artificial para servidores municipais, no Várzea Grande Shopping.

– A programação cultural segue no sábado, 24 de maio, com apresentação da Orquestra dos Bombeiros Militares, às 19h, na APA Berneck.

– No domingo, 25 de maio, será realizada a VG Run, corrida com largada às 6h.

– Na segunda-feira, 26 de maio, às 8h, será inaugurada a pavimentação no bairro São Mateus.

– No dia 27, terça-feira, às 15h, ocorre a entrega do título de propriedade definitiva do Previvag.

– Em 28 de maio, quarta-feira, será lançado o Sistema Digital de Licenciamento Urbanístico, às 15h, no auditório da Câmara Municipal.

– Encerrando o mês de aniversário, em 30 de maio, sexta-feira, o programa Acelera VG fará a entrega de títulos de propriedade no Residencial 8 de Março, a partir das 8h. No mesmo dia, às 22h, acontece o Baile de Gala de Aniversário da Guarda Municipal.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT