JUSTIÇA
Balanço: Departamento registra aumento na produtividade de juízes leigos, conciliadores e contadores
A produtividade dos profissionais credenciados que atuam nos Juizados Especiais de Mato Grosso registrou crescimento expressivo. Nos 9 primeiros meses deste ano, os 129 juízes leigos realizaram 143.678 atos, enquanto em todo o ano de 2024 foram registrados 96.180 atos, com 136 profissionais credenciados na função.
O índice de acordos nas audiências de conciliação passou de 7,85% para 18,7%, mesmo com a redução no número de credenciados conciliadores (eram 248 em 2024 e atualmente são 161). Já os contadores e o técnico em contabilidade ampliaram de forma significativa a quantidade de cálculos judiciais, que passou de 3.477 em 2024 para 16.456 em nove meses. O resultado é reflexo direto do reforço na equipe, que contava com 6 contadores e 5 técnicos, e hoje é composta por 50 contadores e 1 técnico em contabilidade credenciados, além do acompanhamento estratégico promovido pelo Departamento de Apoio aos Juizados Especiais (Daje).
Os dados foram apresentados na manhã desta quarta-feira (8 de outubro), durante um encontro virtual promovido pelo Daje. Cerca de 200 profissionais credenciados do Poder Judiciário de Mato Grosso (entre juízes leigos, conciliadores, contadores e o técnico em contabilidade) participaram da reunião on-line, conduzida pela diretora do Departamento, Shusiene Tassinari Machado.
Segundo a diretora, o objetivo do encontro foi apresentar os resultados do período e destacar as novidades implementadas pelo Daje, como o painel de Business Intelligence (BI) do Sistema de Gestão de Pessoas Sem Vínculo Empregatício (GPSem) e o novo portal do Daje.
Shusiene Machado explica que o Daje atua em dois eixos: o administrativo, com a coordenação de 414 profissionais credenciados; e o estratégico, em parceria com o Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância (Dapi), no monitoramento da produtividade por meio do Painel Ciência de Dados.
“Os profissionais credenciados são parte essencial do funcionamento dos Juizados Especiais. Eles fortalecem o atendimento e ampliam o alcance da Justiça. Este encontro é uma oportunidade para apresentar resultados e novidades do trabalho conjunto”, afirmou a diretora.
Ela destacou ainda que o aumento de produtividade foi obtido mesmo com redução no número de profissionais em algumas categorias. “Com exceção dos contadores, que tiveram o quadro ampliado, todos os demais credenciados apresentaram crescimento de produção com menos pessoas. Os números demonstram o empenho e o comprometimento de cada profissional”, completou.
Painel de Business Intelligence – Durante o encontro, também foi apresentado o painel de BI do GPSem, ferramenta implantada em março de 2025 que permite auditar a produtividade dos credenciados, identificar equívocos nos lançamentos e reconhecer boas práticas.
“Com o painel, é possível acompanhar a produtividade de juízes leigos e conciliadores individualmente e por categoria. Desta forma asseguramos o cumprimento de metas institucionais e aprimoramos o desempenho”, explicou Shusiene. Ela antecipou que os dados sobre a produtividade dos contadores já estão em fase de implementação.
Novo portal – Outro destaque do encontro foi o lançamento do Portal do Daje: https://daje.tjmt.jus.br/. O site reúne informações sobre atos normativos, manuais, canais de atendimento, notícias e materiais de apoio para os profissionais credenciados. “O portal é um canal direto de comunicação e apoio. Lá, os credenciados encontram orientações para facilitar o trabalho diário”, destacou a diretora.
Ao final, a diretora informou que será encaminhado um formulário de avaliação para que os credenciados possam enviar sugestões e críticas construtivas. “Estamos abertos ao diálogo e à colaboração para aprimorar continuamente o trabalho desenvolvido pelo Daje”, concluiu.
Autor: Larissa Klein
Fotografo:
Departamento: Assessoria de Comunicação da CGJ-TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Presidente José Zuquim é designado para integrar Comitê Gestor Nacional de Sustentabilidade no CNJ
O Comitê é responsável por propor diretrizes, incentivar a implementação de políticas de sustentabilidade, monitorar os resultados e divulgar as ações realizadas em todo o país.
Autor: Assessoria
Fotografo:
Departamento: Coordenadoria de Comunicação do TJMT
Email: [email protected]
JUSTIÇA
Mutirão ambiental em Tapurah resulta em quase R$ 2 milhões em acordos homologados
O trabalho realizado pela ação “Pauta Verde” continua gerando resultados em Mato Grosso. No município de Tapurah, um único Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), decorrente de prática de crime ambiental, destinou R$ 1 milhão ao Fundo Municipal de Saúde para a aquisição de equipamentos hospitalares. O acordo, considerado o mais complexo do mutirão, garantiu que os impactos ambientais fossem compensados por investimentos de retorno coletivo prioritário para o município. A decisão foi publicada sob o número PJe 1000332-65.2022.8.11.0108 no final de setembro.
