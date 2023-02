Bairro Quilombo e duas avenidas recebem Mutirão da Limpeza nesta sexta-feira (24) e sábado (25)

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, realiza nos dias 27 e 28, novo Ciclo de Monitoramento para avaliação das metas do planejamento estratégico referente ao mês de fevereiro. Os encontros contarão com a participação dos representantes de cada Secretaria, com início previsto para às 8h e término ao meio dia, sendo transmitido pela plataforma virtual Meet e conduzida pelo consultor e professor Paulo Desidério da Universidade Federal de Mato Grosso(UFMT).

A ação que integra o Planejamento Estratégico- Agenda Cuiabá 2030, tem como base o programa de Gerenciamento do Planejamento Estratégico (GPE) do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso- GPE/TCE-MT, estabelecido pelo Executivo Municipal desde 2017, primeiro ano da gestão Emanuel Pinheiro.

“Esse acompanhamento para o realinhamento das metas e objetivos do planejamento estratégico acontece mensalmente, para que de fato ocorra a efetiva aplicação das políticas públicas no município e que cada gestor entenda a importância do planejamento estratégico para atingimento das metas previstas”, explicou o secretário municipal de Planejamento, Éder Galiciani.

De posse do relatório geral das metas de 2022, as reuniões terão irão direcionar as ações para 2023.

Também serão apresentadas as propostas de projeções de resultados para 2023 conforme base histórica das metas de longo prazo; reavaliar metas de longo prazo no GPE e, inclusão de outras pautas pertinentes.

“Importante frisar a importância da participação e envolvimento das secretarias para uma avaliação analítica do comportamento dos indicadores da Prefeitura de Cuiabá. Faz-se importante lembrar da necessidade do lançamento dos resultados no sistema GPE pois, servirão de norte para que sejam avaliados o que já foi alcançado e o que ainda precisa ser atingido”, afirmou o prefeito Emanuel Pinheiro.

“Após o encerramento do ciclo de avaliação e acompanhamento, a Prefeitura apresentará os resultados à população, em uma reunião com conselhos participativos e a sociedade em geral. Ele aponta ainda que também já há um trabalho voltado para as perspectivas, realinhamento, e duplicação das metas para o exercício de 2023”, concluiu o secretário.

Os últimos encontros foram realizados entre os dias 30 e 31 de janeiro. A iniciativa é executada em parceria com o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e tem como objetivo definir e assegurar o cumprimento de metas que favorecem o fortalecimento das políticas públicas desenvolvidas pela gestão Emanuel Pinheiro.