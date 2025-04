Baixinha homenageia jovem cuiabano que joga na Seleção Brasileira Sub-11 de futebol

10/04/2025

Daniel Monteiro cobra melhorias no antigo Pronto-Socorro de Cuiabá

Diego Nunes – Assessoria Vereador Daniel Monteiro

O vereador Daniel Monteiro (Republicanos) utilizou a tribuna da Câmara Municipal de Cuiabá nesta quinta-feira (10) para relatar a visita de fiscalização que realizou na última sexta-feira (4) ao antigo Pronto-Socorro da capital. O parlamentar destacou as condições precárias da estrutura.

“Estive no antigo pronto-socorro na sexta-feira à noite e preciso ser honesto intelectualmente. É evidente que o que acontece ali é um legado de anos, não é culpa exclusiva da atual gestão. Mas é um prédio dilacerado, com infiltrações, presença de baratas e sem condições dignas de funcionamento”, relatou o republicano. Segundo ele, o prédio é “praticamente irreformável” e a solução mais viável seria a construção de uma nova unidade.

Daniel Monteiro também criticou a falta de planejamento emergencial por parte da Secretaria de Saúde e apontou a falta de atenção e diálogo com os vereadores. “Eu não estou indo à Secretaria pedir nada para mim. Não é geladeira ou ar-condicionado para minha casa, é para uma UBS. O vereador representa o povo e deve ser respeitado. E isso passa por ser bem recebido e ter suas demandas atendidas”, afirmou.

O vereador aproveitou para comentar a recente reunião entre parlamentares e o prefeito de Cuiabá, destacando que o encontro foi produtivo. “Fico feliz que ele tenha atendido e começado a vir às quartas-feiras. Esse diálogo é fundamental. Na reunião, colocamos o descontentamento e ele se mostrou receptivo, dizendo que vai conversar com a secretária”, explicou.

Questionado sobre uma possível mudança na chefia da pasta, Monteiro foi enfático: “Não defendo a demissão de ninguém, cada um tem sua família. Mas defendo mudança de postura. Se essa postura não mudar, vou continuar externando meu descontentamento.”

O vereador também denunciou as condições de trabalho dos servidores do antigo pronto-socorro. Segundo ele, os espaços de descanso, tanto dos médicos quanto dos funcionários terceirizados, são inadequados e comprometem a qualidade do atendimento. “Como exigir produtividade se o local de descanso está infestado de baratas, sem ar-condicionado e com barulho constante de bomba d’água?”, questionou.

Daniel Monteiro afirmou que irá protocolar requerimentos na próxima semana cobrando providências e reforçou que suas fiscalizações têm o objetivo de apontar falhas estruturais e cobrar melhorias, não de expor servidores. “Eu fiscalizo para melhorar o serviço, não para humilhar trabalhadores. Mas não posso ficar calado diante do que vi.”