A juíza da Vara Única de Tapurah, Patricia Bedin, explica que, em parceria com o Ministério Público, promoveu um mutirão de audiências voltado à conciliação em Ações Civis Públicas. A iniciativa resultou na homologação de 13 TACs, que somam R$ 1.951.084,10 em valores destinados a políticas públicas nas áreas de saúde, meio ambiente, educação inclusiva, segurança pública e proteção social.
Os recursos, provenientes de pagamentos à vista, parcelas semestrais e obrigações de fazer com valor equivalente, beneficiarão diretamente os municípios de Tapurah e Itanhangá. Entre as principais destinações estão o aparelhamento do Hospital Municipal de Tapurah, o incremento do Fundo Municipal do Meio Ambiente (FMMA), a implantação de estrutura para resíduos sólidos, apoio a projetos da APAE Tapurah, à Patrulha Maria da Penha, ao Fundo da Criança e do Adolescente e ao projeto Bombeiros do Futuro.
A magistrada informa que o mutirão foi planejado a partir das ações ambientais relacionadas à “Semana Pauta Verde”, iniciativa nacional coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e realizada de 18 a 22 de agosto em todo o país. Em Mato Grosso, a mobilização, sob a liderança do desembargador Rodrigo Roberto Curvo, membro do Fórum Ambiental do Poder Judiciário (Fonamb) e do Grupo de Meio Ambiente do TJMT, envolveu as 79 comarcas.
“Como a Semana Pauta Verde coincidiu com a Semana Justiça pela Paz em Casa, e a pauta de audiências estava lotada com processos de Violência Doméstica, agendei as audiências de conciliação em Ações Civis Públicas para os dias 25 de agosto e 1º de setembro, priorizando os casos com possibilidade de acordo”, detalhou a juíza Patricia Bedin.
“A grande maioria dos acordos ocorreu durante a audiência, mas algumas ações se encerraram no decorrer do mês. Este de valor elevado, R$ 1 milhão, demorou um pouco mais para se concretizar, porém conseguimos chegar a um acordo e o TAC foi homologado na semana passada”, comemorou.
A atuação garantiu a destinação dos valores para projetos de relevância social e ambiental.
Leia mais:
Semana da Pauta Verde mobiliza as 79 comarcas de Mato Grosso no julgamento de crimes ambientais
Autor: Alcione dos Anjos
Fotografo:
Departamento: Assessoria de Comunicação da CGJ-TJMT
Email: [email protected]
DAE-VG inicia testes de vazão e projeta alternativas de abastecimento à região
CPI das Fraudes Fiscais ouve ex-secretário José Roberto Stopa
Câmara de Várzea Grande reconhece excelência nos serviços prestados pela Coordenadoria de Iluminação Pública
Prefeitura intensifica serviços urbanos nesta quarta-feira, 8 de outubro
Balanço: Departamento registra aumento na produtividade de juízes leigos, conciliadores e contadores
Segurança
Polícia Civil prende homem que descumpriu medidas protetivas e foi morar perto de ex-companheira
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá (DEDM), prendeu em flagrante, nesta quarta-feira...
Trio é preso pela Polícia Militar após denúncia de tentativa de homicídio em Cáceres
Policiais militares do 6º Batalhão prenderam dois homens e uma mulher, suspeitos por tentativa de homicídio e tráfico ilícito de...
Polícia Militar recupera caminhonete clonada e prende homem por receptação em Porto Estrela
A Polícia Militar de Mato Grosso prendeu um homem de 28 anos, suspeito de receptação e adulteração de veículo, na...
MT
Brasil
Reforma administrativa: propostas modificam contratos temporários, gratificações e concursos
Coordenador do grupo de trabalho sobre o tema garantiu, no entanto, que nenhum dos textos prevê mudanças na estabilidade dos...
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
Proposta prevê que candidato poderá contratar instrutor autônomo O Ministério dos Transportes abre, a partir desta quinta-feira (2), uma consulta...
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (1º), com 493 votos favoráveis e nenhum contrário, o texto-base do projeto de...
Economia & Finanças
Mais Lidas da Semana
-
Brasil6 dias atrás
Governo lança consulta sobre fim da exigência de autoescola para CNH
-
Brasil7 dias atrás
Câmara dos Deputados aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
COP30: executivo lista 3 desafios logísticos que estarão em pauta
-
ARTIGOS & OPINIÕES6 dias atrás
Dislipidemia: o inimigo silencioso do coração
-
Várzea Grande6 dias atrás
SEM INTERNET
-
Economia & Finanças6 dias atrás
Governo e mercado divergem em números da economia
-
ARTIGOS & OPINIÕES2 dias atrás
A ementa da Lei Maria da Penha tinha 98 palavras. Nenhuma era “Maria da Penha”
-
ARTIGOS & OPINIÕES1 dia atrás
A Constituição e a liberdade