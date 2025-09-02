Connect with us

Baixinha propõe botão do pânico para segurança de servidores da saúde

02/09/2025

02/09/2025

Larissa Malheiros – Assessoria vereadora Baixinha Giraldelli&nbsp

A vereadora Baixinha Giraldelli (Solidariedade) apresentou projeto de lei que institui o botão de pânico nas unidades de saúde pública do município de Cuiabá. Além disso, a proposta também reforça a obrigatoriedade da implantação de câmeras nesses ambientes. O projeto foi encaminhado para Comissão de Constituição, Justiça e Redação para ser avaliado e posteriormente seguir para aprovação.&nbsp
Segundo a vereadora, a proposta visa garantir uma resposta rápida e eficiente em situações de risco iminente para o servidor, permitindo o acionamento discreto e seguro dos órgãos de segurança pública.&nbsp
“O servidor que se sentir ameaçado terá o botão para pedir socorro. Vale pontuar que todos os dias estamos nos deparando com muita violência em locais de saúde, que acaba afetando quem está doente em busca de atendimento. Então, temos que garantir segurança para todos que estão no local”, disse Baixinha.
Ela também reforça que o acionamento do botão é fundamental para prevenir episódios de violência física e verbal contra profissionais da saúde, que comprometem não apenas a integridade dos trabalhadores, mas também o adequado funcionamento do serviço público.
O projeto também propõe a implantação de ações permanentes de capacitação e conscientização.
“A conscientização vai buscar reduzir conflitos, prevenir incidentes e fortalecer a relação entre servidores e comunidade. Esse é nosso objetivo”, enfatizou.&nbsp
Sobre o projeto ainda vale destacar que “a fixação de avisos educativos, associada ao treinamento contínuo dos profissionais e à criação de canais de denúncia, contribuirá para um ambiente mais seguro, humano e acolhedor, preservando a dignidade de todos os envolvidos no processo de atendimento.
A proposta também respeita a responsabilidade fiscal, prevendo que sua execução observará a disponibilidade
orçamentária e financeira da administração pública.

Fonte: Câmara de Cuiabá – MT

