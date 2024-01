Balanço do Procon Sinop aponta assuntos financeiros no topo das reclamações em 2023

O Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, Procon de Sinop, divulgou um relatório com um balanço dos atendimentos aos consumidores, registrados de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023. Ao todo, no ano, foram 8.859 registros de reclamações nas mais diversas áreas, incluídos nos sistemas Pro consumidor e Sindec. No topo do ranking de reclamações, o setor de “Assuntos Financeiros” foi o campeão, com 3.380 registros de consumidores atendidos, com problemas envolvendo instituições financeiras, cobranças indevidas, cartões de crédito, empréstimos, entre outras reclamações relacionadas às agências bancárias.

Na 2ª posição está o setor de “Serviços Essenciais”, com 1.323 reclamações contra empresas de energia, água, esgoto e gás, por exemplo. Na 3ª posição estão os atendimentos específicos sobre problemas em produtos, como eletrodomésticos, veículos, bicicletas, entre outros, que acumularam 985 atendimentos no período. Na 4ª posição estão os registros de telecomunicações, com 708 reclamações registradas.

Em seguida, na 5ª posição, estão os “Serviços Privados”, com 579 registros, englobando reclamações contra escolas particulares, cursos e faculdades, viagens, transportes, hospedagens, eventos, entre outras.

Ainda completam a lista problemas com produtos eletrônicos e eletrodomésticos, com 366 casos; saúde com 307 reclamações e produtos de telefonia e informática com 281 registros. Mais abaixo estão os registros de educação, transporte, habitação, turismo e alimentos.

Atendimento do Procon:

O Procon de Sinop fica na rua das aroeiras, 1116 – Centro. Fones para contato: (66) 3531-1512 / (66) 99998-8585

Fonte: Prefeitura de Sinop – MT