Baixinha articula abertura de escritório da Empaer na Secretaria de Agricultura de Cuiabá

O prefeito de Cuiabá, Abilio Brunini, deixou o gabinete na tarde desta quarta-feira (29) para conversar diretamente com um grupo de cuidadoras de crianças com deficiência (CADs), que estavam reunidas na Praça Alencastro. As profissionais cobravam esclarecimentos sobre a remuneração e a continuidade do serviço prestado à rede municipal de ensino.

Diante da preocupação da categoria, Abilio garantiu que não haverá redução salarial e que os valores já acordados serão mantidos. Além disso, anunciou a ampliação do quadro de profissionais, que passará de 1.097 para 1.700 cuidadoras, reforçando o compromisso da gestão com a inclusão e o suporte adequado às crianças com deficiência.

Garantia de atendimento na sala de aula

Com o início do ano letivo marcado para o dia 3 de fevereiro, o prefeito assegurou que todas as crianças terão assistência garantida em sala de aula. Ele explicou que a nova empresa responsável pelo serviço, Oeste Serviços, já atua em diversas cidades do Brasil e está trabalhando em parceria com a Prefeitura para agilizar a recontratação das CADs que já atuavam na rede municipal.

“Nenhuma criança ficará sem atendimento. Nosso compromisso é garantir que as CADs estejam nas escolas no primeiro dia de aula ”cuidando de nossos alunos especiais”, afirmou Abilio. Segundo ele, além da recontratação das profissionais que já estavam na rede, outras 603 novas cuidadoras serão selecionadas para ampliar o atendimento.

Contrato dentro da legalidade

O prefeito destacou que o novo contrato emergencial segue todos os parâmetros legais e que a remuneração das cuidadoras continuará dentro dos valores estabelecidos pelo Ministério do Trabalho. A manifestação das CADs, segundo ele, reflete a natural insegurança diante das mudanças na gestão do serviço, mas a prefeitura está empenhada em garantir um processo de transição transparente e sem prejuízos para os profissionais ou para as crianças atendidas.

O encontro entre Abilio e as cuidadoras aconteceu na Praça Alencastro, após uma reunião com vereadores e uma coletiva de imprensa no Palácio Alencastro. O prefeito reforçou que a gestão municipal mantém diálogo aberto com os trabalhadores e que todas as decisões tomadas visam aprimorar a qualidade do serviço prestado às crianças com deficiência na rede municipal de ensino.

Fonte: Prefeitura de Cuiabá – MT