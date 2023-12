Bairro Tijucal terá 72 ruas recapeadas em ação histórica da Prefeitura de Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que estará aberto, no período de 4 e 5/01/2024 e 08 e 09/01/2024, o período de matrícula para novos estudantes no ano letivo de 2024 do Ensino Fundamental. No total, serão disponibilizadas 8.563 vagas. Durante esse intervalo, os pais ou responsáveis devem acessar o link Matrícula Web, disponível no site da Prefeitura de Cuiabá, preencher as informações solicitadas e informar o número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da criança.

A Secretária Municipal de Educação, Edilene de Souza Machado, destacou os avanços implementados pela gestão Emanuel Pinheiro no sistema de Matrícula Web, que proporcionam maior transparência e segurança aos pais e responsáveis. “Implantada desde o primeiro ano da gestão Emanuel Pinheiro, a Matrícula Web traz segurança, transparência e conforto para pais e responsáveis. É uma ferramenta intuitiva e de fácil manuseio”, afirmou Edilene Machado.

As matrículas para novos estudantes do Ensino Fundamental, na faixa etária de 04 a 14 anos, são realizadas por ordem de acesso no Portal Matrícula Web, de acordo com a disponibilidade de vagas.

O horário de matrícula será das 8h até às 23h59 nos dias 04 e 05/01/2024 para as unidades educacionais localizadas nas Regionais Norte e Leste. Nos dias 08 e 09/01/2024, o horário será das 8h até às 23h59 para as unidades educacionais localizadas nas Regionais Sul e Oeste.

O prazo para efetivação das matrículas, com a apresentação e entrega de cópias dos documentos nas unidades educacionais, será de 10 a 12/01/2024, no horário de expediente das escolas. A matrícula só será efetivada após a comprovação da veracidade das informações cadastradas.

As orientações sobre a Matrícula Web para o ano letivo de 2024 estão especificadas nas Portarias N° 694/2023/GS/SME e 814/2023/GS/SME.

Para esclarecer dúvidas dos pais ou responsáveis, a Comissão Permanente de Organização da Demanda Escolar (CPODE) da Secretaria Municipal de Educação disponibiliza os telefones 3645 6571 / 3645-6560 / 3614-4318, durante o horário de expediente. Não haverá atendimento presencial na Secretaria Municipal de Educação.

SERVIÇO:

MATRÍCULA WEB:

https://siged.cuiaba.mt.gov.br/matweb/login

Alunos novos na faixa etária de 04 a 14 anos – Ensino Fundamental

Dias 04 e 05/01/2024 – Unidades Educacionais localizadas nas Regionais Norte e Leste

Dias 08 e 09/01/2024 – Unidades Educacionais das Regionais Sul e Oeste

Efetivação de matrículas nas Unidades Educacionais – 10 à 12/01/2024

Telefones para orientação e esclarecimento de dúvidas: 3645 6571/3645-6560/3614-4318

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT