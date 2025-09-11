Várzea Grande
Bairro Vila Arthur é contemplado com Polo do Programa VG Mais Esporte – Futebol
O Polo de número seis, do Programa VG Mais Esporte, modalidade futebol, foi inaugurado, na tarde de quarta-feira (10.09), no bairro Vila Arthur em Várzea Grande. O projeto vai atender cerca de 60 crianças e adolescentes da região.
As aulas serão realizadas no miniestádio Senador Jonas Pinheiro, sempre às segundas e quartas-feiras em dois horários, sempre no contraturno escolar.
A escolinha de futebol vai atender a faixa etária de 7 a 17 anos e que estejam frequentando a escola regularmente. Os alunos que estudam no período da manhã participam dos treinos à tarde e os que frequentam as aulas no período vespertino podem realizar as atividades físicas de manhã.
Para ter direito às aulas na escolinha, cada aluno terá que passar por exames médicos para conseguir o atestado de aptidão física. Assim como em todas categorias, o projeto tem parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que fornece todo atendimento na rede pública do município nas UPAs e nas UBS de Várzea Grande.
Além do aporte da saúde, o superintendente de Esporte e Lazer, Edmilson Piranha, informou que uma parceria com a Secretaria de Assistência Social está sendo feita para dar auxílio aos garotos de famílias carentes que participam do programa. Ele ainda reforçou o compromisso da Prefeitura com o público alvo do VG Mais Esporte. “Várzea Grande estava esquecida no esporte, e graças à atual gestão da prefeita Flávia Moretti, do vice-prefeito Tião da Zaeli e do secretário Igor Cunha, estamos oportunizando para essas crianças e adolescentes, que têm bom desempenho escolar, um treinamento nas escolinhas de forma gratuita. O objetivo não é apenas criar categorias de base das modalidades esportivas, mas tirar essas crianças da ociosidade nas ruas e contribuir para criação de cidadãos”, destacou Piranha.
O supervisor do Programa VG Mais Esporte Futebol, professor Eronildo Luis “Maninho”, destacou a importância do Polo Futebol no Miniestádio do bairro Vila Arthur. “Foi uma luta, desde o início da gestão, para trazer a escolinha de futebol aqui no Vila Arthur. E, graças a Deus e à gestão municipal, com muita luta e empenho, conseguimos trazer o projeto para esse polo”, enfatizou.
ESPORTE E BEM-ESTAR – Uma iniciativa da Superintendência de Esporte e Lazer da SMECEL de Várzea Grande, com o objetivo de promover o esporte e o bem-estar para crianças, jovens, adultos e idosos.
São oferecidos, de forma gratuita, o acesso ao esporte e lazer, promovendo saúde e integração para a comunidade. São 37 polos e futuramente serão abertos outros locais do programa nos bairros de Várzea Grande.
A iniciação esportiva é formada por seis polos de futsal, um de tênis de mesa e badminton, seis de futebol, quatro de voleibol, um vôlei de praia, um de basquetebol, um de handebol, três de atletismo, dois de Wrestling, 3 de artes marciais (judô, jiu-jitsu, karatê), e sete polos de atendimento de Bem-Estar para adultos e idosos.
Secretaria executa serviços urbanos em diversos bairros nesta quinta-feira (11)
A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, divulga a agenda diária de ações urbanas desta quinta-feira (11/09).
As equipes atuam em diferentes regiões da cidade, com serviços de limpeza urbana, poda de árvores, manutenção de sinalização de trânsito, semáforos, instalação de quebra-molas, troca de lâmpadas e zeladoria em geral.
As frentes de trabalho contam com servidores da Secretaria e reforço da empresa terceirizada Eletroconstro, responsável por parte dos serviços.
