Baixinha acompanha tratativas de desapropriações no Contorno Leste

Rogério Santos – Assessoria vereadora Baixinha Giraldelli

A vereadora Baixinha Giraldelli (Solidariedade) participou, nesse domingo (30), das tratativas envolvendo o processo de desapropriação de famílias residentes na região conhecida como Contorno Leste, em Cuiabá.

A ação mobilizou moradores, lideranças locais e representantes públicos, como; o deputado estadual Wilson Santos (PSD), o prefeito Abílio Brunini (PL), além de outros vereadores em busca de a soluções para a situação das famílias nas áreas da desapropriação.

Reconhecida pela atuação em defesa da moradia digna e do fortalecimento da agricultura familiar, a vereadora destacou a importância de garantir transparência e diálogo durante todo o processo. Segundo ela, o acompanhamento próximo é fundamental para assegurar que os direitos das famílias sejam preservados.

“Quero deixar um recado para todos. Vocês têm direito de moradia, está na Constituição Federal. O poder público tem que fazer o dever de casa. Então, vocês não estão pedindo favor para ninguém. É constitucional, é lei! Podem contar comigo”.

Baixinha Giraldelli afirmou que continuará monitorando o caso e mantendo contato com os órgãos responsáveis para reforçar o compromisso com as comunidades mais vulneráveis da capital.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT