Baixinha participa da lavagem da escadaria do Rosário:

O vereador T. Coronel Dias (Cidadania) tem se mostrado muito atuante em suas ações. O final de semana foi movimentado, com demandas e fiscalizações por diversos locais da grande Cuiabá.

Na região do CPA, visitou moradores e empresários, onde ouviu cobranças sobre a infraestrutura de alguns pontos. De acordo com relatos, já houve avanços na Operação Tapa-buracos, porém em algumas situações é observada uma falta de capricho maior na questão dos serviços prestados pela Prefeitura nesse quesito.

Depois, o vereador dirigiu-se ao distrito da Guia, onde participou da Campanha de Vacinação Antirrábica, e foi observar de perto a questão dos remédios, e a falta deles, na Unidade de Saúde local.

“Independentemente de ser base do governo, temos que estar no meio do povo ouvindo suas demandas para levar ao prefeito, para que assim possamos ajustar o que tem que ser ajustado, buscando sempre melhorar a qualidade dos serviços. Já avançamos muito nessa gestão, mas temos que buscar sempre melhorar”, pondera Dias.

No trajeto para o Distrito, Dias presenciou um acidente na rodovia. O vereador, que é membro integrante da Comissão da Causa Animal, auxiliou no socorro aos cães que estavam no veículo acidentado, prestando solidariedade também aos familiares. Já em Cuiabá, participou do Arraiá do Enchei-vos, Homens de Honra e Mulheres Virtuosas, evento junino tradicional do grupo.