Serviços Realizados
Limpeza e Zeladoria
(Roçagem, capinação, retirada de bolsões de lixo e pintura de meio-fio)
• Avenida Alzira Santana
• Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes
• Avenida Castelo Branco
• Bairro Novo Mato Grosso
• Bairro Centro Norte
• Bairro Centro Sul
• Bairro Cristo Rei
• Bairro Jardim Glória II
• Bairro Jardim Imperador
• Bairro Parque do Lago
• Bairro Santa Clara
• Bairro Santa Isabel e Gonçalo Botelho (Centro Esportivo)
• Bairro Santa Luzia
• Praça do Fiotão
• Residencial Várzea Grande e Aeroporto
• Vila Sadia
Sinalização, Semáforos, Quebra-Molas e Transporte
(Instalação, manutenção e retirada de bolsões de lixo com apoio do setor de Transporte)
Manutenção:
• Bairro Centro Sul
• Bairro Jardim Glória II
• Bairro Jardim Imperador / Centro Sul
• Bairro Residencial São Matheus
• Bairro Santa Maria
• Prefeitura de Várzea Grande (Pátio)
Roçada:
• Avenida João Bulhões
• Distrito da Passagem Conceição
Retirada de Entulho:
• Avenida Prefeito Murilo Domingos
• Bairro Cristo Rei
• Bairro da Manga
• Creche Tia Nair (Cristo Rei)
Iluminação Pública
(Troca de lâmpadas queimadas e instalação de braços)
• Bairro Cidade de Deus
• Bairro Jardim Eldorado
• Bairro Nova Fronteira
A Prefeitura reforça seu compromisso diário com a melhoria da infraestrutura urbana, levando mais segurança, mobilidade e bem-estar aos moradores de todas as regiões de Várzea Grande.
Horta agroecológica em Várzea Grande recebe apoio técnico da Prefeitura
Quem não prefere uma salada fresquinha, colhida da terra e sem agrotóxicos? O verde está em alta – e não apenas nas prateleiras dos mercados. Atentos ao crescimento da demanda por alimentos mais saudáveis e valorizados, os produtores da agricultura familiar de Várzea Grande estão investindo em hortas agroecológicas para ampliar a renda e conquistar novos mercados.
E para que essa transição aconteça com segurança técnica e sustentabilidade, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável (SEMMADRS) mantém um cronograma semanal de visitas técnicas às propriedades rurais. Nesta semana, a equipe esteve na comunidade Ninho das Águias, onde acompanhou de perto a horta do produtor Lucas, que cultiva hortaliças diretamente na terra e sem o uso de agrotóxicos.
A ação é uma parceria com a EMPAER e faz parte de um conjunto de políticas públicas municipais voltadas ao fortalecimento do campo, dentro da gestão da prefeita Flávia Moretti e do vice-prefeito Tião da Zaeli (ambos do PL) alinhados com uma política de resultados, valorização do trabalho e incentivo à produção local.
“Nosso objetivo é apoiar o pequeno produtor para que ele produza mais, com qualidade, e possa competir com produtos de maior valor agregado. A horta agroecológica é uma resposta inteligente às demandas atuais do mercado e ao mesmo tempo contribui com o meio ambiente”, destacou o coordenador de Desenvolvimento Rural da SEMMADRS, Leandro Luiz da Silva.
A produção de Lucas é focada em hortaliças como alface, cebolinha, coentro, rúcula, couve, entre outras – todas livres de defensivos químicos. O método agroecológico inclui adubação orgânica, controle natural de pragas e respeito ao tempo da terra. A comercialização ocorre principalmente em feiras locais, onde esse tipo de produto é cada vez mais valorizado.
Além do apelo à saúde e à sustentabilidade, o diferencial financeiro é evidente: alimentos livres de agrotóxicos têm valor de mercado mais alto, o que representa uma fonte importante de renda extra para famílias do campo.
Segundo o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável, Ricardo Amorim, o incentivo à produção agroecológica vai além da técnica. “Estamos construindo um modelo de gestão rural onde o pequeno produtor tem vez e voz. Essa iniciativa está dentro de um plano mais amplo, que é promover autonomia no campo, gerar renda e estimular práticas sustentáveis. É política pública com resultado na mesa do cidadão”.
As visitas técnicas da SEMMADRS e EMPAER com o extensionista Edson Benedito da Silva, continuam semanalmente, sempre com foco no fortalecimento da produção local, da sustentabilidade econômica e ambiental, e no compromisso com uma gestão responsável e alinhada aos valores do trabalho e da produtividade.
