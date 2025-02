07/02/2025

Baixinha acredita em artimanha de conselheiros da Arsec para aumentar taxa da água

Da assessoria – Vereadora Baixinha Giraldelli

A vereadora Baixinha Giraldelli (SOL) acredita que os conselheiros da Arsec são os responsáveis pelo aumento em 4,45% da taxa de água. Ela apontou que ajuste é supostamente ilegal, já que não passou pela Câmara Municipal de Cuiabá. A declaração da parlamentar acontece em meio a polêmica do aumento anunciado durante a semana pela autarquia.

” Sou contra este aumento. Descobri que os conselheiros que decidiram pela aumento e sem passar aqui pela Casa. Sabemos que existia um contrato falando do aumento, mas é preciso analisar a situação atual da população. Quando vai mexer no bolso do povo é preciso respeitar e ouvir a todos. Não é somente anunciar e a população que se vire! Não é justo”, disparou.

Baixinha também explicou que esteve com o presidente da Águas Cuiabá, Leonardo Menna durante a semana, e cobrou ajustes na estrutura de algumas regiões do bairro Pedra 90. Ela comentou que o gestor informou que faria um levantamento na região para melhorar a estrutura da distribuição de água. Sendo assim, ela lembrou que para ter aumento também é preciso garantir o acesso à água com qualidade.

” Para falar em aumento é preciso também garantir o acesso a água com qualidade. Não é só projetar taxas, mas precisa projetar a estrutura que é uma falha em vários bairros. A sociedade já sofre com nosso clima seco, não pode seguir sofrendo com esses percalços estruturais e ainda ter que colocar a mão no bolso”, finalizou.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT