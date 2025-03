Bairros contemplados pelo Acelera VG recebem diversos serviços da Prefeitura

Secretária de Saúde foi à Câmara Municipal para prestigiar a posse do ex-secretário Samir Katumata, que assumiu vaga deixada por Lucas do Chapéu do Sol

A secretária de Saúde de Várzea Grande, Deisi Bocalon, foi elogiada por vários parlamentares sobre a sua atuação na condução da Secretaria de Saúde. Nesta terça-feira (25), a gestora foi à Câmara Municipal, para acompanhar a primeira sessão do ex-secretário e agora vereador, Samir Bosso Katumata (PL), que assumiu a vaga como suplente no lugar de Lucas do Chapéu do Sol, que na semana passada foi nomeado secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana.

O vereador Cleyton Nassarden Guerra (Sardinha-MDB) parabenizou a secretária e também a diretora-geral do Pronto-Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande (PSHMVG), Érica Auxiliadora Carvalho, pela simplicidade e humildade no trato com as pessoas.

A vereadora Gisa Barros (PSB) disse que, por meio de uma solicitação feita à prefeita Flávia Moretti (PL) e à secretária Deisi, o Município pôde prestar toda a assistência necessária ao jovem Moisés Taques, de 23 anos, morador do bairro Mapim, que por meio do Fila Zero conseguiu realizar um exame de ressonância magnética no joelho esquerdo.

Já a vereadora Rosy Prado (União) disse que na tarde de ontem realizou no Centro de Especialidade em Saúde – Postão – um exame de endoscopia e foi muito bem tratada. “É importante a gente se certificar que os serviços estão sendo feitos com agilidade e com a qualidade que a nossa população merece. Fui muito bem atendida e ouvi também relatos de pacientes que aguardavam há anos por esse exame, e hoje não estamos mais tendo essa espera. Estamos aqui nesta tribuna para fiscalizarmos e cobrarmos melhorias para a população, mas também precisamos parabenizar quando vemos resultados. A secretária Deisi tem feito um trabalho de uma desenvoltura magnífica e quem ganha com isso são os cidadãos várzea-grandenses”.

A secretária Deisi Bocalon disse que a Saúde de Várzea Grande está sendo destravada e as coisas estão acontecendo, mas ainda existe muito trabalho a ser feito. “Assumimos esse compromisso e estamos realmente trabalhando para melhorar o setor em todos os sentidos. Temos ciência que estamos longe do ideal. Mas, cremos que avançamos muito em menos de 90 dias dessa nova gestão. Mais serviços estão aderindo ao Fila Zero, vamos atender nossos munícipes aqui, em território várzea-grandense e pleitear melhoria perenes de recursos federais e estaduais com habilitação de serviços e faturamentos eficientes. Economicidade, qualidade do gasto e melhoria de recursos, são fundamentais para expandir o atendimento à população. Mais Saúde para Vegê!”.

Deisi Bocalon destacou ainda que fez questão de ir à Câmara Municipal para levar o seu abraço ao vereador Samir e desejar sucesso nesta nova trajetória. “Participamos da abertura da 1ª Conferência Municipal do Trabalhador e da Trabalhadora da Saúde e viemos à Câmara também prestigiar o colega que agora estará à frente dos trabalhos no Legislativo, sendo o líder da prefeita Flávia nessa Casa de Leis”.

Fonte: Prefeitura de Várzea Grande – MT