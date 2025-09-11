Bairro Vila Arthur é contemplado com Polo do Programa VG Mais Esporte – Futebol

O Polo de número seis, do Programa VG Mais Esporte, modalidade futebol, foi inaugurado, na tarde de quarta-feira (10.09), no bairro Vila Arthur em Várzea Grande. O projeto vai atender cerca de 60 crianças e adolescentes da região.

As aulas serão realizadas no miniestádio Senador Jonas Pinheiro, sempre às segundas e quartas-feiras em dois horários, sempre no contraturno escolar.

A escolinha de futebol vai atender a faixa etária de 7 a 17 anos e que estejam frequentando a escola regularmente. Os alunos que estudam no período da manhã participam dos treinos à tarde e os que frequentam as aulas no período vespertino podem realizar as atividades físicas de manhã.

Para ter direito às aulas na escolinha, cada aluno terá que passar por exames médicos para conseguir o atestado de aptidão física. Assim como em todas categorias, o projeto tem parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que fornece todo atendimento na rede pública do município nas UPAs e nas UBS de Várzea Grande.

Além do aporte da saúde, o superintendente de Esporte e Lazer, Edmilson Piranha, informou que uma parceria com a Secretaria de Assistência Social está sendo feita para dar auxílio aos garotos de famílias carentes que participam do programa. Ele ainda reforçou o compromisso da Prefeitura com o público alvo do VG Mais Esporte. “Várzea Grande estava esquecida no esporte, e graças à atual gestão da prefeita Flávia Moretti, do vice-prefeito Tião da Zaeli e do secretário Igor Cunha, estamos oportunizando para essas crianças e adolescentes, que têm bom desempenho escolar, um treinamento nas escolinhas de forma gratuita. O objetivo não é apenas criar categorias de base das modalidades esportivas, mas tirar essas crianças da ociosidade nas ruas e contribuir para criação de cidadãos”, destacou Piranha.

O supervisor do Programa VG Mais Esporte Futebol, professor Eronildo Luis “Maninho”, destacou a importância do Polo Futebol no Miniestádio do bairro Vila Arthur. “Foi uma luta, desde o início da gestão, para trazer a escolinha de futebol aqui no Vila Arthur. E, graças a Deus e à gestão municipal, com muita luta e empenho, conseguimos trazer o projeto para esse polo”, enfatizou.

ESPORTE E BEM-ESTAR – Uma iniciativa da Superintendência de Esporte e Lazer da SMECEL de Várzea Grande, com o objetivo de promover o esporte e o bem-estar para crianças, jovens, adultos e idosos.

São oferecidos, de forma gratuita, o acesso ao esporte e lazer, promovendo saúde e integração para a comunidade. São 37 polos e futuramente serão abertos outros locais do programa nos bairros de Várzea Grande.

A iniciação esportiva é formada por seis polos de futsal, um de tênis de mesa e badminton, seis de futebol, quatro de voleibol, um vôlei de praia, um de basquetebol, um de handebol, três de atletismo, dois de Wrestling, 3 de artes marciais (judô, jiu-jitsu, karatê), e sete polos de atendimento de Bem-Estar para adultos e idosos.

