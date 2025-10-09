Balanço: Departamento registra aumento na produtividade de juízes leigos, conciliadores e contadores

A produtividade dos profissionais credenciados que atuam nos Juizados Especiais de Mato Grosso registrou crescimento expressivo. Nos 9 primeiros meses deste ano, os 129 juízes leigos realizaram 143.678 atos, enquanto em todo o ano de 2024 foram registrados 96.180 atos, com 136 profissionais credenciados na função.

O índice de acordos nas audiências de conciliação passou de 7,85% para 18,7%, mesmo com a redução no número de credenciados conciliadores (eram 248 em 2024 e atualmente são 161). Já os contadores e o técnico em contabilidade ampliaram de forma significativa a quantidade de cálculos judiciais, que passou de 3.477 em 2024 para 16.456 em nove meses. O resultado é reflexo direto do reforço na equipe, que contava com 6 contadores e 5 técnicos, e hoje é composta por 50 contadores e 1 técnico em contabilidade credenciados, além do acompanhamento estratégico promovido pelo Departamento de Apoio aos Juizados Especiais (Daje).

Os dados foram apresentados na manhã desta quarta-feira (8 de outubro), durante um encontro virtual promovido pelo Daje. Cerca de 200 profissionais credenciados do Poder Judiciário de Mato Grosso (entre juízes leigos, conciliadores, contadores e o técnico em contabilidade) participaram da reunião on-line, conduzida pela diretora do Departamento, Shusiene Tassinari Machado.

Segundo a diretora, o objetivo do encontro foi apresentar os resultados do período e destacar as novidades implementadas pelo Daje, como o painel de Business Intelligence (BI) do Sistema de Gestão de Pessoas Sem Vínculo Empregatício (GPSem) e o novo portal do Daje.

Shusiene Machado explica que o Daje atua em dois eixos: o administrativo, com a coordenação de 414 profissionais credenciados; e o estratégico, em parceria com o Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância (Dapi), no monitoramento da produtividade por meio do Painel Ciência de Dados.

“Os profissionais credenciados são parte essencial do funcionamento dos Juizados Especiais. Eles fortalecem o atendimento e ampliam o alcance da Justiça. Este encontro é uma oportunidade para apresentar resultados e novidades do trabalho conjunto”, afirmou a diretora.

Ela destacou ainda que o aumento de produtividade foi obtido mesmo com redução no número de profissionais em algumas categorias. “Com exceção dos contadores, que tiveram o quadro ampliado, todos os demais credenciados apresentaram crescimento de produção com menos pessoas. Os números demonstram o empenho e o comprometimento de cada profissional”, completou.

Painel de Business Intelligence – Durante o encontro, também foi apresentado o painel de BI do GPSem, ferramenta implantada em março de 2025 que permite auditar a produtividade dos credenciados, identificar equívocos nos lançamentos e reconhecer boas práticas.

“Com o painel, é possível acompanhar a produtividade de juízes leigos e conciliadores individualmente e por categoria. Desta forma asseguramos o cumprimento de metas institucionais e aprimoramos o desempenho”, explicou Shusiene. Ela antecipou que os dados sobre a produtividade dos contadores já estão em fase de implementação.

Novo portal – Outro destaque do encontro foi o lançamento do Portal do Daje: https://daje.tjmt.jus.br/. O site reúne informações sobre atos normativos, manuais, canais de atendimento, notícias e materiais de apoio para os profissionais credenciados. “O portal é um canal direto de comunicação e apoio. Lá, os credenciados encontram orientações para facilitar o trabalho diário”, destacou a diretora.

Ao final, a diretora informou que será encaminhado um formulário de avaliação para que os credenciados possam enviar sugestões e críticas construtivas. “Estamos abertos ao diálogo e à colaboração para aprimorar continuamente o trabalho desenvolvido pelo Daje”, concluiu.

Autor: Larissa Klein Fotografo: Departamento: Assessoria de Comunicação da CGJ-TJMT Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT