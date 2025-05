07/05/2025

Baixinha destaca a sensibilidade de Mendes e Pivetta na inauguração do complexo educacional do Pedra 90

Larissa Malheiros – Assessoria da vereadora Baixinha Giraldelli

Considerada madrinha do Colégio Estadual Malik Didier, localizado no bairro Pedra 90, em Cuiabá, a vereadora Baixinha Giraldelli (SOL) destacou a importância do investimento do governo do Estado, superior a R$ 40 milhões, na construção do novo complexo educacional na comunidade, com Colégios Estaduais Integrados (CEI). Entre eles, estão os Colégios 03 Mário de Castro e 04 Malik Didier, entregues na última segunda-feira (05).

A parlamentar pontuou a sensibilidade do governador Mauro Mendes em apostar na educação da capital. “Essa entrega demonstra que o governador avança cada dia mais com a educação em Cuiabá. Nossas crianças e jovens precisam ter qualidade em todos os aspectos, tanto de ensino quanto de estrutura. Mauro Mendes tem feito muito e nós precisamos destacar seu papel de gestor responsável”, disse ela.

Ela também lembrou que foi indicada como madrinha do Colégio pelo vice-governador Otaviano Pivetta, a quem descreve como um revolucionário da educação no estado.

“O Pivetta fez história na educação do estado quando prefeito de Lucas do Rio Verde. Ele entende do assunto, elevou a cidade à posição de primeira em educação em Mato Grosso na época. Pessoas assim devem ganhar cada vez mais espaço em Cuiabá, para agregar e ajudar em inovações”, narrou ela.

As unidades atenderão cerca de 3.360 alunos e funcionarão sob o modelo de gestão cívico-militar, adotando também o Programa Escola da Família para integrar a comunidade à rotina escolar.

Segundo o governo, os investimentos foram de R$ 21,6 milhões para o CEI 03 e R$ 20,3 milhões para o CEI 04, que contarão com piscina, vestiários e quadra poliesportiva.

Baixinha, que sempre levou ações voltadas para a educação na comunidade, acredita que este investimento do governo do Estado nos colégios do Pedra 90 fará história.

“Aposto que este é apenas o começo de muitos feitos para a educação que chegarão ao bairro Pedra 90 e região. Não vamos parar seguiremos na busca de mais recursos para beneficiar os invisíveis”.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT