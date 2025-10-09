Connect with us

JUSTIÇA

Balanço: Departamento registra aumento na produtividade de juízes leigos, conciliadores e contadores

Publicado em

08/10/2025

A produtividade dos profissionais credenciados que atuam nos Juizados Especiais de Mato Grosso registrou crescimento expressivo. Nos 9 primeiros meses deste ano, os 129 juízes leigos realizaram 143.678 atos, enquanto em todo o ano de 2024 foram registrados 96.180 atos, com 136 profissionais credenciados na função.

O índice de acordos nas audiências de conciliação passou de 7,85% para 18,7%, mesmo com a redução no número de credenciados conciliadores (eram 248 em 2024 e atualmente são 161). Já os contadores e o técnico em contabilidade ampliaram de forma significativa a quantidade de cálculos judiciais, que passou de 3.477 em 2024 para 16.456 em nove meses. O resultado é reflexo direto do reforço na equipe, que contava com 6 contadores e 5 técnicos, e hoje é composta por 50 contadores e 1 técnico em contabilidade credenciados, além do acompanhamento estratégico promovido pelo Departamento de Apoio aos Juizados Especiais (Daje).

Os dados foram apresentados na manhã desta quarta-feira (8 de outubro), durante um encontro virtual promovido pelo Daje. Cerca de 200 profissionais credenciados do Poder Judiciário de Mato Grosso (entre juízes leigos, conciliadores, contadores e o técnico em contabilidade) participaram da reunião on-line, conduzida pela diretora do Departamento, Shusiene Tassinari Machado.

Segundo a diretora, o objetivo do encontro foi apresentar os resultados do período e destacar as novidades implementadas pelo Daje, como o painel de Business Intelligence (BI) do Sistema de Gestão de Pessoas Sem Vínculo Empregatício (GPSem) e o novo portal do Daje.

Shusiene Machado explica que o Daje atua em dois eixos: o administrativo, com a coordenação de 414 profissionais credenciados; e o estratégico, em parceria com o Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância (Dapi), no monitoramento da produtividade por meio do Painel Ciência de Dados.

“Os profissionais credenciados são parte essencial do funcionamento dos Juizados Especiais. Eles fortalecem o atendimento e ampliam o alcance da Justiça. Este encontro é uma oportunidade para apresentar resultados e novidades do trabalho conjunto”, afirmou a diretora.

Ela destacou ainda que o aumento de produtividade foi obtido mesmo com redução no número de profissionais em algumas categorias. “Com exceção dos contadores, que tiveram o quadro ampliado, todos os demais credenciados apresentaram crescimento de produção com menos pessoas. Os números demonstram o empenho e o comprometimento de cada profissional”, completou.

Painel de Business Intelligence – Durante o encontro, também foi apresentado o painel de BI do GPSem, ferramenta implantada em março de 2025 que permite auditar a produtividade dos credenciados, identificar equívocos nos lançamentos e reconhecer boas práticas.

“Com o painel, é possível acompanhar a produtividade de juízes leigos e conciliadores individualmente e por categoria. Desta forma asseguramos o cumprimento de metas institucionais e aprimoramos o desempenho”, explicou Shusiene. Ela antecipou que os dados sobre a produtividade dos contadores já estão em fase de implementação.

Novo portalOutro destaque do encontro foi o lançamento do Portal do Daje: https://daje.tjmt.jus.br/. O site reúne informações sobre atos normativos, manuais, canais de atendimento, notícias e materiais de apoio para os profissionais credenciados. “O portal é um canal direto de comunicação e apoio. Lá, os credenciados encontram orientações para facilitar o trabalho diário”, destacou a diretora.

Ao final, a diretora informou que será encaminhado um formulário de avaliação para que os credenciados possam enviar sugestões e críticas construtivas. “Estamos abertos ao diálogo e à colaboração para aprimorar continuamente o trabalho desenvolvido pelo Daje”, concluiu.

Autor: Larissa Klein

Fotografo:

Departamento: Assessoria de Comunicação da CGJ-TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

Presidente José Zuquim é designado para integrar Comitê Gestor Nacional de Sustentabilidade no CNJ

Published

1 hora atrás

on

08/10/2025

By

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT), desembargador José Zuquim Nogueira, foi designado para integrar o Comitê Gestor Nacional de Sustentabilidade do Poder Judiciário, representando o Comitê Gestor Regional do Centro-Oeste.
A nomeação consta na Portaria nº 320/2025, assinada pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Edson Fachin

O Comitê é responsável por propor diretrizes, incentivar a implementação de políticas de sustentabilidade, monitorar os resultados e divulgar as ações realizadas em todo o país.

O desembargador José Zuquim atuará ao lado de magistrados, advogados, acadêmicos e especialistas em sustentabilidade de diversas regiões do Brasil.
“Sinto-me honrado e empolgado em colaborar com profissionais altamente qualificados e levar a contribuição do Judiciário mato-grossense, que sempre buscou atuar de forma comprometida com todas as dimensões da sustentabilidade — ambiental, social e institucional. Assim como fomos convidados a cooperar com o CNJ, acredito que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso também colherá bons frutos dessa integração nacional”, destacou o presidente do TJMT.
Os Comitês Gestores de Sustentabilidade, tanto o Nacional quanto os Regionais, integram a Rede de Sustentabilidade do Poder Judiciário Brasileiro, que reúne tribunais de todo o país. Em Mato Grosso, a rede é composta pelo TJMT, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (TRT-23) e a Justiça Federal (TRF1 – Seção Judiciária de Mato Grosso).
Trajetória de pioneirismo ambiental
A trajetória do desembargador José Zuquim Nogueira é marcada pelo pioneirismo em matéria ambiental. Ele foi o primeiro magistrado a atuar no Juizado Volante Ambiental (Juvam), criado em 2004 em Cuiabá, o primeiro do gênero no Brasil, iniciativa que rendeu ao TJMT o Prêmio Innovare.
Zuquim recorda que a criação do Juvam transformou a atuação do Judiciário na área ambiental.
“Até então, o juiz apenas aguardava ser provocado. Com o Juvam, fomos a campo, identificamos os danos e buscamos transformar o agressor em parceiro na preservação do meio ambiente”, relembra.
Sustentabilidade como compromisso institucional
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso também tem se destacado por suas ações sustentáveis. Desde 2017, o Programa Verde Novo promove o reflorestamento urbano, com o plantio de mais de 230 mil mudas de árvores frutíferas e nativas do Cerrado. Além disso, o Tribunal conta com um Núcleo de Sustentabilidade, responsável pela execução do Plano de Logística Sustentável (PLS) e do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).
Essas iniciativas reafirmam o compromisso do Judiciário mato-grossense com uma gestão inovadora, eficiente, transparente e ambientalmente responsável, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e às diretrizes do CNJ.

Autor: Assessoria

Fotografo:

Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

JUSTIÇA

Mutirão ambiental em Tapurah resulta em quase R$ 2 milhões em acordos homologados

Published

1 hora atrás

on

08/10/2025

By

O trabalho realizado pela ação “Pauta Verde” continua gerando resultados em Mato Grosso. No município de Tapurah, um único Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), decorrente de prática de crime ambiental, destinou R$ 1 milhão ao Fundo Municipal de Saúde para a aquisição de equipamentos hospitalares. O acordo, considerado o mais complexo do mutirão, garantiu que os impactos ambientais fossem compensados por investimentos de retorno coletivo prioritário para o município. A decisão foi publicada sob o número PJe 1000332-65.2022.8.11.0108 no final de setembro.

A juíza da Vara Única de Tapurah, Patricia Bedin, explica que, em parceria com o Ministério Público, promoveu um mutirão de audiências voltado à conciliação em Ações Civis Públicas. A iniciativa resultou na homologação de 13 TACs, que somam R$ 1.951.084,10 em valores destinados a políticas públicas nas áreas de saúde, meio ambiente, educação inclusiva, segurança pública e proteção social.

Os recursos, provenientes de pagamentos à vista, parcelas semestrais e obrigações de fazer com valor equivalente, beneficiarão diretamente os municípios de Tapurah e Itanhangá. Entre as principais destinações estão o aparelhamento do Hospital Municipal de Tapurah, o incremento do Fundo Municipal do Meio Ambiente (FMMA), a implantação de estrutura para resíduos sólidos, apoio a projetos da APAE Tapurah, à Patrulha Maria da Penha, ao Fundo da Criança e do Adolescente e ao projeto Bombeiros do Futuro.

A magistrada informa que o mutirão foi planejado a partir das ações ambientais relacionadas à “Semana Pauta Verde”, iniciativa nacional coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e realizada de 18 a 22 de agosto em todo o país. Em Mato Grosso, a mobilização, sob a liderança do desembargador Rodrigo Roberto Curvo, membro do Fórum Ambiental do Poder Judiciário (Fonamb) e do Grupo de Meio Ambiente do TJMT, envolveu as 79 comarcas.

“Como a Semana Pauta Verde coincidiu com a Semana Justiça pela Paz em Casa, e a pauta de audiências estava lotada com processos de Violência Doméstica, agendei as audiências de conciliação em Ações Civis Públicas para os dias 25 de agosto e 1º de setembro, priorizando os casos com possibilidade de acordo”, detalhou a juíza Patricia Bedin.

“A grande maioria dos acordos ocorreu durante a audiência, mas algumas ações se encerraram no decorrer do mês. Este de valor elevado, R$ 1 milhão, demorou um pouco mais para se concretizar, porém conseguimos chegar a um acordo e o TAC foi homologado na semana passada”, comemorou.

A atuação garantiu a destinação dos valores para projetos de relevância social e ambiental.

Leia mais:

Semana da Pauta Verde mobiliza as 79 comarcas de Mato Grosso no julgamento de crimes ambientais

Autor: Alcione dos Anjos

Fotografo:

Departamento: Assessoria de Comunicação da CGJ-TJMT

Email: [email protected]

Fonte: Tribunal de Justiça de MT – MT

