Bairro São Gonçalo III é beneficiado com rede de drenagem

O trabalho de implantação da rede de drenagem de águas pluviais no bairro São Gonçalo III, que é realizado pela Secretaria de Obras Públicas, segue em ritmo acelerado. Com aproximadamente 70% dos serviços executados, a equipe está concentrada, neste momento, nas atividades de escavação e construção de bueiros na Rua A.

A ação vai beneficiar, de forma direta, mais de 1.500 pessoas que residem na comunidade e terão uma estrutura capaz de garantir o escoamento adequado da água, evitando alagamentos. O planejamento é beneficiar, gradativamente, todas as 16 vias do bairro, colocando ponto final ao sofrimento dos moradores que já existe há mais de duas décadas.

O secretário interino, Rauf Macedo, conta que as melhorias na infraestrutura atende uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro, que esteve no local e constatou a necessidade de executar esse tipo de intervenção no local. “Fizemos os estudos, montamos o projeto e colocamos em prática. Uma espera de mais de 20 anos que agora é realidade”, explica.

Já o vice-prefeito José Roberto Stopa destaca que o mapeamento é fruto de trabalho em conjunto com as lideranças comunitárias, possibilitando que as intervenções chegassem até aqueles que mais precisam. “Tivemos o apoio do presidente do bairro, conversamos bastante e decidimos quais seriam as benfeitorias que precisavam ser feitas. Trata-se de um trabalho contínuo, que vamos entregar 100% com rede de drenagem”, relata.

O presidente da Associação de Moradores do bairro, Wesley Alves agradeceu a Prefeitura de Cuiabá pela obra, enfatizando o salto na melhoria da qualidade de vida dos residentes. “Agradeço ao prefeito Emanuel Pinheiro e ao Stopa, que sempre nos atendeu muito bem quando precisamos. Obrigada pela sensibilidade e olhar humanizado conosco”, acrescentou.

Moradora da via que estão recebendo os serviços nesta etapa, Rozelaine Roza de Oliveira, destacou que as dificuldades enfrentadas agora é coisa do passado e se diz lisonjeada em ver a nova estrutura passando na porta de casa. “Sou mãe de cinco filhos e perdi muitos pertences com os alagamentis. O prefeito e o Stopa prometerem e junto com Wesley, um líder revelação, estão fazendo o manilhamneto para nós. Aqui é trabalho, pessoas que confio de olhos fechados”, finaliza.